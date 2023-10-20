ሶስት ሰዎች በደቡብ አፍሪካ ከሚጠበቀው ፓይዘን ጋር ቢራ ለመመገብ ፈለጉ

በደቡብ አፍሪካ አንድ አስደንጋጭ ክስተት ባለስልጣኖች ጥበቃ የሚደረግለትን ፓይቶን በላገር አስገድደው በሉ የተባሉ ሶስት ሰዎችን ፍለጋ ላይ ውለዋል። ባልታወቀ ቦታ የተከሰተው ይህ ክስተት በእንስሳት መብት ተሟጋቾች እና ጥበቃ ባለሙያዎች ላይ ቁጣ ቀስቅሷል።
እንደ ባለሙያዎች ገለጻ፣ ፒቶንን በቢራ አስገድዶ የመመገብ ተግባር ጨካኝ ብቻ ሳይሆን የሚሳቡ እንስሳትን ጤና በእጅጉ ይጎዳል። ላገር የአልኮል መጠጥ በመሆኑ ከፍተኛ መጠን ያለው ኤታኖል እንደያዘ ይታወቃል። ኤታኖል በእንስሳት ሲበላው በተለይም በውስጡ ያልለመዱት ከፍተኛ የውስጥ ጉዳት ያስከትላል ይህም የሰውነት አካልን ማጣት እና ሞትን ያስከትላል።
በዚህ ክስተት ውስጥ የተሳተፈው ፓይቶን ጥበቃ የሚደረግለት ዝርያ ነው፣ ይህ ማለት አልኮልን በኃይል መመገብን ጨምሮ በማንኛውም መንገድ መጉዳት ወይም ጣልቃ መግባት ህገወጥ ነው። ይህ የእባብ ዝርያ በሥነ-ምህዳር ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል, የአይጥ ህዝቦችን በመቆጣጠር ሚዛኑን ይጠብቃል.
የደቡብ አፍሪካ ባለስልጣናት ጉዳዩን በቁም ነገር በመመልከት ተጠያቂ የሆኑትን ሶስት ግለሰቦች በንቃት እየፈለጉ ነው። የእንስሳት ጥበቃ ድርጅቶች ስለ ክስተቱ መረጃ ያለው ማንኛውም ሰው ቀርበው በምርመራው እንዲረዳቸው እየጠየቁ ነው።
የዱር እንስሳትን ማክበር እና መጠበቅ አስፈላጊነት ግንዛቤን ማሳደግ አስፈላጊ ነው. ይህ ክስተት በእንስሳት ላይ እንዲህ ዓይነት ጭካኔ የተሞላበት ድርጊት ለሚፈጽሙ ሰዎች ጥብቅ ደንቦች እና ከባድ ቅጣት እንደሚያስፈልግ ለማስታወስ ያገለግላል።
በማጠቃለያው በደቡብ አፍሪካ የሚገኘውን ላገር ወደተጠበቀው ፓይቶን በኃይል መመገብ ብዙዎችን አስደንግጧል እና አስቆጥቷል። የአልኮል መጠጥ በእንስሳት ላይ የሚደርሰው ጎጂ ውጤት ከእባቡ ጥበቃ ጋር ተዳምሮ በእንስሳት ደህንነት ዙሪያ ያሉ ህጎችን የመጨመር እና የመተግበር አስፈላጊነትን ያጎላል።
ትርጓሜዎች
– ፓይዘን፡ በአፍሪካ፣ በእስያ እና በአውስትራሊያ ውስጥ የሚገኝ ትልቅ መርዛማ ያልሆነ እባብ።
- ላገር፡- አሪፍ የመፍላት እና የእርጅና ሂደትን የሚያልፍ የቢራ አይነት።
ምንጮች:
- ኦክቶበር 20 2023 ላይ የታተመው የመጀመሪያው መጣጥፍ በጄሚ ፒት።