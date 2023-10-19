ማስተላለፊያ Spectra የጂጄ 1132 ለ፡ አዲስ ግንዛቤዎች ከJWST ምልከታዎች

በጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) የአለታማ ፕላኔት ከባቢ አየር ፍለጋ በዋነኝነት ያተኮረው ኤም ድዋርፎችን በሚያስተላልፉ ፕላኔቶች ላይ ነው። እነዚህ ፕላኔቶች ተስማሚ የፕላኔት-ከ-ኮከብ መጠን ሬሾዎችን ያቀርባሉ, ይህም የከባቢ አየር ባህሪያትን መለየት ይጨምራል. ነገር ግን፣ በከባቢ አየር ባህሪያት ተመሳሳይ የሲግናል ጥንካሬ እና የJWST ነጠላ-ትራንዚት አፈጻጸም ምክንያት ማንኛውንም ግኝቶች ለማረጋገጥ በርካታ ምልከታዎች ያስፈልጋሉ።
በቅርብ ጊዜ በተደረገ ጥናት፣ ተመራማሪዎች የ JWST NIRSpec G1132H መሳሪያን በመጠቀም ስለ ሮኪው ፕላኔት GJ 395 b ሁለት የመተላለፊያ ምልከታዎችን አቅርበዋል። ከ2.8-5.2 μm የሞገድ ርዝመትን የሚሸፍኑት እነዚህ ምልከታዎች በፕላኔቷ የከባቢ አየር ስብጥር ላይ ብርሃን ለማንሳት ያለመ ነው። ከዚህ ቀደም በሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ WFC3 መሳሪያ ላይ የተደረጉ ምልከታዎች ለከባቢ አየርም ሆነ ባህሪ ለሌለው ስፔክትረም እርስ በርሱ የሚጋጩ ማስረጃዎችን በማሳየት የማያዳግም ውጤት አስገኝተዋል።
የJWST መረጃ በሁለቱ ጉብኝቶች መካከል ከፍተኛ ልዩነት አሳይቷል። በአንድ መሸጋገሪያ ወቅት፣ ስፔክትረም በH2O ከሚመራው ከባቢ አየር ጋር ወጥነት ያለው፣ የCH4 እና N2O አሻራዎች አሉት። በአማራጭ፣ ምልክቱ ባልተያዙ የከዋክብት ቦታዎች በከዋክብት መበከል ምክንያት ሊሆን ይችላል። በሌላ በኩል፣ በሁለተኛው ትራንዚት ወቅት የተገኘው ስፔክትረም ባህሪ አልባ ሆኖ ታየ። ሁለቱም ጉብኝቶች ቀደም ሲል የተዘገበው HCN በጂጄ 1132 b ከባቢ አየር ውስጥ መኖሩን የሚደግፍ አልነበረም። በጉብኝቶቹ መካከል የሚታዩ ልዩነቶች በከባቢ አየር ተለዋዋጭነት ወይም በመሳሪያ ውጤቶች ሊገለጹ አይችሉም.
በአስፈላጊ ሁኔታ ፣ ተመራማሪዎቹ ከመጓጓዣ ውጭ የከዋክብት እይታን ገምግመዋል እና በ 8 ቀናት ብቻ ተለያይተው በነበሩት ጉብኝቶች መካከል የከዋክብት አለመመጣጠን ስለመቀየሩ ምንም ማረጋገጫ አላገኙም። በተጨማሪም ፣ በመሳሪያዎች ስልታዊ ተፅእኖዎች ውስጥ ምንም ጉልህ ልዩነቶች አልተለዩም። ለተስተዋሉ ልዩነቶች በጣም ምክንያታዊው ማብራሪያ በመረጃ ትንተና ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድር የዘፈቀደ ድምጽ ነው።
እነዚህ አዳዲስ ምልከታዎች የጂጄ 1132 ለ ስርጭትን በተመለከተ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ እና የዓለታማ ኤክስፖፕላኔቶችን ከባቢ አየር ከመለየት እና ከመለየት ጋር የተያያዙ ተግዳሮቶችን ያጎላሉ። ከJWST እና ሌሎች የወደፊት ታዛቢዎች ጋር የተደረጉ ተጨማሪ ጥናቶች በኤክሶፕላኔት ህዝብ ውስጥ ስላለው የተለያየ ከባቢ አየር ያለንን ግንዛቤ ማስፋት ይቀጥላሉ ።
ምንጮች:
- astro-ph.EP (arXiv:2109.03140)