የቅርብ ጊዜ ጥናት ምድር አንድ ጊዜ እጅግ በጣም ከባድ የሆነ የፀሐይ አውሎ ንፋስ አጋጥሞታል፣ ሳይንቲስቶች ዛሬ ሊደርስ ስለሚችል ውድመት ያስጠነቅቃል።

በቅርቡ በሳይንቲስቶች የተደረገ ጥናት እንደሚያመለክተው ምድር በአንድ ወቅት በከባድ የፀሀይ ማዕበል ተመታ በዘመናችን ቢከሰት በሰው ልጅ ስልጣኔ ላይ አስከፊ ተጽእኖ ይኖረዋል። በፈረንሣይ ተራሮች ላይ የተገኙት የጥንት የዛፍ ቀለበቶች ከ14,300 ዓመታት በፊት በሬዲዮካርቦን ደረጃ ላይ ከፍተኛ ጭማሪ አሳይተዋል፣ ይህም ግዙፍ የፀሐይ አውሎ ንፋስ መከሰቱን የሚጠቁሙ ሲሆን ይህም በሳይንቲስቶች እስካሁን ታይቶ የማይታወቅ ነው።
ዛሬ ተመሳሳይ ክስተት ቢከሰት, ተፅዕኖው አስከፊ ሊሆን ይችላል. የመብራት መረጣው ከመስመር ውጭ ለወራት በመንኳኳቱ ሰፊ የመብራት መቆራረጥ እና በመገናኛ መሰረተ ልማቶች ላይ ከፍተኛ ውድመት ሊያስከትል እንደሚችል ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷል። በተጨማሪም፣ ለአሰሳ እና ለቴሌኮሙኒኬሽን ወሳኝ የሆኑ ሳተላይቶች ጥቅም ላይ መዋል የማይችሉ ሊሆኑ ይችላሉ፣ የጠፈር ተጓዦች ግን ከባድ የጨረር አደጋ ሊያጋጥማቸው ይችላል። የጥናቱ ተመራማሪዎች ለእንደዚህ አይነት ከባድ የፀሐይ አውሎ ነፋሶች መዘጋጀትን አጣዳፊነት አጽንኦት ሰጥተዋል።
ሳይንቲስቶች ባለፉት 15,000 ዓመታት ውስጥ የተከሰቱትን ሚያያኬ ኢቨንትስ የተባሉ ዘጠኝ ኃይለኛ የፀሐይ አውሎ ነፋሶችን ለይተው አውቀዋል። በጣም የቅርብ ጊዜ ክስተቶች የተከሰቱት በ993 ዓ.ም እና በ774 ዓ.ም ሲሆን አዲስ የተገኘው ጥንታዊ አውሎ ነፋስ ግን ከእነዚህ እጥፍ የበለጠ ኃይለኛ ነበር። ነገር ግን፣ እነዚህን ክስተቶች መረዳት በተዘዋዋሪ መንገድ ብቻ ስለሆነ ፈታኝ ነው።
በኮሌጅ ደ ፍራንስ እና በ CEREGE የአየር ንብረት እና የውቅያኖስ ዝግመተ ለውጥ ፕሮፌሰር የሆኑት ኤድዋርድ ባርድ እንዳሉት የፀሐይ እንቅስቃሴ ጥናት በዋነኝነት በተዘዋዋሪ መለኪያዎች ላይ የተመሠረተ ነው። ከ 17 ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ የፀሐይ እንቅስቃሴን በመሳሪያ የተቀረጹ ጽሑፎች ሲገኙ ፣ ግን ስለ ፀሐይ ባህሪ ያልተሟላ ግንዛቤ እንደሚሰጡ ልብ ይበሉ ። የራዲዮካርቦን መረጃ ከዛፍ ቀለበቶች እና የቤሪሊየም ዳታ ከዋልታ በረዶ ኮሮች ውስጥ በማጣመር የፀሃይን የረዥም ጊዜ ንድፎችን ለመረዳት ምርጡን መንገድ ያቀርባል።
እስካሁን የታየው እና የተጠና ትልቁ የፀሐይ አውሎ ነፋስ በ1859 የተከሰተ ሲሆን የካርሪንግተን ክስተት በመባል ይታወቃል። ይህ ክስተት የቴሌግራፍ ማሽኖችን መውደም እና ወፎች እንደ ማለዳ ባህሪ እንዲያሳዩ ያደረገ ልዩ ብሩህ አውሮራ ጨምሮ ከፍተኛ መስተጓጎል አስከትሏል። አዲስ የተገኘው ጥንታዊ አውሎ ነፋስ ከካርሪንግተን ክስተት የበለጠ ኃይለኛ ነበር።
የኃይለኛ የፀሐይ አውሎ ነፋሶችን መከሰት እና መተንበይ የበለጠ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር አስፈላጊ ነው. ሳይንቲስቶች ወደፊት ዓለምን ከተመሳሳይ ክስተቶች ለመጠበቅ የሚደረገውን ጥረት አጠናክረው እንዲቀጥሉ አሳስበዋል።
ምንጮች:
– ርዕስ፡- ምድር በከፍተኛ የፀሐይ ማዕበል ተመታ። የቅርብ ጊዜ ታዛቢ አሁን። https://latestobservatory.com/earth-was-struck-by-an-extreme-solar-storm/
- ምስል: Rüdiger ቶማስ በ Pixabay በኩል.