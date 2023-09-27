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ድርብ ችግር፡ በ'ንስር ገዳይ' ባክቴሪያ የሚመረተው ሁለተኛ መርዝ ተገኘ

Byሮበርት አንድሪው

ሴፕቴ 27, 2023
ድርብ ችግር፡ በ'ንስር ገዳይ' ባክቴሪያ የሚመረተው ሁለተኛ መርዝ ተገኘ

በማርቲን ሉተር ዩኒቨርሲቲ ሃሌ-ዊተንበርግ እና በፍሬይ ዩንቨርስቲ በርሊን የሚመራው የምርምር ቡድን በሳይያኖባክቲየም Aetokthonos hydrillicola የተሰራ ሁለተኛ መርዝ አገኘ። ይህ ተህዋሲያን ለማልማት አስቸጋሪ በመሆናቸው የሚታወቅ ሲሆን ሁለት መርዞችን በማምረት በሳይያኖባክቴሪያዎች መካከል እምብዛም ያልተለመደ ነው. ከሁለት አመት በፊት ቡድኑ ከዚህ ባክቴሪያ የተገኘ የመጀመሪያው መርዝ በአሜሪካ ራሰ በራ ንስሮች አእምሮ ላይ ቀዳዳ ለሚፈጥር በሽታ ተጠያቂ መሆኑን አረጋግጧል።

ማርከስ ሽዋርክ ከማርቲን ሉተር ዩኒቨርሲቲ ሃሌ-ዊተንበርግ በቅርብ ባደረጉት ጥናት ሁለተኛውን መርዝ ለይተው አውቀዋል። ይህ መርዝ “ኤኤቶክቶኖስታቲን” ተብሎ የሚጠራው በአሁኑ ጊዜ በካንሰር ህክምና መድሀኒት ውስጥ ጥቅም ላይ ከሚውሉት የባህር ሳይያኖባክቴሪያዎች ውስጥ ከሚገኙ መርዛማ ንጥረ ነገሮች ጋር መዋቅራዊ ተመሳሳይነት አለው። የዚህ ሁለተኛ መርዝ መገኘት ካንሰርን ለመዋጋት አዳዲስ መድኃኒቶችን ወደ መፈጠር ሊያመራ ይችላል።

የዚህ መርዛማ ንጥረ ነገር መኖር ለተወሰነ ጊዜ ተጠርጥሮ ቆይቷል። ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከዚህ ቀደም ተለይቶ የታወቀው መርዛማ ንጥረ ነገር ባይኖርም እንኳ የ A. hydrillicola ንጥረ ነገር ለሴሎች በጣም መርዛማ ነበር. ተጨማሪ ምርመራዎች እንደሚያሳዩት ኤ. ሃይድሮሊክኮላ ሌላ በጣም ኃይለኛ መርዝ ማምረት አለበት.

ዶ / ር ጃን ማሬሽ እና የቼክ የሳይንስ አካዳሚ ቡድን ለአዲሱ መርዛማ ሞለኪውል ውህደት ተጠያቂ የሆኑትን ጂኖች ወስነዋል. ተመራማሪዎቹ አ. ሃይድሮሊክኮላ በአሜሪካ ሐይቆች እና ወንዞች ውስጥ ስለሚበቅል የመጠጥ ውሃ መረብን የሚመገቡትን ውሃዎች እንዲቆጣጠሩ ይመክራሉ። ይህ ክትትል በሰው ጤና ላይ ሊከሰቱ የሚችሉ አደጋዎችን ለማስወገድ ይረዳል.

በብሔራዊ የሳይንስ አካዳሚ ሂደቶች ላይ የታተመው ጥናቱ በ A. hydrillicola አስደናቂ እና አደገኛ ባህሪያት ላይ ብርሃን ይሰጣል. ተጨማሪ ምርምር ካደረጉ ሳይንቲስቶች ስለእነዚህ መርዛማዎች የበለጠ ለማወቅ እና ኃይላቸውን ለመድኃኒት ዓላማዎች እንደሚጠቀሙ ተስፋ ያደርጋሉ።

ምንጮች:
- ለአውስትራሊያ ጦርነት መታሰቢያ ዋና የገንዘብ ድጋፍ
- ማርከስ ሽዋርክ እና ሌሎች፣ ከንስር ገዳይ በላይ፡- የንፁህ ውሃ ሳይኖባክቲሪየም Aetokthonos hydrillicola በጣም መርዛማ የዶላስታቲን ተዋጽኦዎችን፣ የብሔራዊ የሳይንስ አካዳሚ ሂደቶችን (2023) ያመነጫል። DOI: 10.1073 / pnas.2219230120

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