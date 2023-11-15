ከባዮሴንሰር ጋር የታጠቁ አዲስ ተለባሽ የጆሮ ማዳመጫዎች የአንጎል እንቅስቃሴን እና ጤናን ይቆጣጠሩ

የጆሮ ማዳመጫዎች የአንጎል እንቅስቃሴን እና በላብ ውስጥ የሚገኘውን የላክቴት መጠን ያለማቋረጥ ሊለኩ በሚችሉ አብሮገነብ ባዮሴንሰሮች ተዘጋጅተዋል። በዩሲ ሳን ዲዬጎ ጃኮብስ የምህንድስና ትምህርት ቤት በተለባሽ ዳሳሾች ማእከል በመሐንዲሶች የተገነባው ይህ ፈጠራ ቴክኖሎጂ የነርቭ ጅነሬሽን በሽታዎችን እና የረጅም ጊዜ የጤና ክትትልን ለመለየት እና ለመከታተል እምቅ መተግበሪያዎችን ይሰጣል።
በጆሮ ማዳመጫው ላይ ያሉት ዳሳሾች ለመተንተን እና ለማሳየት ወደ ስማርትፎን ወይም ላፕቶፕ ያለገመድ መረጃ ያስተላልፋሉ። ይህ እድገት ወደፊት ተለባሽ ዳሳሾች እና ተንቀሳቃሽ መሳሪያዎች ቀኑን ሙሉ የአንጎል እንቅስቃሴን እና ከጤና ጋር የተገናኙ ሜታቦላይቶችን ያለምንም እንከን እንዲከታተሉ መንገድ ይከፍታል።
የአንጎል እና የሰውነት ምልክቶችን ወደ የታመቀ መድረክ በማጣመር በጆሮ ውስጥ የዳሰሳ ቴክኖሎጂ ውስጥ ጉልህ የሆነ ግኝትን ይወክላል። እነዚህ ዳሳሾች ትንሽ ቅርጽ ያላቸው፣ ብዙም የማይታዩ እና ለመልበስ የበለጠ ምቹ ናቸው ካሉት የኤሌክትሮኤንሰፍሎግራም (ኢኢጂ) የጆሮ ማዳመጫዎች ወይም የንግድ የደም ላክቶት ሜትር ጋር ሲነፃፀሩ ተመሳሳይ አፈፃፀም ሲያሳዩ።
በአንጎል ውስጥ የኤሌክትሪክ እንቅስቃሴን የሚለካውን ኤሌክትሮኢንሴፋሎግራፊ (ኢኢጂ) መረጃን በማዋሃድ እና ከላብ የሚመጡ የላክት መለኪያዎችን በማዋሃድ ግለሰቦች የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ጥረትን ፣ የጭንቀት ደረጃን ፣ ትኩረትን መከታተል እና የሚጥል ጥቃቶችን ጨምሮ የተወሰኑ የሚጥል በሽታዎችን መመርመር ይችላሉ።
የጆሮ ዳሳሾች ፈጠራ ንድፍ በጆሮ ማዳመጫዎች ዙሪያ በተገጠመ ተጣጣፊ ፖሊመር ንጣፍ ላይ የታተሙ ሁለት ዓይነት ዳሳሾችን ያካትታል። አንድ ዳሳሽ የኤሌክትሮደርማል እንቅስቃሴን እና የ EEG ምልክቶችን ከአንጎል ሁኔታ ጋር የተዛመዱ ምልክቶችን ይከታተላል ፣ ሌላኛው ሴንሰር እንደ ላክቶት ያሉ ሜታቦላይቶችን ይተነትናል ፣ በላብ ውስጥ። ዳሳሾቹ ላብ መሰብሰብን የሚያሻሽል እና ከጆሮ ማዳመጫዎች እንቅስቃሴ ጋር የሚያስተካክለው በሃይድሮጅል ተሸፍኗል።
