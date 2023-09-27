የ2023 አመታዊ አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ፡ አስደናቂ የሰማይ ክስተት

ኦክቶበር 14፣ 2023 ላይ ያለው አመታዊ አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ በሰሜናዊ ምዕራብ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ሜክሲኮ፣ መካከለኛው አሜሪካ እና ደቡብ አሜሪካ ላሉ ሰዎች አስደናቂ እይታ ይሆናል። "የእሳት ቀለበት" በመባል የሚታወቀው ይህ የሰማይ ክስተት የሚከሰተው ጨረቃ በምድር እና በፀሐይ መካከል ስታልፍ ነው ነገር ግን ሙሉ በሙሉ አይሸፍነውም. በምትኩ፣ ደማቅ የፀሐይ ብርሃን ቀለበት በጨረቃ ዙሪያ ይታያል።
በዓመታዊ ግርዶሽ ወቅት ጨረቃ ከምድር በጣም ርቃ ትገኛለች ፣ ይህም ከፀሐይ ያነሰ ትመስላለች ። ይህ ደግሞ ጨረቃ ፀሐይን ሙሉ በሙሉ መከልከል አለመቻሉን ያስከትላል, በዚህም ምክንያት ቀለበቱ የመሰለ መልክን ያመጣል. "annular" የሚለው ቃል የመጣው ከላቲን ቃል "አኑሉስ" ሲሆን ትርጉሙም የቀለበት ቅርጽ ያለው ነው.
"የእሳት ቀለበት" በሚታይበት የዓንላር ግርዶሽ ምርጥ እይታዎች በአናላሪነት መንገድ ላይ ሲሆኑ፣ ከዚህ መንገድ ውጪ ያሉት ደግሞ የአየር ሁኔታ ሁኔታዎች ከፈቀዱ ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ ሊመሰክሩ ይችላሉ። ግርዶሹን ያለ ተገቢ የአይን ጥበቃ በቀጥታ መመልከቱ ጎጂ ሊሆን እንደሚችል ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ሲሆን በልዩ ሁኔታ የተነደፉ የፀሐይ መመልከቻ መነጽሮች ወይም ሌሎች ደህንነቱ የተጠበቀ የእይታ ዘዴዎችን ሁልጊዜ መጠቀም አለባቸው።
NASA በዩቲዩብ ቻናሉ በ10፡30 am ሲቲ ላይ ስለ አመታዊ አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ ምናባዊ ተሞክሮ ያቀርባል። ይህ በግርዶሽ መንገድ ላይ መሆን ለማይችሉ ሰዎች አሁንም በዚህ ልዩ የስነ ፈለክ ክስተት እንዲደሰቱ እና እንዲማሩ እድል ይሰጣል።
እ.ኤ.አ. በ 2023 እና 2024 ሁለት የፀሐይ ግርዶሾች ዩናይትድ ስቴትስን ያቋርጣሉ ። እ.ኤ.አ. በጥቅምት 14, 2023 ፣ ዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ከኦሪገን ወደ ቴክሳስ “የእሳት ቀለበት” ይፈጥራል ፣ ኤፕሪል 8, 2024 አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ ጨለማውን ያጨልማል። ከቴክሳስ እስከ ሜይን ያለው ሰማይ። በሁለቱም ቀናት፣ በዩኤስ ውስጥ ያሉት ሁሉም 48 ተከታታይ ግዛቶች ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ ያጋጥማቸዋል።
የፀሐይ ግርዶሹን መመልከት በጣም የሚያስደነግጥ ተሞክሮ ነው፣ ነገር ግን ደህንነት ሁል ጊዜ ቅድሚያ የሚሰጠው መሆን አለበት። አይኖችዎን በተረጋገጡ የፀሐይ መመልከቻ መነጽሮች ወይም ሌሎች ደህንነቱ የተጠበቀ የእይታ ዘዴዎችን መጠበቅዎን ያስታውሱ። ይህን አስደናቂ የሰማይ ክስተት ለማየት እድሉን እንዳያመልጥዎት።
ምንጮች:
- ናሳ
– የግርዶሽ ትንበያዎች በፍሬድ ኢስፔናክ፣ የናሳ ጂ.ኤስ.ሲ.ሲ
- ናሳ / ሂኖድ / XRT
- የናሳ ሳይንሳዊ እይታ ስቱዲዮ
- ብሔራዊ ኤሮኖቲክስ እና የጠፈር አስተዳደር (ናሳ)