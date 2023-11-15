በደቡብ ዋልታ ላይ የታዳሽ ኃይልን አዋጭነት ማሰስ፡ በጣም ከባድ በሆኑ አካባቢዎች ያሉ ተግዳሮቶችን ማሸነፍ

የካርቦን ልቀትን ለመግታት እና በአካባቢ ላይ ያለንን ተፅእኖ ለመቀነስ የታዳሽ ሃይል እንደ ተግባራዊ መፍትሄ ሆኖ ተገኝቷል። ሆኖም እንደ ደቡብ ዋልታ ባሉ ጽንፈኛ አካባቢዎች እንደ የፀሐይ ኃይል እና የንፋስ ተርባይኖች ያሉ ታዳሽ የኃይል ምንጮች ተግባራዊ ሊሆኑ ይችላሉ? በሱዛን ባቢኔክ እና ባልደረቦች የተደረገ ጥናት በዚህ ጥያቄ ላይ በጥልቀት ፈትሾ፣ ተግዳሮቶችን እና መፍትሄዎችን በማብራት ላይ።
ደቡባዊ ዋልታ፣ በቀዝቃዛው የአየር ሙቀት እና ወራት የዋልታ ጨለማ፣ ለታዳሽ ሃይል ማመንጨት ልዩ ፈተናዎችን ያቀርባል። የፀሐይ ኃይልን በሚመለከትበት ጊዜ አንድ ጉልህ ፈተና የፀሐይ ብርሃን አቅርቦት ውስንነት ነው። በአንታርክቲክ ክረምት ፀሀይ ከአድማስ በታች ትቀራለች ፣ ይህም ለብዙ ወራት የፀሐይ ኃይል እንዳይገኝ አድርጓል። ጥናቱ የፀሐይ ፓነሎች አቀማመጥን ይዳስሳል, ቀጥ ያሉ ፓነሎች ለበረዶ ክምር እምብዛም ተጋላጭ አይደሉም. የሚገርመው ነገር የፓነሎች ዘንበል እና በመካከላቸው ያለው ክፍተት በኃይል ውፅዓት ላይ አነስተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል።
ለነፋስ ተርባይኖች ከፍተኛ የሙቀት መጠኑ ፈታኝ ነው። አብዛኛዎቹ ተርባይኖች እስከ -70 ዲግሪ ሴልሺየስ (-94 ዲግሪ ፋራናይት) ዝቅተኛ የሙቀት መጠን አይፈተኑም፣ ይህም በደቡብ ዋልታ ያለው አማካይ የሙቀት መጠን ነው። ይሁን እንጂ ደራሲዎቹ እንደሚጠቁሙት ተርባይኖች በንድፈ-ሀሳብ በዝቅተኛ የሙቀት መጠን በተገቢው ምህንድስና ሊሰሩ ይችላሉ.
የኃይል ማከማቻ ሌላ ወሳኝ ግምት ነው. ጥናቱ ሁለት አይነት የሃይል ማከማቻ ዓይነቶችን ይመረምራል፡- ሊቲየም-አዮን ከፍ ያለ የሃይል ጥግግት ያለው ነገር ግን በረጅም ጊዜ ጥቅም ላይ የሚውለው እና የረጅም ጊዜ ኢነርጂ ማከማቻ (LDES) በፍጥነት በማደግ ላይ ያለ ቴክኖሎጂ ነው። ሁለቱም አማራጮች ይገመገማሉ, ለአጠቃላይ ትንታኔ አስተዋፅኦ ያደርጋሉ.