ጥሩ አፈጻጸምን ለማረጋገጥ ተመራማሪዎቹ ስልታዊ በሆነ መንገድ ዳሳሾችን በጆሮ ቦይ ውስጥ በማስቀመጥ የንግግር ልውውጥን በመቀነስ እና የምልክት-ወደ-ጫጫታ ሬሾን ከፍ አድርገዋል። በተጨማሪም የኤሌክትሮድ አፈጻጸምን፣ የአንጎል ሲግናል ንድፎችን፣ የላክቶት ሴንሴቲቭን እና የተዋሃዱ ስካነሮችን መረጋጋት ለመገምገም የተሟላ የማረጋገጫ ሙከራዎችን አድርገዋል።
አሁን ያሉት የላክቶት ዳሳሾች ተጠቃሚዎች ላብ ለማመንጨት በጠንካራ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እንዲካፈሉ ቢጠይቁም፣ ወደፊት የሚደረጉ ማሻሻያዎች ይህንን መስፈርት ለማስወገድ ያለመ ነው። ተመራማሪዎቹ እንደ ኦክሲጅን ሙሌት እና የግሉኮስ መጠን ያሉ ተጨማሪ ጠቃሚ ምልክቶችን ለመለካት የእነዚህን ዳሳሾች አቅም ማስፋፋት አስበዋል።
እነዚህ ባዮሴንሰር ያላቸው የጆሮ ማዳመጫዎች ለኒውሮኢሜጂንግ እና የረጅም ጊዜ የጤና ክትትል ተስፋ ሰጪ መንገድን ብቻ ሳይሆን የመስማት ችሎታን (neurofeedback) እንደ ቲኒተስ ላሉ የነርቭ ሕመሞች እንደ ልብ ወለድ ሕክምና መንገድ መለወጥ ይችላሉ።
በየጥ
ባዮሴንሰር የተገጠመላቸው የጆሮ ማዳመጫዎች ምን ይለካሉ?
ባዮሴንሰር የተገጠመላቸው የጆሮ ማዳመጫዎች የአንጎል እንቅስቃሴን እና በላብ ውስጥ ያለውን የላክቶት መጠን ይለካሉ።
የጆሮ ማዳመጫዎች መረጃን እንዴት ያስተላልፋሉ?
የጆሮ ማዳመጫዎቹ በገመድ አልባ መረጃን ወደ ስማርትፎን ወይም ላፕቶፕ ለመተንተን እና ለማሳየት ያስተላልፋሉ።
የዚህ ቴክኖሎጂ እምቅ ትግበራዎች ምንድናቸው?
ይህ ቴክኖሎጂ የነርቭ በሽታ አምጪ በሽታዎችን በመለየት እና በመከታተል እና የረጅም ጊዜ የጤና ክትትል ለማድረግ እምቅ አፕሊኬሽኖች አሉት።
በጆሮ ማዳመጫዎች ውስጥ ምን ዳሳሾች የተዋሃዱ ናቸው?
የጆሮ ማዳመጫዎች ሁለት ዓይነት ዳሳሾች አሏቸው አንደኛው የኤሌክትሮደርማል እንቅስቃሴን እና የ EEG ምልክቶችን ይይዛል ፣ ሌላኛው ደግሞ በላብ ውስጥ ያለውን ሜታቦላይትስ ይተነትናል።
እነዚህ ዳሳሾች የሚጥል በሽታ መመርመር ይችላሉ?
አዎ፣ ሴንሰሮቹ የሚጥል መናድ ጨምሮ የተለያዩ የሚጥል በሽታዎችን ለመመርመር ሊያገለግሉ ይችላሉ።
ንድፉን ለማሻሻል እቅዶች አሉ?
አዎን, ተመራማሪዎቹ ለላክቶስ ትንታኔ ላብ ለማፍለቅ እና ተጨማሪ አስፈላጊ ምልክቶችን የመለካት እድልን ለማሰስ ኃይለኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴን አስፈላጊነት ለማስወገድ አቅደዋል.
ምንጭ፡- የካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ሳንዲያጎ (ዩሲ ሳንዲያጎ)