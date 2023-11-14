የውሂብ መልሶ ማግኛን አብዮት ማድረግ፡ ከሲድኒ ዩኒቨርሲቲ ፈጠራዎች

በሲድኒ ዩኒቨርሲቲ የሳይንስ ሊቃውንት አዲስ ዳታ መልሶ ማግኛ ስርዓት (DRS) ቀርፀው በተሳካ ሁኔታ ሞክረውታል፤ ይህም ሳይንቲስቶች ከጠፈር ተልእኮዎች ወሳኝ መረጃዎችን የሚያወጡበትን መንገድ መለወጥ ነው። DRS በቅርብ ጊዜ በናሳ ተልዕኮ በጋላክሲ ክላስተር ዙሪያ ያሉ የጨለማ ቁስ አካላትን ለመቅረጽ ተቀጥሮ ነበር፣ እና ጨዋታውን የሚቀይር መሆኑ ተረጋግጧል።
በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ የተጀመረው የሱፐር ግፊት ፊኛ ምስል ቴሌስኮፕ (SuperBIT) በአርጀንቲና ሲያርፍ ጉዳት ደረሰበት። ሆኖም ከ200 ጊጋባይት በላይ ዋጋ ያለው መረጃ የያዙ ሁለት የDRS ፓኬጆች በሰላም ማረፍ ችለዋል። እነዚህ ፓኬጆች የጨለማ ጉዳይ ዝርዝር ካርታ እና የውጪውን ቦታ ፎቶግራፎች ያካትታሉ።
በዶ/ር ኤለን ሰርክስ ከሲድኒ ዩኒቨርሲቲ የፊዚክስ ትምህርት ቤት፣ በጥናቱ የተሳተፉት የአለም አቀፍ ሳይንቲስቶች ቡድን ግኝታቸውን ኤሮስፔስ በተባለው ጆርናል አሳትሟል። ጥናቱ DRS ን ለመገንባት መመሪያዎችን ብቻ ሳይሆን በጣም በከፋ ሁኔታ ውስጥ መረጃን ማግኘትን የማረጋገጥ አስፈላጊነትንም አፅንዖት ይሰጣል።
DRS ለመረጃ ማከማቻ ኤስዲ ካርዶች የታጠቁ ትንንሽ ኮምፒውተሮችን፣ ብጁ የሆነ "ስልኬን ፈልግ" የሳተላይት ማገናኛ እና በአረፋ ማቀፊያ ውስጥ የተቀመጡ ፓራሹቶችን ያቀፈ ነው። እንደ ዶሮ መጥበሻ ቦርሳዎች ያሉ ተራ ቁሶች ጥቅሎቹ ውኃ እንዳይገባባቸው ለማድረግ ያገለግላሉ። ይህ የፈጠራ ንድፍ ምንም እንኳን ዋናው የግንኙነት ስርዓት ሳይሳካ ሲቀር ደህንነቱ የተጠበቀ መረጃን ለማውጣት ያስችላል።
በናሳ ተልዕኮ ወቅት የDRS ስኬት ትልቅ ምዕራፍ ነው። እንደ ዶ/ር ሰርክስ ገለጻ፣ ስርዓቱ ቴሌስኮፑ ከተደመሰሰ እና ከፍተኛ የመተላለፊያ ይዘት ያለው ግንኙነት ከጠፋ በኋላ የተልእኮውን መረጃ በማዳን ረገድ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች (FAQ)፡-
ጥ: ጨለማ ጉዳይ ምንድን ነው?
መ: ጨለማ ጉዳይ በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ከመደበኛው ቁስ ስድስት እጥፍ የሚበልጥ ክብደት ያለው የማይታይ ንጥረ ነገርን ያመለክታል ፣ ግን በቀጥታ ሊታይ አይችልም።
ጥ: የውሂብ መልሶ ማግኛ ስርዓት እንዴት ነው የሚሰራው?
መ፡ የዳታ መልሶ ማግኛ ሲስተም ለመረጃ ማከማቻ ኤስዲ ካርዶች ያላቸው ትናንሽ ኮምፒውተሮች፣ “ስልኬን ፈልግ” የሳተላይት ማገናኛ እና ፓራሹት ናቸው። በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥም ቢሆን ከህዋ ተልእኮ የተገኘውን መረጃ ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ለማውጣት ያስችላል።
ጥ፡ የሲድኒ ዩኒቨርሲቲ DRS ምን ያህል ጊዜ ሲያዳብር ቆይቷል?
መ: የሲድኒ ዩኒቨርሲቲ የውሂብ መልሶ ማግኛ ስርዓትን ለአምስት ዓመታት ያህል ሲያዘጋጅ ቆይቷል።
ጥ፡ ለምንድነው የውሂብ ሰርስሮ ማውጣት በህዋ ተልእኮዎች ውስጥ አስፈላጊ የሆነው?
መ፡ የውሂብ ሰርስሮ ማውጣት በጠፈር ተልእኮዎች ውስጥ ወሳኝ ነው ምክንያቱም በተልዕኮ ውድቀት ወይም የግንኙነት ብልሽት ውስጥ እንኳን ጠቃሚ መረጃ እንዳይጠፋ ስለሚያደርግ ነው።
ጥ፡ ፊኛ ላይ የተመሰረቱ ቴሌስኮፖችን መጠቀም ጥቅሞቹ ምንድ ናቸው?
መ፡ ፊኛን መሰረት ያደረጉ ቴሌስኮፖች የሕዋ ቴሌስኮፖችን ጥራት በጥቂቱ በጀት ያቀርባሉ፣ ይህም ለሳይንሳዊ ምልከታዎች ወጪ ቆጣቢ አማራጭ ያደርጋቸዋል።
ምንጭ:
የሲድኒ ዩኒቨርሲቲ. (2023፣ ህዳር 14) [የሲድኒ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በአስደናቂ ማረፊያዎች ወቅት ከሰማይ የሚመጡ መረጃዎችን ለማዳን የሚያስችል ስርዓት ቀርፀዋል። Phys.org።](https://phys.org/news/2023-11-downloading-nasa-dark-clouds.html)