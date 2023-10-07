የብሉዋልከር 3 ሳተላይት በአስትሮኖሚ ላይ ያለው ተጽእኖ፡ አዲስ ግኝቶች እና ስጋቶች

በቅርቡ የታተመ ኔቸር ወረቀት ብሉዋከር 3 ሳተላይት በሥነ ፈለክ ጥናት ላይ ስላለው ዝርዝር ተጽእኖ ብርሃን ፈንጥቋል። በሴፕቴምበር 2022 የተወነጨፈው ይህ ሳተላይት በምሽት ሰማይ ላይ ካሉት ብሩህ ነገሮች መካከል አንዱ ሆና በመገኘቱ በሥነ ፈለክ ምልከታ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ስጋት ፈጥሯል። ወረቀቱ የሳተላይቱን የብሩህነት ለውጥ እና የታሸገ ሃርድዌር ታይነት ለመገምገም ያለመ ከ130 ቀናት በላይ የተካሄደውን አለም አቀፍ የምልከታ ዘመቻ መረጃ አቅርቧል።
ምልከታዎቹ እንደሚያሳዩት የብሉዋከር 3 የአንቴና ድርድር ሙሉ በሙሉ ከተከፈተ በኋላ የብሩህነት መጠን በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል፣ ከዚያም በሚቀጥሉት ሳምንታት ውስጥ ለውጦች። ወረቀቱ በተጨማሪ ብሩህነት እና ሌሎች ነገሮች ማለትም የሳተላይቱ ከፍታ ከአድማስ በላይ እና ከተመልካች እና ከፀሃይ አንፃር ያለው ግንኙነት መካከል ያለውን ግንኙነት አፅድቋል።
አንድ ጉልህ ግኝት የማስጀመሪያውን ተሽከርካሪ አስማሚ ከብሉዋከር 3 ሳተላይት መፍታት ነው። ይህ አካል በአለም አቀፉ የስነ ፈለክ ዩኒየን ከሚመከረው ከፍተኛ የብሩህነት መጠን 5.5 ደርሷል። እንዲሁም ለአራት ቀናት ያህል በሕዝብ ካታሎጎች ውስጥ አልተመዘገበም ፣ ይህም የሳተላይት ጣልቃ ገብነትን ለማስወገድ ለሚሞክሩ መሬት ላይ ለተመሰረቱ ታዛቢዎች ተግዳሮቶችን ፈጥሯል።
ከኦፕቲካል ጣልቃገብነት በተጨማሪ የሬድዮ ፍሪኩዌንሲ ጣልቃገብነት ስጋቶች አሉ። ብሉዋልከር 3 በሬዲዮ ቴሌስኮፖች ከሚጠቀሙት ጋር በተቀራረበ የሬድዮ ድግግሞሾችን ያስተላልፋል፣ ይህም የሬዲዮ አስትሮኖሚንን ሊያደናቅፍ ይችላል። ሬዲዮ ጸጥ ያሉ ዞኖች ከመሬት ማስተላለፊያዎች የሚከላከሉ ሲሆኑ፣ በአሁኑ ጊዜ የሳተላይት ስርጭቶችን አይሸፍኑም። በሚቀጥሉት አመታት ወደ ህዋ ለማምጠቅ ከታቀዱት በርካታ ሳተላይቶች ቴሌስኮፖችን ለመከላከል ስልቶችን ለማዘጋጀት ተጨማሪ ጥናት ያስፈልጋል።
ይህ ጽሁፍ ኩባንያዎች ተጨማሪ የንግድ ሳተላይቶችን ስለሚያሰማሩ የቅድመ-ጅምር ተፅእኖ ግምገማ አስፈላጊነት ላይ አፅንዖት ይሰጣል። በተጨማሪም በግንኙነት እድገት እና በሥነ ፈለክ ምልከታ የሌሊት ሰማይን ታማኝነት በመጠበቅ መካከል መሻሻል የሚገባውን ሚዛን ያሳያል።
ምንጮች:
- የተፈጥሮ ወረቀት፡ "ብሉዋከር 3 ሳተላይት በሥነ ፈለክ ላይ ያለውን ተጽእኖ መገምገም"
- ዓለም አቀፍ የስነ ፈለክ ዩኒየን የጨለማ እና ጸጥ ያለ ሰማይ ከሳተላይት ህብረ ከዋክብት ጣልቃገብነት ጥበቃ ማዕከል (IAU CPS)
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