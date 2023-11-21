አዳዲስ ግኝቶች በድዋርፍ ጋላክሲዎች ውስጥ የኮከብ ምስረታ ከፍተኛ ደረጃዎችን ያብራራሉ

በሚቺጋን ዩኒቨርሲቲ በተመራማሪዎች የተደረገ አዲስ ጥናት ከግዙፍ ጋላክሲዎች ጋር ሲነፃፀር ብዙም በዝግመተ ለውጥ ባላገኙ ድዋርፍ ጋላክሲዎች ውስጥ ከፍተኛ የኮከብ አፈጣጠር መጠን አስገራሚ ክስተት ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። በአስትሮፊዚካል ጆርናል ላይ የታተመው ግኝቱ እንደሚያሳየው ንፁህ ድንክ ጋላክሲዎች በከዋክብት በሚፈጥሩት ክልሎቻቸው ውስጥ የሚከማቸውን ጋዝ በማውጣት ረገድ ከፍተኛ መዘግየት ስላጋጠማቸው ብዙ ኮከቦች ረዘም ላለ ጊዜ እንዲፈጠሩ ያስችላቸዋል።
በዩኤም የመጀመሪያ ዲግሪ ተመራማሪ የሆኑት ሚሼል ጄክመን የተባሉ ዋና ደራሲ፣ “ከዋክብት ሱፐርኖቫ ሲሄዱ ብረቶችን በማምረት እና በመልቀቅ አካባቢያቸውን ይበክላሉ። በዝቅተኛ ሜታሊቲካሊቲ - ጋላክሲ አከባቢዎች በአንጻራዊ ሁኔታ ያልተበከሉ - ኃይለኛ ሱፐር ንፋስ ለመጀመር የ 10 ሚሊዮን አመታት ዘግይቷል, ይህም በተራው ደግሞ ከፍተኛ ኮከብ እንዲፈጠር ያደርጋል.
ጋላክሲዎችን በባህሪያቸው የሚከፋፍለው የሃብል ማስተካከያ ፎርክ ዲያግራም ለዚህ ክስተት ቁልፍ ግንዛቤዎችን እንደሚሰጥ ጥናቱ አመልክቷል። በክብ ቅርጻቸው እና በብዛት በከዋክብት ተለይተው የሚታወቁት ግዙፍ ጋላክሲዎች ሁሉንም ጋዝ በልተው የኮከብ መፈጠር አቁመዋል። ስፒራል ጋላክሲዎች፣ በመቃኛ ሹካ ጣራዎች ላይ፣ ጋዝ እና የታመቁ ክንዶች አሏቸው የኮከብ መፈጠር ይከሰታል። በጣሳዎቹ መጨረሻ ላይ በትንሹ በዝግመተ ለውጥ፣ ትንሹ ጋላክሲዎች አሉ።
ከፍተኛ ደራሲ ሳሊ ኦይ፣ የዩኤም የስነ ፈለክ ተመራማሪ እንደሚሉት፣ “እነዚህ ድዋርፍ ጋላክሲዎች እነዚህ በእውነት ሞንዶ ኮከቦችን የሚፈጥሩ ክልሎች አሏቸው። ለምን እንደሆነ ዙሪያ አንዳንድ ሃሳቦች ተነስተው ነበር…እነዚህ ጋላክሲዎች ጋዝ ስለማይነፉ የኮከብ አፈጣጠራቸውን ለማቆም ችግር አለባቸው።
በድዋፍ ጋላክሲዎች ውስጥ ከፍተኛ የኮከቦች አፈጣጠር ምክንያቶችን ከመግለጽ በተጨማሪ ጥናቱ አስደሳች ሁለተኛ ደረጃ አንድምታ አሳይቷል። በጠንካራ ሱፐር ንፋስ ላይ የሚታየው የ10 ሚሊዮን አመት መዘግየት፣ በድንቅ ዳዋፍ ጋላክሲዎች ውስጥ፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የጠፈር ንጋትን የሚያስታውሱ ሁኔታዎችን ለማጥናት ልዩ እድል ይሰጣል - ከቢግ ባንግ በኋላ።
