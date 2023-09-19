የባዮ-ኮምፒዩቲንግ ስነምግባር አፕሊኬሽኖችን ማሰስ

ባዮ-ኮምፒዩቲንግ፣ በአንድ ወቅት በሳይንስ ልቦለድ ላይ የተገደበ ጽንሰ-ሀሳብ አሁን እውን ሆኗል። ይህ ቴክኖሎጂ ወደፊት እየገሰገሰ ሲሄድ የስነ-ምግባርን አንድምታ ግምት ውስጥ ማስገባት እና በኃላፊነት ስሜት መመርመር እና ተግባራዊ ማድረግ አስፈላጊ ነው. የዲሽ ብሬን ፈጣሪዎችን ጨምሮ የአለም አቀፍ ኤክስፐርቶች ቡድን ይህንን ችግር ለመፍታት ከባዮኤቲክስ ባለሙያዎች እና ከህክምና ተመራማሪዎች ጋር በመተባበር ቆይተዋል።
ዋና ደራሲ ዶ/ር ብሬት ካጋን፣ የኮርቲካል ላብ ዋና ሳይንሳዊ ኦፊሰር፣ ባዮሎጂያዊ የነርቭ ሥርዓቶችን ከሲሊኮን ንኡስ ንኡስ ክፍል ጋር በማዋሃድ ትልቅ የምስል አቀራረብ አስፈላጊነት ላይ አፅንዖት ሰጥተዋል። የማሰብ ችሎታን የመምሰል ባህሪ ተስፋ ሰጪ ቢሆንም ዘላቂ እድገት መረጋገጥ አለበት።
በኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ የኡኢሂሮ የተግባር ስነ-ምግባር ሊቀመንበር ፕሮፌሰር ጁሊያን ሳቭለስኩ በዛሬው ቴክኖሎጂ አውድ ውስጥ እንደ ንቃተ ህሊናዊ ወይም ሰው የሚባሉትን በተመለከተ ተግባራዊ መልሶችን የመወሰን አስፈላጊነትን ያጎላሉ። ወረቀቱ ንቃተ ህሊናን ወይም ብልህነትን የሚገልፅባቸው የተለያዩ መንገዶች እንዳሉ አምኗል፣ እያንዳንዱም በባዮሎጂ ላይ የተመሰረተ የማሰብ ችሎታ ያላቸው ስርዓቶች የተለያየ አንድምታ አላቸው።
የባዮ ኮምፒውተሮች የሞራል ደረጃም አጠያያቂ ነው። ወረቀቱ ፈላስፋውን ጄረሚ ቤንትሃምን ዋቢ አድርጎ ነበር፣ እሱም የማመዛዘን ወይም የሐሳብ ልውውጥ ማድረግ መቻልን የሚወስነው ሳይሆን የመከራን ችሎታ ነው። ሰውን የሚመስል የማሰብ ችሎታ ማሳየት በባዮሎጂ ላይ ለተመሰረቱ ኮምፒውተሮች የሞራል ደረጃ መስጠት ብቻ አይደለም።
ጽሑፉ በባዮ ኮምፒውተሮች ዙሪያ ያሉትን ሁሉንም የሥነ ምግባር ጥያቄዎች ለመመለስ ያለመ ቢሆንም፣ ኃላፊነት የሚሰማው ምርምርና አተገባበርን ለማረጋገጥ የመነሻ ማዕቀፍ ያቀርባል። በተለይም እንደ የሚጥል በሽታ እና የአእምሮ ማጣት ያሉ በሽታዎች ያለንን ግንዛቤ ከማሻሻል ጋር በተያያዘ በዲሽ ብሬይን የቀረቡት የስነምግባር ተግዳሮቶች እና እድሎችም ተጠቅሰዋል።
ከባህላዊ ሲሊኮን-ተኮር ስሌት የበለጠ ኃይል ቆጣቢ አማራጭ ስለሚሰጥ የባዮ-ኮምፒዩቲንግ ሊፈጥር የሚችለው ተጽእኖ ከፍተኛ ነው። ሱፐር ኮምፒውተሮች በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዋት ሃይል ሲጠቀሙ የሰው አንጎል ግን እስከ 20 ዋት ድረስ ይጠቀማል። ባዮ-ኮምፒዩቲንግን በመዳሰስ ከ IT ኢንዱስትሪው የካርቦን ልቀቶች ጋር ተያይዘው የሚመጡትን የአካባቢ ስጋቶች መፍታት እንችላለን።
በማጠቃለያው ፣ ይህ ጽሑፍ በባዮ-ኮምፒዩቲንግ መስክ ውስጥ ለሥነ-ምግባራዊ ጉዳዮች መሠረት ይሰጣል ። ይህ ቴክኖሎጂ የሚያቀርባቸውን ጥቅሞች እና ተግዳሮቶች በማጉላት ኃላፊነት የሚሰማው ምርምር እና አተገባበር አስፈላጊነት ላይ ያተኩራል።
ምንጭ፡- Cortical Labs፣ Biotechnology Advances (ወረቀት ሲጠየቅ ይገኛል)