ፀሃፊዎቹ የፀሃይ ሃይል፣ የንፋስ ተርባይኖች፣ የሃይል ማከማቻ እና የናፍታ ሃይል ጥምረት - ዓመቱን ሙሉ ስልታዊ በሆነ መንገድ ጥቅም ላይ የዋለ - ለደቡብ ዋልታ ጣቢያ እና ለሳይንሳዊ ስራዎቹ ምርጡን አማራጭ ያቀርባል ብለው ደምድመዋል። ይህ የተዳቀለ አካሄድ የናፍጣ የነዳጅ ፍጆታን በሚያስደንቅ ሁኔታ 96 በመቶ ይቀንሳል፣ ይህም ከፍተኛ የካርበን ልቀትን እና ወጪ ቆጣቢነትን ያመጣል። የ10 ሚሊዮን ዶላር የመጀመርያው የመሠረተ ልማት ኢንቨስትመንት በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ ራሱን ይከፍላል።
ይህ ጥናት በደቡብ ዋልታ ላይ የታዳሽ ኃይልን አዋጭነት ቢያሳይም ተጨማሪ ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች አሉ። የበረዶ ማስወገጃን ጨምሮ የፀሐይ ፓነሎች ጥገና ጥንቃቄ የተሞላበት እቅድ ማውጣትን ይጠይቃል. የሊቲየም-አዮን ማከማቻ ተቀጣጣይነት እንዲሁ ከጣቢያው ርቀት የተነሳ ትኩረትን ይፈልጋል። ከዚህም በላይ ከነፋስ ተርባይኖች ጋር ተያይዘው የሚመጡ የምህንድስና ተግዳሮቶች፣ ለምሳሌ እጅግ በጣም ዝቅተኛ በሆነ የሙቀት መጠን መሥራት እና የኤሌክትሮማግኔቲክ ጣልቃገብነትን መቀነስ፣ መወጣት አለባቸው።
በአጠቃላይ ይህ ጥናት እንደሚያሳየው ታዳሽ ሃይል ሊሰራ የሚችል ብቻ ሳይሆን ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያለው እና ለአካባቢ ጥበቃ ሃላፊነት ያለው ነው, በጣም ጽንፍ እና ርቀው በሚገኙ አካባቢዎችም ጭምር. የታዳሽ ሃይል መፍትሄዎችን በመቀበል የደቡብ ዋልታ ጣቢያ በሥነ ፈለክ ጥናት እና ከዚያም በላይ ለቀጣይ ቀጣይነት መንገድ ሊከፍት ይችላል።
በየጥ
1. እንደ ደቡብ ዋልታ ባሉ ጽንፈኛ ቦታዎች ታዳሽ ሃይሎች ሊኖሩ ይችላሉ?
አዎን፣ እንደ የፀሃይ ሃይል እና የንፋስ ተርባይኖች ያሉ ታዳሽ የሃይል ምንጮች እንደ ደቡብ ዋልታ ባሉ ጽንፈኛ አካባቢዎች ውስጥ ተግባራዊ ሊሆኑ ይችላሉ። ይሁን እንጂ በአንታርክቲክ ክረምት የተወሰነ የፀሐይ ብርሃን እና ከፍተኛ የሙቀት መጠንን ጨምሮ ለማሸነፍ ልዩ ፈተናዎች አሉ.
2. በደቡብ ዋልታ ታዳሽ ሃይሎችን መጠቀም ምን ጥቅሞች አሉት?
ወደ ታዳሽ ሃይል መቀየር የካርቦን ልቀትን መቀነስ፣ ንጹህ አየር እና ውሃ እና ከፍተኛ ወጪ መቆጠብን ጨምሮ በርካታ ጥቅሞችን ይሰጣል። በማይታደስ በናፍጣ ነዳጅ ላይ ያለውን ጥገኛነት ይቀንሳል፣ ይህም ስራዎችን የበለጠ ዘላቂ እና ለአካባቢ ጥበቃ ተጠያቂ ያደርጋል።
3. የፀሐይ ብርሃን ውስን ቢሆንም የፀሐይ ኃይልን እንዴት መጠቀም ይቻላል?
ፀሐይ ከአድማስ በላይ በምትሆንበት በአንታርክቲክ የበጋ ወራት የፀሐይ ኃይልን መጠቀም ይቻላል. የፀሐይ ፓነሎች አቀማመጥ እና እንደ የበረዶ ክምር ያሉ ተግዳሮቶችን ማስቀረት የኃይል ውፅዓትን ለማመቻቸት ወሳኝ ነገሮች ናቸው።
4. በደቡብ ዋልታ ከሚገኙት የንፋስ ኃይል ማመንጫዎች ጋር ተያይዘው የሚያጋጥሟቸው ፈተናዎች ምን ምን ናቸው?
አብዛኛው የሙቀት መጠን እስከ -70 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ ባለው የሙቀት መጠን ስለማይሞከር ለነፋስ ተርባይኖች ትልቅ ፈተናን ይፈጥራል። በተጨማሪም የንፋስ ተርባይኖች ኤሌክትሮማግኔቲክ ጣልቃገብነት ሊፈጥሩ ይችላሉ, ይህም ለሬዲዮ-ጸጥታ ሙከራዎች ችግር ነው.
5. ለኃይል ማጠራቀሚያ የታቀደው መፍትሄ ምንድን ነው?
ጥናቱ ሁለት ዓይነት የኃይል ማከማቻ ዓይነቶችን ይመለከታል፡- ሊቲየም-አዮን እና ረጅም ጊዜ የሚፈጅ የኃይል ማከማቻ (LDES)። ሁለቱም ጥቅሞቻቸው እና ጉዳቶቻቸው አሏቸው፣ ነገር ግን የኤልዲኤስ ቴክኖሎጂ እድገት በደቡብ ዋልታ የሚመነጨውን ታዳሽ ኃይል ለማከማቸት ተስፋ ሰጭ አማራጭ ያደርገዋል።