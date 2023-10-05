The Draconid እና Orionid Meteor Showers፡ የሰለስቲያል ህክምና በጥቅምት

ኦክቶበር ለዋክብት ጋዜሮች የሰማይ መስተንግዶን በሁለት ንቁ የሜትሮ ሻወር፣ Draconids እና Orionids ያቀርባል፣ ይህም ለመጪው የፀሐይ ግርዶሽ እና ለአዳኝ ጨረቃ ደስታን ይጨምራል። በጥቅምት 6 ተጀምሮ በጥቅምት 10 የሚደመደመው Draconids የወሩ የመጀመሪያ የሜትሮ ሻወር ናቸው። በሌላ በኩል ኦርዮኒዶች ከጥቅምት 21 እስከ 22 ባለው ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ይደርሳሉ.
ከድራኮ ህብረ ከዋክብት የመነጨው ድራኮኒዶች የሚፈነጥቁት በሚመስሉበት ዘንዶ በሚመስል ህብረ ከዋክብት ስም ነው። በ21 በተገኘው የኮሜት 1900 ፒ/ጂያኮቢኒ-ዚነር ቅሪቶች ውስጥ እነዚህ የሜትሮ ሻወር ውርወራዎች ስር የሰደዱ ናቸው። ምድር በኮሜትው የተተወውን ፍርስራሹን ስታልፍ ፍርስራሾቹ ከኛ 50 ማይል ርቀት ላይ ይቃጠላሉ፣ ይህም አስደናቂ እይታን ፈጥሯል። ድራኮኒዶች በተለምዶ ብዙ ሜትሮዎችን ባያፈሩም ወደ ሚቲዮር ማዕበል የመቀየር አቅም አላቸው፣ ሰማዩን ከአንድ ሺህ የሚበልጡ ሜትሮዎችን በመሳል።
ምንም እንኳን የሜትሮር ሻወር እንደ አዲስ ጨረቃ እና ሙሉ ጨረቃዎች ትክክለኛ የኮከብ ቆጠራ ጠቀሜታ ባይኖረውም ፣ ሁልጊዜ ከዕድል ፣ ከማመሳሰል እና ከመልካም ዕድል ጋር የተቆራኙ ናቸው። ብዙውን ጊዜ ከአኳሪየስ ህብረ ከዋክብት ጋር የተገናኙት ድራኮኒዶች እንደ የወደፊት፣ ማህበረሰብ፣ ምኞቶች፣ ተስፋዎች፣ ህልሞች፣ ነፃነት እና አብዮት ያሉ መሪ ሃሳቦችን ለማመልከት ሊተረጎሙ ይችላሉ።
የ Draconid meteor shower አፈ ታሪካዊ ጠቀሜታም አለው። በታሪክ እንደ ዘንዶ ወይም እባብ የተመሰለው ህብረ ከዋክብት Draco ጥበቃን እና የተደበቁ ሀብቶችን ይወክላል። በጥንታዊ ሥልጣኔዎች የተከበረ ነው፣ ከኤደን ገነት እባብ ታሪኮች፣ ከግብፅ አፈ ታሪክ አዞ እና በግሪክ አፈ ታሪክ ውስጥ የወርቅ ፖም ጠባቂ። ድራኮ የሞግዚትነት፣ የፍጥረት፣ የመጥፋት እና ጊዜ የማይሽረው ጭብጦችን ያካትታል።
የድራኮኒድ እና የኦሪዮኒድ የሜትሮ ገላ መታጠቢያዎችን ለመመስከር፣ ጥርት ያለ ሰማይ ያለበትን ጨለማ ቦታ ይፈልጉ እና ዓይኖችዎ ከጨለማው ጋር ለ20 ደቂቃ ያህል እንዲላመዱ ይፍቀዱ። በኮከብ ቆጠራ ግንኙነቶች ላይ ፍላጎት ኖት ወይም በቀላሉ በአስደናቂው ትዕይንት ለመደሰት ከፈለጉ፣ እነዚህ የሜትሮ ሻወር ዝናዎች የእርስዎን ምናብ የሚስብ አስደናቂ ማሳያ ያቀርባሉ።
ምንጮች:
- የሮያል ኦብዘርቫቶሪ ግሪንዊች
- ኮከብ ቆጣሪ ካይል ቶማስ
- EarthSnap መተግበሪያ
- ኤሪክ ራልስ እና Earth.com