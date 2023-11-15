አዳዲስ ግኝቶች የምድርን እንቆቅልሽ ማንትል ብሎቦችን አገኙ

ከምድር ገጽ ስር ተደብቆ፣ በልብስ መጎናጸፊያው ውስጥ፣ በዓለም ዙሪያ ያሉ የሳይንስ ሊቃውንትን የማወቅ ጉጉት የገዙ ግዙፍ እንቆቅልሽ ነጠብጣቦች አሉ። ከእግራችን በታች በግምት 2,900 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኙት እነዚህ አስገራሚ ግንባታዎች በቅርብ ጊዜ በሴይስሞሎጂ እድገቶች ወደ ብርሃን መጥተዋል።
ከዙሪያው ካባ በተለየ፣ በነዚህ በብሎቦች የተያዙት ክልሎች የሴይስሚክ ማዕበሎችን ቀርፋፋ መንገድ ያሳያሉ፣ ይህም ተመራማሪዎችን ወደ ግኝታቸው ይመራቸዋል። በሚያስደንቅ ሁኔታ, እነዚህ ነጠብጣቦች ከነሱ መጠን አንጻር ሊገመቱ አይገባም, እያንዳንዱ ነጠብጣብ ከጨረቃችን በእጥፍ ይበልጣል.
ሳይንቲስቶች የእነዚህን ግዙፍ ነጠብጣቦች እንቆቅልሽ በጥልቀት ሲመረምሩ አዳዲስ እድሎች ይከሰታሉ። በፕላኔታችን ውስጥ እንደዚህ ያሉ ግዙፍ ሕንፃዎች መኖራቸው ከበርሊዮን ከሚቆጠሩ ዓመታት በፊት ከመሬት ጋር ተጋጭታ የነበረችውን ማርስ የሚያህል ፕሮቶፕላኔት የተባለችውን ቲያ የተባለችውን አስደናቂ ግዙፍ መጠን ትኩረት ይሰጣል። የዚህ የጠፈር ክስተት ተጽእኖ በፕላኔታችን ጂኦሎጂካል ዝግመተ ለውጥ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል, በመጨረሻም ዛሬ የምንመሰክረውን ልዩ ባህሪያትን በመቅረጽ.
ስለ ምድር ታሪክ ያለን እውቀት እያደገ ቢሄድም፣ እነዚህን የመጎናጸፊያ በረንዳዎች የመረዳት አስፈላጊነት ከማወቅ ጉጉት በላይ ነው። ሳይንቲስቶች በመሬት ውስጥ የተደበቁትን ሚስጥሮች በመግለጥ ስለ ፕላኔታችን ዝግመተ ለውጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ለማግኘት እና ምድር ለምን በስርዓተ-ፀሀይ ስርዓታችን ውስጥ ብቸኛ መኖሪያ የሆነች አለም እንደሆነች ይገነዘባሉ ብለው ተስፋ ያደርጋሉ።
የእነዚህ የተደበቁ ቅርሶች መኖራቸውን ስናሰላስል፣ በራሳችን የፕላኔታችን ገጽ ስር የሚቀመጡ ከሌላ የሰማይ አካል ቅሪቶች የመገኘት ዕድላችን ያስደስተናል። በእውነት፣ ፕላኔታችን በሳይንሳዊ ግንዛቤ ያላሰለሰ ጥረት መከፈቱን የሚቀጥሉ ውስብስብ ነገሮች የታጠፈ ነው።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
ማንትል ነጠብጣቦች ምንድን ናቸው?
Mantle blobs ከመሬት በታች በግምት 2,900 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምድር ካባ ውስጥ የሚገኙ ግዙፍ መዋቅሮች ናቸው። እነዚህ እንቆቅልሽ አካላት የተገኙት በሴይስሞሎጂ ጥናት ሲሆን በዙሪያው ካለው ካባ ጋር ሲነፃፀሩ ቀርፋፋ የሴይስሚክ ማዕበል ስርጭትን አሳይተዋል።
የማንትል ነጠብጣቦች ምን ያህል ትልቅ ናቸው?
እያንዳንዱ የማንትል ነጠብጣብ ከጨረቃችን በእጥፍ ያህል ይመዝናል፣ መጠናቸውም ትልቅ ያደርገዋል።
የማንትል ነጠብጣቦችን የመረዳት አስፈላጊነት ምንድነው?
የማንትል ነጠብጣቦችን ማጥናት ሳይንቲስቶች ስለ ምድር የጂኦሎጂካል ዝግመተ ለውጥ እና እንደ ቲያ ከምድር ጋር መጋጨት ያሉ የኮስሚክ ክስተቶች ተፅእኖ ግንዛቤዎችን እንዲያገኙ ያስችላቸዋል። እነዚህን ክስተቶች መረዳታችን በፀሃይ ስርዓታችን ውስጥ ምድር ብቸኛዋ መኖሪያ ፕላኔት የሆነችበትን ምክንያት እንድንረዳ ያደርገናል።
ከምድር ገጽ በታች የሌላ ፕላኔት ቅሪቶች ሊኖሩ ይችላሉ?
የማንትል ነጠብጣቦች መኖራቸው ከሌላ የሰማይ አካል እንደ ቲያ ያሉ ቅሪቶች በፕላኔታችን ገጽ ስር ይኖራሉ። የእነዚህን ድብቅ ቅርሶች ሙሉ በሙሉ ለመግለፅ ተጨማሪ ጥናትና ምርምር ያስፈልጋል።