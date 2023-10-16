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ኦሪጋሚ ጥበብ እና ምህንድስና፡ ለፈጠራ ስርዓቶች እድሎችን መክፈት

ByMampho Brescia

ጥቅምት 16, 2023
ኦሪጋሚ ጥበብ እና ምህንድስና፡ ለፈጠራ ስርዓቶች እድሎችን መክፈት

ኦሪጋሚ, ጥንታዊው የጃፓን ጥበብ የወረቀት ማጠፍ, ውብ ቅርጻ ቅርጾችን ለመፍጠር ብቻ አይደለም. እንዲሁም በሮቦቲክስ፣ በሲቪል ምህንድስና እና በህዋ ምርምር ላይ ከፍተኛ እድገት እያስገኘ ነው። በቅርቡ በአሜስ የምርምር ማዕከል በተደረገው ሴሚናር፣ ዶ/ር ላሪ ኤል ሃውል እና ሚስተር አልደን ዬሎሆርስ ኦሪጋሚ ለኢንጂነሪንግ የሚሰጠውን አስገራሚ እድሎች አቅርበዋል።

በተለምዶ የኦሪጋሚ አርቲስቶች ወረቀት ብቻ እና አንድ ነጠላ የማምረት ሂደትን በመጠቀም የጥበብ ድንበራቸውን ገፉ። ይህ ፈጣን ፕሮቶታይፕ እና ውስብስብ አወቃቀሮችን እና ዘዴዎችን ለመፍጠር አስችሏል. የ origami አርቲስቶች ልዩ ዘዴዎች እና አመለካከቶች ቀደም ሲል በተለምዶ የምህንድስና አቀራረቦችን በመጠቀም ሊታሰቡ የማይችሉ ስርዓቶች እንዲፈጠሩ ምክንያት ሆኗል.

በብሪገም ያንግ ዩኒቨርሲቲ ተባባሪ ዲን እና ፕሮፌሰር የሆኑት ዶ/ር ሃውል ​​በኦሪጋሚ አነሳሽነት ምህንድስና ግንባር ቀደም ናቸው። የእሱ ምርምር የሚያተኩረው በኦሪጋሚ አነሳሽ ስልቶች፣ የጠፈር ስልቶች፣ ማይክሮኤሌክትሮሜካኒካል ስርዓቶች እና የህክምና መሳሪያዎች ጨምሮ ታዛዥ በሆኑ ስልቶች ላይ ነው። በዘርፉ ላበረከቱት አስተዋፅኦ በአለም አቀፍ ደረጃ እውቅና አግኝቷል።

በብሪገም ያንግ ዩኒቨርሲቲ የዶክትሬት እጩ የሆኑት ሚስተር ዬሎውሆርስ በኦሪጋሚ አነሳሽነት ያላቸውን ስልቶች ንድፍ በማጥናት ላይ ናቸው። ስራው በናሳ የጠፈር ቴክኖሎጂ ምርምር ፌሎውሺፕ የተደገፈ ሲሆን በናሳ ጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ ውስጥ እንደ ጎብኝ የቴክኖሎጂ ባለሙያ ጊዜ አሳልፏል።

በኢንጂነሪንግ ውስጥ ካሉት አስደሳች የኦሪጋሚ አፕሊኬሽኖች አንዱ ሊተገበሩ የሚችሉ እና እንደገና ሊዋቀሩ የሚችሉ ስርዓቶችን መፍጠር ነው። ይህ ቴክኖሎጂ በጠፈር ፍለጋ ላይ የማስጀመሪያ መጠንን፣ የጅምላ እና የተልእኮ ወጪዎችን በእጅጉ የመቀነስ አቅም አለው። በኦሪጋሚ አነሳሽነት የተሰሩ ዲዛይኖች በጠፈር መንኮራኩር የፀሐይ ድርድር፣ አንቴናዎች እና ሌሎች ሊተገበሩ በሚችሉ አወቃቀሮች ውስጥ ቀደም ሲል ጥቅም ላይ ውለዋል።

የኦሪጋሚ ቴክኒኮችም በሲቪል ምህንድስና እና በግንባታ ላይ እየተተገበሩ ናቸው። መሐንዲሶች የመታጠፍ እና የመዘርጋት መርሆዎችን በመጠቀም ክብደታቸው ቀላል፣ ግን በሚያስደንቅ ሁኔታ ጠንካራ እና የተረጋጋ መዋቅሮችን መፍጠር ይችላሉ። ይህም የድልድዮችን፣ የሕንፃዎችን እና ሌሎች መሠረተ ልማቶችን ዲዛይንና ግንባታን የመቀየር አቅም አለው።

የወደፊት በኦሪጋሚ ተነሳሽነት ያለው ምህንድስና ብሩህ ነው። በመካሄድ ላይ ባለው ምርምር እና ልማት፣ ለተወሳሰቡ የምህንድስና ፈተናዎች የበለጠ አዳዲስ መፍትሄዎችን ለማየት እንጠብቃለን። በኦሪጋሚ ውስጥ የጥበብ እና የሳይንስ ጥምረት አዳዲስ እድሎችን እየከፈተ እና በተለያዩ መስኮች የሚቻለውን ድንበሮች እየገፋ ነው።

ምንጮች:
- "የኦሪጋሚ ጥበብ እና ምህንድስና: ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ አፈፃፀም ላላቸው ስርዓቶች አስገራሚ እድሎች" በዶክተር ላሪ ኤል ሃውል እና ሚስተር አልደን ዬሎውሆርስ።
- የዶ/ር ላሪ ኤል ሃውል ከብሪገም ያንግ ዩኒቨርሲቲ የህይወት ታሪክ።
- የአቶ አልደን ዬሎውሆርስ የህይወት ታሪክ ከብሪገም ያንግ ዩኒቨርሲቲ።

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