የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የበረዶ ግዙፍ ፕላኔቶች ግጭትን ይመለከታሉ

እጅግ አስደናቂ በሆነ ግኝት፣ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የሁለት ግዙፍ የበረዶ ግግር ሙቀት ብርሃን ሲጋጩ እና የአቧራ ደመና ከአመታት በኋላ በወላጅ ኮከብ ፊት ሲንቀሳቀስ ተመልክተዋል። ኮከቡ ASASSN-21qj በመጀመሪያ የተገኘው በ ASASSN የቴሌስኮፖች አውታር ነው፣ እና በሚታየው ብርሃን እየደበዘዘ የመጣው በኔዘርላንድ ከሚገኘው የላይደን ኦብዘርቫቶሪ ዶክተር ማቲው ኬንብሊንግ እና የድህረ ምረቃ ተማሪ ሪችሌ ቫን ካፕሌቭይንን ጨምሮ አማተር እና ባለሙያ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች አውታረ መረብ ያጠኑ ነበር።
የሚገርመው ኮከቡ በሚታየው ብርሃን መጥፋት ከመጀመሩ ከሶስት ዓመታት በፊት ስርዓቱ በኢንፍራሬድ የሞገድ ርዝማኔዎች በብሩህነት በእጥፍ አድጓል። ይህ ግኝት አንድ አማተር ተመራማሪ በማህበራዊ ድረ-ገጽ ላይ ግኝቶችን ካጋራ በኋላ ነው። የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ለዚህ ክስተት በጣም ሊሆን የሚችለው ማብራሪያ በሁለት ግዙፍ የበረዶ ፕላኔቶች መካከል ግጭት ነው ብለው ደምድመዋል። ግጭቱ የኢንፍራሬድ ፍካትን ፈጠረ፣ በNEOWISE ተልእኮ የተነሳ ሲሆን ውጤቱም እየሰፋ የመጣው የቆሻሻ ደመና ከዓመታት በኋላ በኮከቡ ፊት ለፊት ተንቀሳቅሷል ፣ ይህም የሚታየው ብርሃኑ እንዲደበዝዝ አድርጓል።
የብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ ባልደረባ የሆኑት ዶ/ር ሲሞን ሎክ እንዳብራሩት፣ የሚያብረቀርቅ ቁሳቁስ የሙቀት መጠን እና መጠን፣ እንዲሁም የብርሀኑ ቆይታ በሁለት ግዙፍ የበረዶ ፕላኔቶች መካከል ካለው ግጭት ጋር ተመሳሳይ ነው። ይህ ልዩ ምልከታ ለሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ስለ ግዙፍ ፕላኔቶች ውስጠኛ ክፍል ግንዛቤን እንዲያገኙ ዕድል ይሰጣል። በመደበኛነት በግዙፍ ፕላኔቶች ውስጥ ያሉ ከባድ ንጥረ ነገሮች በሃይድሮጂን እና በሂሊየም ስር ይቀበራሉ ፣ ግን በዚህ ግጭት ፣ ከውስጥ የሚመጡ ቁሳቁሶች ወደ የተዋሃዱ የፕላኔቶች አካላት ውጫዊ ክልሎች አመጡ። ይህ ግኝት ከፍተኛ መጠን ያለው የውሃ ትነት መውጣቱን የሚያመለክት ሲሆን ይህም ከተፅዕኖ በኋላ ያለውን አካል እንዲቀዘቅዝ ረድቷል.
ወደ ፊት ስንመለከት በግጭቱ ምክንያት የሚፈጠረው የአቧራ ደመና በቀሪዎቹ ምህዋር ላይ ይሰራጫል ፣ እና የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በመሬት ላይ የተመሰረቱ ቴሌስኮፖችን እና የጄምስ ዌብ ጠፈር ቴሌስኮፕን በመጠቀም ከዚህ ደመና የሚወጣውን ብርሃን ይመለከታሉ። ይህ ቀጣይነት ያለው ምርምር ስለ ፕላኔቶች ግጭቶች እና የሰማይ አካላት አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖር አስተዋጽኦ ያደርጋል።
ምንጮች:
ተፈጥሮ፡- “የፕላኔቶች ግጭት ከብርሃን በኋላ እና የውጤት ፍርስራሹ ደመና ሽግግር”
- የብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ፡- “የከዋክብት ተመራማሪዎች ‘የጠፈር እባብ’ በሕፃን ፕላኔት ግጭት የተነሳ ሲነሳ አዩ”