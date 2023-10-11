ያልተለመዱ ቀደምት የካምብሪያን ማይክሮፎስሎች ለሳይክሎኔዩራሊያውያን አዲስ ግንዛቤን ይሰጣሉ

በፕሮፌሰር ዣንግ ሁአኪያዎ የሚመራ አለምአቀፍ የምርምር ቡድን በፓሊዮንቶሎጂ መስክ አስደናቂ ግኝት አድርጓል። የሳይክሎኔዩራሊያውያንን ውስጣዊ ጡንቻ፣ ክብ ትሎች፣ የፈረስ ፀጉር ትሎች፣ የጭቃ ድራጎኖች እና ሌሎችንም ጨምሮ የእንስሳት ቡድንን የሚጠብቁ ያልተለመዱ ቀደምት የካምብሪያን ማይክሮፎስሎች አግኝተዋል። ይህ ግኝት በምድር ላይ ካሉት በጣም ስኬታማ እንስሳት ከአርትቶፖድስ ጋር በቅርበት ስለሚገናኙት ሳይክሎኔራልያኖች ቀደምት ዝግመተ ለውጥ ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
በሮያል ሶሳይቲ ቢ፡ ባዮሎጂካል ሳይንሶች ሂደቶች ላይ የታተመው ጥናቱ የእነዚህ ማይክሮፎሲሎች ተግባራዊ ሞርፎሎጂ እና ቀደምት የካምብሪያን ፍጥረታት የዝግመተ ለውጥን አስፈላጊነት በመረዳት ላይ ያለውን ጠቀሜታ አጉልቶ ያሳያል። በቻይና ኳንቹዋንፑ ምስረታ ውስጥ የሚገኙት ቅሪተ አካላት በተለየ ሁኔታ በጥሩ ሁኔታ የተጠበቁ እና የእነዚህን ጥንታዊ እንስሳት የጡንቻ አጥንት ማስረጃዎች ያቀርባሉ።
ተመራማሪዎቹ ሶስት ፎስፌትዝድ ናሙናዎችን ይገልጻሉ፣ በተለይም አንዱ (NIGP179459) በተሻለ ሁኔታ ተጠብቆ ቆይቷል። ይህ ናሙና አምስት እርስ በርስ የተያያዙ ቀለበቶችን, እንዲሁም ራዲያል እና ቁመታዊ መዋቅሮችን ያካትታል. ቀለበቶቹ እና አወቃቀሮቹ እንደ ክብ እና ቁመታዊ ጡንቻዎች ያሉ የተለያዩ የጡንቻ ቡድኖችን የሚወክሉ እንደ ቅሪተ አካል ጡንቻዎች ይተረጎማሉ።
ተመራማሪዎቹ በአቀማመጃቸው እና በአካላቸው ላይ በመመስረት እነዚህ ማይክሮፎስሎች የባህር ትሎች ቡድን የሆኑት የፕሪፓላንስ አባላት እንደሆኑ ይጠቁማሉ። የጡንቻ ፍርግርግ መኖሩ ከ priapulans ጋር ተመሳሳይነት እንዳለው የሚያመለክት ሲሆን ሄክሳራዲያል ሲምሜትሪ ደግሞ ከ scalidophorans ጋር ይመሳሰላል።
ባጠቃላይ፣ እነዚህ ያልተለመዱ ማይክሮፎሲሎች ስለ መጀመሪያ የካምብሪያን ሳይክሎኔራሊያኖች የአካል እና የዝግመተ ለውጥ ግንኙነቶች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። ስለ ጥንታዊ ፍጥረታት ልዩነት እና ውስብስብነት እንድንገነዘብ አስተዋፅኦ ያደርጋሉ እንዲሁም በአርትቶፖድስ እና በሌሎች ስኬታማ የእንስሳት ቡድኖች አመጣጥ ላይ ብርሃን ፈንጥቀዋል።
ምንጮች:
- የሮያል ሶሳይቲ ለ ሂደቶች: ባዮሎጂካል ሳይንሶች