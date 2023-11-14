ቻይና በጣም ጥንታዊውን የዳይኖሰር ቡድን አገኘች እና ስለ የመራቢያ ዘይቤዎቻቸው ግንዛቤን አሳይታለች

ቻይና በደቡብ ምዕራብ ቻይና ጊዝሁ ግዛት እጅግ ጥንታዊ የሆነውን የዳይኖሰር እንቁላል ጎጆ እና የአለማችን አንጋፋውን የዳይኖሰር ቅሪተ አካል ተገኘች። በቻይና ጂኦሳይንስ ዩኒቨርሲቲ (ዉሃን)፣ በቻይና የሳይንስ አካዳሚ የቨርቴብራት ፓሊዮንቶሎጂ እና ፓሊዮአንትሮፖሎጂ ኢንስቲትዩት እና የጊዙ ግዛት ሙዚየም ተመራማሪዎች በተመራማሪዎች መሪነት የተደረገው ቁፋሮ ከ190 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ያስቆጠረ አስደናቂ ግኝት አሳይቷል።
በአንሹን ከተማ ፒንግባ አውራጃ የሚገኘው የዳይኖሰር ቅሪተ አካል ቡድን ሶስት ጎልማሳ ዳይኖሰርቶችን እና 50 እንቁላሎችን በአምስት ጎጆዎች ያቀፈ ሲሆን ሁሉም የአንድ ዝርያ ናቸው። እነዚህ አስደናቂ ናሙናዎች ስለ መጀመሪያዎቹ ዳይኖሰርቶች ባህሪ እና የመራቢያ ቅጦች በዋጋ ሊተመን የማይችል ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
ኪያንሎንግ ሹሁ ተብሎ የሚጠራው በጊዙ ግዛት ክልል እና ዳይኖሰር ወጣቶቹን እንደሚንከባከበው ከሚለው ንድፈ ሃሳብ በኋላ የዚህ ሳሮፖድ ዳይኖሰር ልዩ ባህሪያቶች ከሌሎች የዓይነቱ ልዩ ያደርጓታል። ተመራማሪዎች ኪያንሎንግ ሹሁ ከስድስት ሜትር በላይ ሊረዝሙ እና እስከ አንድ ቶን ሊመዝኑ እንደሚችሉ ይገምታሉ።
ከዚህ ግኝት በጣም ጠቃሚው ግኝት የተመሳሰለ የመፈልፈያ መገለጥ ነው። ተመራማሪዎች በእንቁላሎቹ ውስጥ የሚገኙትን የፅንስ አፅም በመመርመር ሁሉም እንደ ዘመናዊ የባህር ኤሊዎች ተመሳሳይ የእድገት ደረጃ ላይ መሆናቸውን ወስነዋል። ይህ የተመሳሰለ የመፈልፈያ ስልት ግለሰቦቹ አዳኝነትን በብቃት እንዲያመልጡ ስለሚያስችል ለዳይኖሶሮች ጠቃሚ ነበር።
ከዚህም በላይ ጥናቱ ስለ ቀደምት የዳይኖሰር እንቁላሎች ባህሪያት ቀደም ሲል የነበሩትን እምነቶች ይሞግታል። ነባር ክርክሮች እነዚህ እንቁላሎች ግትር ወይም ለስላሳ እንደሆኑ ቢጠቁሙም፣ የምርምር ቡድኑ አዲስ ምደባ አቅርቧል። የኪያንሎንግ ሹሁ እንቁላሎች በእባቦች እንቁላሎች ተለዋዋጭነት እና በዶሮ እንቁላሎች ጥንካሬ መካከል ያለውን ሚዛን በመምታት ከፊል-ግትር የሆኑ ዛጎሎች እንደነበሯቸው ይናገራሉ።
ይህ እጅግ አስደናቂ ግኝት የቀደምት ዳይኖሰርቶችን የመራቢያ እና የመትረፍ ስልቶችን ግንዛቤን የሚሰጥ ብቻ ሳይሆን በባህሪያቸው ላይም ብርሃን ይፈጥራል። ግኝቶቹ በዳይኖሰርስ መካከል የቡድን የመራቢያ ልምዶች መኖራቸውን ያጎላሉ፣ ይህም ስለእነዚህ አስደናቂ ፍጥረታት ያለንን ግንዛቤ የበለጠ እያሰፋ ነው።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
ጥ፡- በቅርቡ በቻይና የተደረገው የዳይኖሰር ቅሪተ አካል ግኝት ምን ገለጠ?