ጋዝ አንድ ላይ ተሰብስቦ በእነዚህ ዝቅተኛ ሜታሊሲቲ ድዋርፍ ጋላክሲዎች ውስጥ ክፍተቶችን ሲፈጥር፣ የ UV ጨረሮች በነዚህ ክፍተቶች ውስጥ ሊያመልጥ ይችላል፣ ይህም እንደ "የቃሚ አጥር" ሞዴል ጽንሰ-ሀሳብ ነው። ይህ በተለይ ጠቃሚ ነው ምክንያቱም አልትራቫዮሌት ጨረሮች ሃይድሮጂንን ionizing ውስጥ ወሳኝ ሚና ስለሚጫወቱ ይህ ሂደት ከBig Bang በኋላ የተከሰተ እና አጽናፈ ሰማይ ግልፅ እንዲሆን አድርጓል። ይህ አዲስ የተገኘ የጥንት የጠፈር ክስተቶች ግንዛቤ በቢሊዮን ለሚቆጠሩ ዓመታት ውስጥ ስለ ጋላክሲዎች አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
በተመሳሳይ ጥናት፣ ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕን በመጠቀም ተመራማሪዎቹ ሚርክ 71 በተባለው አቅራቢያ የሚገኘውን ድዋርፍ ጋላክሲ መርምረዋል።ከዚህ ጥናት የተገኙ ማስረጃዎች የሱፐር ንፋስ መዘግየታቸውን ያጠናክራሉ፣ ይህም የጄክመንን የመጀመሪያ ሁኔታ አረጋግጧል።
የእነዚህ ግኝቶች አንድምታ በጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ የጠፈር ንጋት ላይ ስለተስተዋሉት ጋላክሲዎች ያለንን ግንዛቤ ይዘልቃል። ኦይ ስለ አጽናፈ ሰማይ እና ስለ አመጣጡ ያለንን ግንዛቤ የመቀየር አቅም ስላላቸው ስለ እነዚህ ግኝቶች መዘዝ ገና ብዙ መማር እንዳለ ይጠቁማል።
በየጥ
ድንክ ጋላክሲዎች ምንድን ናቸው?
ድዋርፍ ጋላክሲዎች ከባልደረቦቻቸው ያነሱ እና ግዙፍ ናቸው፣ ብዙውን ጊዜ ክብ ቅርጽ ባለመኖሩ እና ጥቂት ኮከቦች ተለይተው ይታወቃሉ። እነሱ እንደ ትንሽ የተሻሻለ ተደርገው ይወሰዳሉ እና ስለ ጋላክሲ ምስረታ የመጀመሪያ ደረጃዎች ጥሩ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
የሃብል ማስተካከያ ሹካ ዲያግራም ምንድን ነው?
የሃብል ማስተካከያ ፎርክ ዲያግራም ጋላክሲዎች በባህሪያቸው ላይ የተመሰረተ የምደባ ስርዓት ነው። እሱ ሦስት ዋና ዋና ዓይነቶችን ያቀፈ ነው-ኤሊፕቲካል ፣ ጠመዝማዛ እና መደበኛ ያልሆነ። የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በአጽናፈ ዓለም ውስጥ ያሉትን የተለያዩ ጋላክሲዎች እንዲከፋፍሉ እና እንዲረዱ ያግዛል።
የጠፈር ንጋት ምንድን ነው?
የጠፈር ንጋት የሚያመለክተው ከቢግ ባንግ በኋላ ነው አጽናፈ ዓለማት ግልጽነት የጎደለው ከመሆን ወደ ግልፅነት የተሸጋገረበትን ጊዜ። በአልትራቫዮሌት ጨረር የታገዘ ሂደት በሃይድሮጅን ionization ምልክት ተደርጎበታል.
ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ምንድን ነው?
የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) የሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕን የሚተካ ወደፊት ህዋ ላይ የተመሰረተ ታዛቢ ነው። የከዋክብትን፣ የጋላክሲዎችን እና የፕላኔቶችን አሠራር ለማጥናት እና የአጽናፈ ሰማይን አመጣጥ ለመመርመር የተነደፈ ነው። JWST በላቁ አቅሞቹ እንደ ኮስሚክ ንጋት በመሳሰሉ የጠፈር ክስተቶች ላይ ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።