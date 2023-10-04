የአውስትራሊያ የመጀመሪያው ሃይድሮጂን መኪና የመንዳት ልምድ

በቅርቡ በአውስትራሊያ የመጀመሪያው ሃይድሮጂን የጭነት መኪና የሆነው ታውረስ ከHDrive እና Pure Hydrogen የሙከራ ጉዞ ውስጥ የነዳጅ ሴል መኪና የመንዳት ልምድ ተፈትሸዋል። ታውረስ በቻይና የተሰራ የጭነት መኪና የአውስትራሊያ ማላመድ ሲሆን ከፔፕሲኮ ጋር በሙከራ ላይ ይሆናል። የጭነት መኪናው ባለ 220 ኪ.ወ (299Hp) 6×2 ፕራይም አንቀሳቃሽ ሲሆን በአራት ሃይድሮጂን ታንኮች የተገጠመ ሲሆን በአንፃራዊነት ቀላል ሸክሞችን የሚያስተናግድ ሲሆን በተለይ በከተማ ዝቅተኛ ማይል ርቀት ላይ የድንች ጥብስ የተጫኑ ተሳቢዎችን ይጎትታል።
በታውረስ ውስጥ መጀመር ቀላል ነው። እግራቸውን ፍሬኑ ላይ ካደረጉ በኋላ ነጂው በቀኝ በኩል የማሽከርከሪያ ቁልፍን በመጫን የፓርኩን ፍሬን ይለቃል። ለማንሳት የሚያስፈልገው ማፍጠኛን መተግበር ብቻ ነው። መኪናው በሰአት ከ15 ኪሎ ሜትር በታች የሚጓዙ የኤሌክትሪክ መኪኖች እግረኞችን ለማስጠንቀቅ ጫጫታ እንዲያሰሙ የሚጠይቁትን ደንቦች በማክበር ጫጫታ ድምፅ ያሰማል።
በታውረስ ውስጥ ብሬኪንግ የተሃድሶ ብሬኪንግን ያንቀሳቅሰዋል፣ ትክክለኛው የአገልግሎት ብሬክስ የሚጫወተው ፔዳሉ ወደ 30 በመቶ ገደማ ከተተገበረ በኋላ ነው። ከአሽከርካሪው አንፃር፣ ብሬኪንግ የሚሰማው ስሜት ከተለመደው የጭነት መኪና ጋር ተመሳሳይ ነው፣ በኤሌክትሪክ እና በአገልግሎት ብሬክስ መካከል ለስላሳ እና እንከን የለሽ መዘግየት።
የ Taurus የመንዳት ልምድ ከኤሌክትሪክ መኪና ጋር ተመሳሳይ ነው, ዋናው ልዩነት ተሽከርካሪውን በሚያንቀሳቅሰው ባትሪ ውስጥ ያለው የኃይል ምንጭ ነው.
ከመኪናው ጀርባ ያለው ቴክኖሎጂ
ታውረስ የተገነባው በቻይና ውስጥ ከዜሮ ልቀት ተሽከርካሪ አምራች ከሆነው ከዊዝደም (ፉጂያን) ሞተር ኩባንያ ጋር በመተባበር ነው። የዊዝደም ሃይድሮጂን ተሸከርካሪዎች በWeichai-Ballard Joint Venture የቀረበውን ባላርድ የነዳጅ ሴል ቴክኖሎጂን ይጠቀማሉ። ተሽከርካሪዎቹ እስከ 1,000 ኪሎ ሜትር የሚሸፍኑ ሲሆን በአጠቃላይ 12 ሊትር ሃይድሮጂን የሚይዘው 1,740 ሃይድሮጂን ታንኮች ናቸው ።
ኤች-ድራይቭ፣ የጥበብ አውስትራሊያ የማኑፋክቸሪንግ አጋር፣ የአካባቢ ተሽከርካሪ ዲዛይን ደንቦችን ለማሟላት ታውረስን አዘጋጅቷል። ኩባንያው ሌሎች የተሽከርካሪ ሞዴሎችን እና አወቃቀሮችን በማዘጋጀት ላይ ሲሆን ከእነዚህም መካከል ባለ 70 ቶን ቢ-ድርብ ውቅረት፣ የጎን ጫኚ ውድቅ መኪናዎች እና የሲሚንቶ አነቃቂዎችን ጨምሮ። በተጨማሪም H-drive ባለ 50 ቶን GCM ሞዴል ወደፊት ለመልቀቅ አቅዷል።
ታውረስ ሲጀመር የኤች-ድራይቭ ዋና ስራ አስኪያጅ ቤን ኪድል የአውስትራሊያን ስራዎች ለማሳደግ፣ ኢኮኖሚውን ለመደገፍ እና የአለም የነዳጅ እጥረት ስጋትን የሚቀንስ የሀገር ውስጥ ሃይድሮጂን ነዳጅ ማምረቻ አስፈላጊነትን አፅንዖት ሰጥተዋል። በአሁኑ ጊዜ በአውስትራሊያ ውስጥ አብዛኛዎቹ የፈሳሽ ነዳጅ ክምችቶች ከውጭ የሚገቡ ሲሆን ይህም ለአቅርቦት ሰንሰለቱ ትልቅ አደጋን ይፈጥራል። ኪድል በአውስትራሊያ ውስጥ ለትራንስፖርት እና ለንግድ ሎጅስቲክስ ዘርፎች ዘላቂ እና አስተማማኝ የወደፊት ሁኔታን ለማረጋገጥ አረንጓዴ ቴክኖሎጂን እና የአካባቢ ነዳጅ አጠቃቀምን ይደግፋል።
ምንጮች፡ HDrive፣ Pure Hydrogen፣ Wisdom (Fujian) Motor Co.፣ Weichai-Ballard Joint Venture