መ፡ በቅርቡ በቻይና በጊዝሁ ግዛት የተገኘው የዳይኖሰር ቅሪተ አካል በልዩ ሁኔታ የተጠበቁ የዳይኖሰር እንቁላሎች እና የጎልማሶች የዳይኖሰር ቅሪተ አካላትን አሳይቷል። ይህ ግኝት ከ190 ሚሊዮን ዓመታት በፊት የተፈጠረ ሲሆን ቀደምት ዳይኖሰርቶችን ባህሪ እና የመራቢያ ዘዴዎች ላይ ብርሃን ይፈጥራል።
ጥ፡- ስለ ኪያንሎንግ ሹሁ የዳይኖሰር ቅሪተ አካላት ልዩ የሆነው ምንድን ነው?
መ፡ የኪያንሎንግ ሹሁ የዳይኖሰር ቅሪተ አካላት ከሌሎች የሳሮፖድ ዳይኖሰርቶች የሚለዩ ልዩ ባህሪያት እና የባህሪያት ጥምረት አላቸው። ይህ ልዩ የሳሮፖድ ዳይኖሰር ርዝመቱ ከስድስት ሜትር በላይ ያድጋል እና እስከ አንድ ቶን ይመዝናል ተብሎ ይገመታል።
ጥ: የተመሳሰለው መፈልፈያ ምንድን ነው፣ እና ለምን ጠቃሚ ነው?
መ: የተመሳሰለ መፈልፈያ በአንድ ጊዜ በአንድ ጎጆ ውስጥ የሚፈለፈሉ እንቁላሎችን ያመለክታል። በዳይኖሰር እንቁላሎች መካከል የተቀናጀ የመፈልፈያ ዘዴ መገኘቱ የተቀናጀ የመራቢያ ዘዴን ይጠቁማል እና ስለ ቀደምት ዳይኖሰርስ የመዳን ዘዴዎች ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ጥ፡ በቅርቡ የተደረገው ጥናት ስለ ቀደምት የዳይኖሰር እንቁላሎች የቀድሞ እምነትን እንዴት ይሞግታል?
መ፡ ጥናቱ ቀደምት የዳይኖሰር እንቁላሎች ግትር ወይም ለስላሳ ነበሩ የሚለውን ነባር ክርክሮች ይሞግታል። ይልቁንስ፣ ጥናቱ አዲስ ምደባ አቅርቧል፣ የተገኙት እንቁላሎች ከፊል-ጠንካራ ዛጎሎች እንደነበሯቸው ይጠቁማል፣ የእባቦችን እንቁላል ተለዋዋጭነት ከዶሮ እንቁላል ጥንካሬ ጋር በማጣመር።
ጥ፡- በዳይኖሰርስ መካከል የቡድን መራባት ያለው ጠቀሜታ ምንድን ነው?
መ፡ በዳይኖሰርስ መካከል የቡድን የመራቢያ ልምዶች መኖራቸው፣ በቅርቡ በተገኘው ግኝት እንደተረጋገጠው፣ የባህሪይ ዘይቤአችንን እንድንረዳ ያደርገናል። የቡድን የመራቢያ ስልቶች ቀደምት ዳይኖሰርስ የመራቢያ ስኬት እና ህልውና ውስጥ ወሳኝ ሚና ተጫውተው ሊሆን ይችላል።