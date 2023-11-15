ከአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ አዳዲስ ግኝቶች ይፋ ሆኑ

የአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) የጠፈር ተመራማሪዎች የማይክሮግራቪቲ ሚስጥሮችን እና በሰው ልጆች ላይ የሚያደርሰውን ተፅእኖ ለማወቅ እጅግ አስደናቂ ምርምራቸውን ቀጥለዋል። በቅርብ ጊዜ በአይኤስኤስ ላይ የተደረጉት እንቅስቃሴዎች የአሜሪካን የካርጎ ክራፍት ማራገፍ እና አዳዲስ የሳይንስ ሙከራዎችን በማንቃት ላይ ያተኮሩ ናቸው።
ኮማንደር አንድሪያስ ሞገንሰን ቡድኑን በመምራት ወደ 6,500 ፓውንድ የሚጠጋ የሳይንስ አቅርቦቶች እና ሃርድዌር ይዞ የመጣውን የስፔስኤክስ ድራጎን የጭነት መንኮራኩር ማራገፍ። ሞገንሰን ሰራተኞቹ ለቆዩበት ጊዜ የሚያስፈልጋቸውን ነገር ሁሉ እንዲኖራቸው ለማድረግ የሰራተኞች ቦርሳዎችን ለመንቀል እና ጣቢያውን ለማደስ በትጋት ሰርቷል።
አሁን ባለው የምርምር ጥረቶች ውስጥ በጣም ከሚያስደስቱ ነገሮች መካከል አንዱ በጠፈር ውስጥ ያለውን የእርጅና ሂደት መረዳትን ያካትታል. የናሳ የበረራ መሐንዲስ ሎራል ኦሃራ ማይክሮግራቪቲ በሰው ህዋሶች እርጅና ላይ ምን ያህል ተጽዕኖ እንደሚያሳድር ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ለማግኘት ምርመራዎችን አድርጓል። ሳይንቲስቶች በጠፈር ላይ የሰለጠኑ የሕዋስ ናሙናዎችን በምድር ላይ ካሉት ጋር በማነፃፀር በጠፈር ተጓዦች ውስጥ ለተፋጠነ እርጅና አስተዋጽኦ የሚያደርጉትን ባህሪያት ለመለየት ተስፋ ያደርጋሉ።
በጠፈር ተመራማሪዎች ጃስሚን ሞግቤሊ እና ሳቶሺ ፉሩካዋ መካከል የተደረገ የትብብር ሙከራዎች ሴሎች ለስበት እጥረት እንዴት ምላሽ እንደሚሰጡ በመመልከት ላይ ያተኮረ ነበር። በኪቦ ላብራቶሪ ውስጥ ያሉ የሕዋስ ናሙናዎችን በማጥናት፣ ተመራማሪዎች ስለ ጠፈር ባዮሎጂ ግንዛቤን ለማግኘት እና በምድር ላይ ያሉ በሽታዎችን ሕክምና ለማሻሻል ተስፋ ያደርጋሉ።
ከእነዚህ የምርምር ተግባራት በተጨማሪ ጠፈርተኞች አስፈላጊ የጥገና እና የቴክኖሎጂ ስራዎችን አከናውነዋል። ሞግቤሊ የኮምፒዩተር ማርሽ በ Combustion Integrated Rack ውስጥ የተጫነው በነዳጅ እና በክብደት ማጣት ላይ ባሉ የእሳት ነበልባል ላይ ደህንነቱ የተጠበቀ ምርምርን ለማቀላጠፍ ሲሆን ፉሩካዋ ደግሞ ለቀጣይ የመሳሪያዎች ጥገና ኬብሎችን ዘረጋ።
በእያንዳንዱ ማለፊያ ቀን በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ላይ አዳዲስ ግኝቶች እየተደረጉ ነው, ይህም ስለ ህዋ ምስጢር እና በሰው ህይወት ላይ ስላለው ተጽእኖ የበለጠ እንድንረዳ ያደርገናል.
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
1. ዓለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ምንድን ነው?
ዓለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) በመሬት ዙሪያ የምትዞር ትልቅ የጠፈር መንኮራኩር ሲሆን ለአለም አቀፍ የጠፈር ምርምር ትብብር የምርምር ላብራቶሪ እና የጠፈር ጣቢያ ሆኖ ያገለግላል። እ.ኤ.አ. በ 1998 የተጀመረው እና ከ 2000 ጀምሮ በአለም ዙሪያ በሚገኙ የጠፈር ተመራማሪዎች እና የጠፈር ተመራማሪዎች በሚሽከረከሩ ሰራተኞች ተይዟል ።
2. ማይክሮግራቪቲ በሰዎች ላይ ምን ተጽዕኖ ያሳድራል?
ማይክሮግራቪቲ ወይም በጣም ደካማ የስበት ኃይል የመጋለጥ ሁኔታ በሰው ልጆች ላይ የተለያዩ ተጽእኖዎች እንዳሉት ታውቋል. እነዚህም በጡንቻዎች እና በአጥንት እፍጋት ላይ የተደረጉ ለውጦች፣ የልብና የደም ሥር (cardiovascular system) ተጽእኖዎች እና የሴሎች ባህሪ እና ሌሎች ባዮሎጂካል ሂደቶች ለውጦችን ያካትታሉ።
3. በአለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ ላይ አንዳንድ በመካሄድ ላይ ያሉ የምርምር ፕሮጀክቶች ምን ምን ናቸው?
በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ላይ እየተካሄዱ ያሉ የምርምር ፕሮጀክቶች በህዋ ላይ ስለ እርጅና የተደረጉ ጥናቶችን፣ ህዋሶች ለማይክሮግራቪቲ እንዴት ምላሽ እንደሚሰጡ መረዳትን፣ የጠፈር ጉዞ በሽታን የመከላከል ስርዓት ላይ ያለውን ተፅእኖ እና በህዋ ላይ የእጽዋት እድገት ላይ የተደረጉ ሙከራዎችን ያጠቃልላል። እነዚህ ፕሮጀክቶች የቦታ እውቀታችንን ለማስፋት እና በምድር ላይ ያለውን ህይወት ለማሻሻል አላማ ናቸው።