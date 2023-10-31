አስገራሚው ኮሜት ወደ ምድር እየቀረበች በ2024

በ2024 የሰማይ ተመልካቾችን ለመማረክ አስደናቂ የሰማይ ክስተት ተዘጋጅቷል።12P/Pons-Brooks በመባል የሚታወቀው ግዙፍ ኮሜት ወደ ፀሀይ ቅርብ በሆነበት ወቅት ይታያል። ይህ የስነ ፈለክ ትእይንት ከወዲሁ ለየት ባለ ባህሪው የባለሙያዎችን ቀልብ ስቧል።
የብሪቲሽ አስትሮኖሚ ማህበር (BAA) ሳይንቲስቶች እንዳስታወቁት ኮሜት በአራት ወራት ጊዜ ውስጥ ሁለት የፈንጂ ፍንዳታ አጋጥሞታል። እነዚህ ፍንዳታዎች ኮሜት ወደ ምድር ሲጓዝ ድንገተኛ የአቧራ እና የጋዝ ፍንዳታዎችን ያካትታል። ይህን የኮስሚክ ክስተት የበለጠ አስገራሚ የሚያደርገው የኮሜት ራሱ ልዩ ገጽታ ነው።
የቢኤኤ አባል የሆነው ሪቻርድ ማይልስ የ12P/Pons-Brooks ኮሜትን ከስታር ዋርስ ፍራንቻይዝ ከሚሊኒየም ፋልኮን ጋር አነጻጽሯል። ኮሜቱ ዙሪያውን በሰፋና በአቧራ እና በጋዝ የተከበበ መሆኑን ገልጿል። ይህ አስደናቂ መመሳሰል በከዋክብት ተመራማሪዎች እና በአድናቂዎች ዘንድ አድናቆትን እና አድናቆትን ፈጥሯል።
የሚገርመው፣ እንደነዚህ ያሉት ፍንዳታዎች በአንፃራዊነት በኮከቶች ላይ የሚከሰቱ ክስተቶች ሲሆኑ ከ3-4 በመቶ የሚሆነው ብቻ ነው። በእንደዚህ አይነት ክስተቶች, ከኮሜትው ኒውክሊየስ ውስጥ የሚወጡት ቅንጣቶች በጊዜ ሂደት ይበተናሉ. በ 12P/Pons-Brooks ውስጥ ትልቁ ኒውክሊየስ የአቧራ እና የጋዝ ደመናን የሚሸፍን ጥላ ይፈጥራል, ይህም የዲያቢሎስ ቀንዶች ወይም ታዋቂው የጠፈር መርከብ የሚመስል ልዩ ቅርጽ ይፈጥራል.
የዚህች ኮሜት ገጽታ ማራኪ ብቻ ሳይሆን አካሄዱም ትኩረት የሚስብ ነው። “ሃሌይ መሰል” የሚለው ቃል በፀሐይ ዙሪያ ረዣዥም ሞላላ ምህዋር የሚከተሉ ኮከቦችን ለመግለጽ በሳይንቲስቶች የተፈጠረ ሲሆን አብዮት ለመጨረስ ከ20 እስከ 200 ዓመታት ይወስዳል። 12P/Pons-Brooks በዚህ ምድብ ውስጥ ቢወድቅም፣ በዚህ ጉዳይ ላይ ከታዩት 76 ዓመታት ይልቅ 71 ዓመታት ከሚፈጀው የሃሌይ ኮሜት የምሕዋር ጊዜ በመጠኑ ያፈነገጠ ነው።
ይህን ያልተለመደ የሰማይ ትዕይንት ለማየት፣ ኮሜት ለፀሀይ ቅርብ በምትሆንበት ኤፕሪል 21 እና ሰኔ 2፣ ወደ ምድር ቅርብ በምትሆንበት ቀን መቁጠሪያዎ ላይ ምልክት ያድርጉ። ምንም እንኳን NASA 12P/Pons-Brooksን እንደ “ቅርብ-ምድር ኮሜት” ቢልም፣ አሁንም ከራሳችን ጨረቃ በ70 እጥፍ ይርቃል። ስለዚህ የመጋጨት እድሉ በቀላሉ ከጥያቄ ውጭ ነው።
ይህ ክስተት ለሁለቱም አማተር እና ለሙያዊ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በእውነት አስደናቂ ተሞክሮ እንደሚሆን ቃል ገብቷል። ስለዚህ፣ ቴሌስኮፖችዎን ያዘጋጁ እና የ12P/Pons-Brooks አስደናቂ ጉዞ በ2024 ሰማያትን በሚያስደምምበት ጊዜ ለመመስከር ይዘጋጁ።
በየጥ
ጥ፡ 12P/Pons-Brooks ኮሜት ከፍንዳታው በኋላ ምን ይመስላል?
ከፍንዳታው በኋላ ይህ ኮሜት በአቧራ እና በጋዝ ደመና የተከበበውን የሚሊኒየም ፋልኮን የጠፈር መርከብ ወይም የሰይጣን ቀንዶችን ይመስላል።
ጥ፡- በኮሜቶች ላይ ቁጣ የተለመደ ነው?
የለም፣ በኮሜት ላይ የሚፈነዳ ፍንዳታ በአንፃራዊነት አልፎ አልፎ የሚከሰት ሲሆን ይህም ከ3-4 በመቶ አካባቢ ብቻ ነው።
ጥ፡ ለምንድነው ኮሜት ልዩ የሆነ ቅርጽን የሚያሳየው?
በፍንዳታው የተፈጠረው መጥረጊያ አቧራ ከግዙፉ የኮሜት አስኳል ጋር ተዳምሮ የሰይጣን ቀንዶች ወይም ሚሊኒየም ፋልኮን የጠፈር መርከብ የሚመስል የተቦረቦረ ቅርጽ ይፈጥራል።
ጥ፡- “ሃሌይ መሰል” ኮሜት ምንድን ነው?
“ሃሌይ የመሰለ” ኮሜት በፀሐይ ዙሪያ ረጅም ሞላላ ምህዋርን የሚከተል፣ አብዮትን ለማጠናቀቅ ከ20 እስከ 200 ዓመታት የሚፈጅ ነው። በ12P/Pons-Brooks፣ የምሕዋር ጊዜው በግምት 71 ዓመታት ነው፣ ይህም በየ76 አመቱ ከሚዞረው ከሃሌይ ኮሜት ትንሽ የተለየ ነው።
ጥ፡- ኮሜት ከመሬት መቼ ነው የሚታየው?
ኮሜቱ በኤፕሪል 21 ለፀሀይ ቅርብ እና ወደ ምድር ቅርብ በሰኔ 2 ታልፋለች ፣ ይህም ግርማ ሞገስን ለሰማይ ተመልካቾች ለማየት እድል ይሰጣል ።
ጥ፡- ከመሬት ጋር የመጋጨት እድል አለ?
የለም፣ በባለሙያዎች እንደተገለፀው፣ 12P/Pons-Brooks ኮሜት ከመሬት ከጨረቃ በ70 እጥፍ ይርቃል፣ ይህም ግጭትን ሙሉ በሙሉ ከጥያቄ ውጭ ያደርገዋል።