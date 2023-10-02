የ Skywatching ድምቀቶች ለኦክቶበር 2023

ኦክቶበር 2023 የሰማይ ተመልካቾችን ለመማረክ የተለያዩ የሰማይ ክስተቶችን ቃል ገብቷል። የወሩ ከፍተኛ ድምቀት በጥቅምት 14 በመላው አሜሪካ የሚታይ “የእሳት ቀለበት” የፀሐይ ግርዶሽ ነው። የግርዶሹ መንገድ ደቡባዊ ካናዳን፣ ምዕራባዊ ዩኤስን፣ እና መካከለኛውን እና ደቡብ አሜሪካን ያጥባል። ከዓመታዊ ግርዶሽ መንገድ ውጭም ቢሆን ተመልካቾች እንደየአካባቢያቸው ከፊል ግርዶሽ ማየት ይችላሉ።
ከፀሐይ ግርዶሽ በተጨማሪ የሰማይ አካላትን የሚማርኩ ሌሎች አሰላለፍ ይኖራሉ። ኦክቶበር 2፣ ጨረቃ ፀሐይ ከጠለቀች ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ትወጣለች፣ ይህም ለፕሌያድስ ኮከብ ስብስብ በጣም ቅርብ ትመስላለች። ይህ በሌሊት ሰማይ ላይ ጨረቃን እና ፕሌይድስን ለመታዘብ ጥሩ አጋጣሚ ይሆናል። ኦክቶበር 10፣ ቬኑስ በምስራቅ ፀሐይ ከመውጣቷ በፊት ትታያለች፣ በቀጭኑ ግማሽ ጨረቃ ታጅባለች። የሊዮ አንበሳ ብሩህ ልብ፣ ሰማያዊ-ነጭ ኮከብ Regulus፣ በቬኑስ እና በጨረቃ መካከልም ይታያል።
በተጨማሪም፣ በጥቅምት 23፣ ተመልካቾች ፀሐይ ከጠለቀች ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ጨረቃን ከፕላኔቷ ሳተርን በታች ተንጠልጥላ ለመመልከት ወደ ደቡብ መመልከት ይችላሉ። ይህ የሰማይ ቅርበት ሁለቱን ነገሮች በቴሌስኮፕ ለማየት ቀላል ያደርገዋል። በጥቅምት 28 ሙሉ ጨረቃ ከፕላኔቷ ጁፒተር ጋር በአንድ ላይ ትወጣለች ፣ ይህም በሰማይ ላይ ካሉት በጣም ብሩህ ነገሮች መካከል ሁለቱ ሲገናኙ አስደናቂ እይታን ይፈጥራል ።
ኦክቶበር 2023 ለጠፈር ምርምር አስደሳች ወር ነው፣ ምክንያቱም NASA ልዩ የሆነ የብረት-ሀብታም አስትሮይድን ለመመርመር የሳይቼን ተልዕኮ ስለሚጀምር። ይህ ተልዕኮ በዋነኛነት ከብረት እና ከኒኬል የተሰራ ነው ተብሎ የሚታመነውን ይህን አስትሮይድ በማጥናት የፕላኔቶችን አፈጣጠር ለመረዳት ያለመ ነው። ሳይንቲስቶች የአጽናፈ ዓለሙን እንቆቅልሾች መግለጻቸውን ሲቀጥሉ፣ እነዚህ የሰማይ ክስተቶች ለሁለቱም አማተሮች እና ባለሙያዎች በኮስሞስ አስደናቂ ነገሮች እንዲደነቁ እድል ይሰጣሉ።
ምንጮች:
- ጁፒተር፡- በፀሐይ ሥርዓት ውስጥ ትልቁ ፕላኔት እና ከፀሐይ አምስተኛው ፕላኔት።
- ሳተርን: - ከፀሐይ የሚመጣው ስድስተኛው ፕላኔት በፀሐይ ስርዓት ውስጥ ሁለተኛው ትልቅ ክብደት ያለው።
– ቬኑስ፡- ከፀሐይ የምትገኝ ሁለተኛዋ ፕላኔት፣ እንዲሁም የምድር “እህት ፕላኔት” በመባልም የምትታወቀው ተመሳሳይ ውህደቷ እና ለፀሃይ ባለው ቅርበት ነው።
- ናሳ፡ ለሲቪል የጠፈር መርሃ ግብር እና ለኤሮስፔስ ምርምር ኃላፊነት ያለው የብሔራዊ ኤሮኖቲክስ እና የጠፈር አስተዳደር።