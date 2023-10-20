ከተማነት የዕፅዋትን ዝግመተ ለውጥ ያነሳሳል? የከተማ ሙቀት ደሴቶች በቅጠል ቀለም ልዩነት ላይ የሚያስከትለውን ውጤት መመርመር

የከተማ መስፋፋት በምድር ላይ ሰፋፊ ቦታዎችን በመቀየር የከተማ አካባቢ በመባል የሚታወቁ ሰው ሰራሽ መኖሪያዎችን ፈጥሯል። እነዚህ አካባቢዎች በነዋሪዎቻቸው ላይ የሚመረጡ ጫናዎች ይፈጥራሉ፣ ይህም የሙቀት-ማቆያ ቦታዎችን ጨምሮ የከተማ ሙቀት ደሴቶችን ይፈጥራሉ። ቀደም ሲል የተደረገው ጥናት የከተማ ሙቀት ጭንቀት በእንስሳት ዝግመተ ለውጥ ላይ ያለውን ተጽእኖ ሲዳስስ፣ በእጽዋት ላይ ያለው ተጽእኖ በአብዛኛው ገና አልተመረመረም።
ይህንን የምርምር ክፍተት ለመቅረፍ በጃፓን በሚገኘው በቺባ ዩኒቨርሲቲ ተባባሪ ፕሮፌሰር ዩያ ፉካኖ የተመራው የተመራማሪዎች ቡድን የከተማ ሙቀት ደሴቶች በኦክሳሊስ ኮርኒኩላታ ቅጠል ቀለሞች ላይ እንዴት ተጽዕኖ እንደሚያሳድሩ መረመረ። ይህ ተክል ከአረንጓዴ እስከ ቀይ የሚለያዩ የቅጠል ቀለም ልዩነቶችን ያሳያል እና በከተማም ሆነ ከከተማ ውጭ ባሉ የአለም ክፍሎች ውስጥ ይገኛል። ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት እነዚህ የቀለም ልዩነቶች ተክሉን ከአካባቢያዊ ጭንቀት ለመጠበቅ እንደ የዝግመተ ለውጥ ማስተካከያዎች ይሠራሉ, በቅጠሎቹ ውስጥ ቀይ ቀለሞች ሙቀትን እና በብርሃን ላይ የሚደርሰውን ጉዳት ይቀንሳል.
በከተሞች እና ከከተማ ውጭ ባሉ ክልሎች በአካባቢ ፣በገጽታ እና በአለም አቀፍ ሚዛን በተደረጉ የመስክ ምልከታዎች ተመራማሪዎቹ እንደሚያመለክቱት የቀይ ቅጠል ዝርያዎች በከተሞች ውስጥ የማይበሰብሱ ቦታዎች አጠገብ ይገኛሉ ፣ የአረንጓዴ-ቅጠል ልዩነቶች ግን የበላይ ነበሩ አረንጓዴ ቦታዎች. ይህ የጂኦግራፊያዊ ንድፍ በመላው ዓለም ወጥነት ያለው ነበር፣ ይህም በከተማ መስፋፋት እና በጫካው ሳርሶርል ውስጥ ባሉ የቅጠል ቀለም ልዩነቶች መካከል ያለውን ግንኙነት ያረጋግጣል።
የእነዚህ ቅጠላ ቀለም ልዩነቶች ተስማሚ ጥቅሞችን ለመለካት ተጨማሪ ሙከራዎች ተካሂደዋል. ውጤቶቹ እንደሚያሳዩት የቀይ ቅጠል ልዩነቶች ከፍተኛ የእድገት ደረጃዎችን እና ከፍተኛ የፎቶሲንተቲክ ቅልጥፍናን በከፍተኛ ሙቀቶች ያሳያሉ ፣ የአረንጓዴ-ቅጠል ልዩነቶች በዝቅተኛ የሙቀት መጠን የበለፀጉ ናቸው። የቀይ ቅጠል ልዩነቶች ከፍ ያለ የጭንቀት መቻቻልን ያሳያሉ እና ዝቅተኛ የእፅዋት እፍጋታ ባላቸው የከተማ አካባቢዎች የበለጠ ተወዳዳሪ ነበሩ ፣ የአረንጓዴ-ቅጠል ልዩነቶች ግን በአረንጓዴ አካባቢዎች የበለፀጉ ናቸው።
የጄኔቲክ ትንታኔዎች እንደሚያመለክቱት የኦ. ኮርኒኩላታ ቀይ-ቅጠል ልዩነት ከቅድመ አያቶች አረንጓዴ-ቅጠል ተክል ብዙ ጊዜ ተሻሽሎ ሊሆን ይችላል። ይህ ጥናት በከተሞች ውስጥ እየተካሄደ ስላለው የዝግመተ ለውጥ ጠቃሚ ግንዛቤን ይሰጣል እና የእፅዋትን ከከተማ ሙቀት ደሴቶች ጋር ማላመድ ለዘላቂ የሰብል ምርት እና የስነ-ምህዳር ተለዋዋጭነት የመረዳትን አስፈላጊነት ያጎላል።
የእጽዋትን ከከተማ ሙቀት ደሴቶች ጋር መላመድን በተመለከተ አጠቃላይ ግንዛቤ ለማግኘት ከቅጠል ቀለም ባሻገር ሌሎች የእጽዋት ባህሪያትን ለመዳሰስ ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል።
ምንጭ፡ ዩያ ፉካኖ እና ሌሎች፣ ከአረንጓዴ ወደ ቀይ፡ የከተማ ሙቀት ጭንቀት የቅጠልን ቀለም ዝግመተ ለውጥን ያነሳሳል። የሳይንስ እድገቶች (2023). DOI: 10.1126/sciadv.abq3542 (ቺባ ዩኒቨርሲቲ)