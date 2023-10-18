ሁለተኛው የኢንፎዳይናሚክስ ህግ እና የተመሰለው ዩኒቨርስ ንድፈ ሃሳብ

የተመሰለው የዩኒቨርስ ንድፈ ሃሳብ እንደሚያሳየው የእኛ እውነታ በእውነቱ የኮምፒዩተር ሲሙሌሽን ነው፣ ጋላክሲዎች፣ ፕላኔቶች እና ህይወት ሁሉም በጥንቃቄ ወደ ሕልውናቸው የተቀየሱ ናቸው። ከሳይንቲስቶች እና ፈላስፋዎች ትኩረት ያገኘው ይህ ሃሳብ አጽናፈ ዓለማችንን የሚቆጣጠሩት ፊዚካል ህጎች በቀላሉ ስልተ ቀመሮች እንደሆኑ ይጠቁማል። የእኛ ተሞክሮዎች የሚመነጩት በተራቀቀ ስርዓት ስሌት ሂደቶች ነው። ግምታዊ ቢሆንም፣ ይህ ንድፈ ሃሳብ እንደ ማትሪክስ ባሉ ፊልሞች ላይ በመታየት በታዋቂው ባህል ውስጥ የራሱን አሻራ አሳርፏል።
እንደ ፕላቶ ያሉ ፈላስፎች የቁሳቁስ አለምን እንደ መገለጫ ወይም ቅዠት አድርገው የሚቆጥሩት እውነተኛው እውነታ በአእምሮ እና በመንፈስ ግዛት ውስጥ የሚኖር ከሆነ የእውነታው እንደ ቅዠት ፅንሰ-ሀሳብ ከጥንቷ ግሪክ ጀምሮ ነው። በዘመናችን፣ ይህ ሃሳብ ሁለቱም ቁሳዊው ዓለም እና ንቃተ ህሊና የተመሰለው እውነታ አካል ናቸው ወደሚለው አስተሳሰብ ተሻሽሏል። በኮምፒዩቲንግ እና በዲጂታል ቴክኖሎጂዎች ውስጥ ያሉ የቅርብ ጊዜ እድገቶች ይህንን የርዕዮተ ዓለም ማራዘሚያ የበለጠ አባብሰዋል ፣ የእውነት ተፈጥሮ ከሥጋዊው በላይ።
በሳይንስ ማህበረሰብ ውስጥ፣ የተመሰለው የአጽናፈ ሰማይ ንድፈ ሃሳብ ማራኪነትን እና ጥርጣሬን አስነስቷል። አንዳንድ ሳይንቲስቶች የእኛ እውነታ ማስመሰል ከሆነ፣ የተመሰለውን ተፈጥሮውን የሚከዱ ጉድለቶች ወይም ቅጦች ሊኖሩ እንደሚችሉ ይናገራሉ። ሆኖም ስለ ፊዚክስ ህጎች ያለን ግንዛቤ እየተሻሻለ በመምጣቱ የእነዚህን ያልተለመዱ ሁኔታዎች ማስረጃ ማግኘት ፈታኝ ነው። በአሁኑ ጊዜ፣ የተመሰለውን እና ያልተመሰለውን እውነታ ለመለየት የሚያስችል ትክክለኛ ማዕቀፍ የለም።
በቅርብ ጊዜ በኤአይፒ አድቫንስ ታትሞ በወጣ ጥናት አንድ ሳይንቲስት ሁለተኛውን የኢንፎዳይናሚክስ ህግ የተባለውን አዲስ የፊዚክስ ህግ አቅርቧል፣ እሱም የተመሰለውን የዩኒቨርስ ንድፈ ሃሳብ ይደግፋል። ይህ ህግ በመረጃ ንድፈ ሃሳብ ላይ የተመሰረተው የአንድ ክስተት "ኢንፎርሜሽን ኢንትሮፒ" በቋሚነት ወይም በጊዜ ሂደት እየቀነሰ መሄድ አለበት, እስከ ዝቅተኛው ተመጣጣኝ እሴት. ይህ ህግ ከሁለተኛው የቴርሞዳይናሚክስ ህግ ጋር ይቃረናል፣ ምክንያቱም ኢንትሮፒ ሲጨምር ኢንትሮፒይ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ እንደሚሄድ ይጠቁማል።
ሁለተኛው የኢንፎዳይናሚክስ ህግ በጥናቱ መሰረት ሰፊ ሳይንሳዊ እንድምታ ያለው የኮስሞሎጂ አስፈላጊነት ይመስላል። የጄኔቲክ መረጃን እና የጄኔቲክ ሚውቴሽን ባህሪን, እንዲሁም በአቶሚክ ፊዚክስ ውስጥ ያሉ ክስተቶችን እና የዲጂታል ውሂብን የጊዜ ዝግመተ ለውጥ ሊያብራራ ይችላል. በተለይም ከፍተኛ የሲሜትሪ ግዛቶች ከዝቅተኛው የመረጃ ኢንትሮፒ ጋር ስለሚዛመዱ ይህ ህግ በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ስላለው የሲሜትሪ የበላይነት ማብራሪያ ይሰጣል።
የሁለተኛው የኢንፎዳይናሚክስ ህግ ግኝት እንደ ጄኔቲክ ምርምር፣ የዝግመተ ለውጥ ባዮሎጂ፣ የጄኔቲክ ቴራፒ፣ ፊዚክስ፣ ሂሳብ እና ኮስሞሎጂ ባሉ ዘርፎች ላይ ጥልቅ አንድምታ አለው። አጽናፈ ዓለማችን፣ ውስብስብ አወቃቀሮቹ እና ሂደቶቹ፣ አስመሳይ ግንባታ ወይም ግዙፍ የኮምፒውተር ሥርዓት ሊሆን እንደሚችል ይጠቁማል። የውሂብ መጭመቂያ እና የመረጃ ይዘትን በማመቻቸት ይህ ማስመሰል የማስላት ሃይልን ይቆጥባል እና የውሂብ መስፈርቶችን ይቀንሳል።
የተመሰለው የዩኒቨርስ ቲዎሪ ግምታዊ ሆኖ ቢቆይም፣ ሁለተኛው የኢንፎዳይናሚክስ ህግ ትክክለኛነቱን ለመመርመር የሚያስችል ሳይንሳዊ ማዕቀፍ ያቀርባል። ይህንን ህግ ለመፈተሽ እና ለማረጋገጥ ተጨማሪ ምርምር እና ሙከራዎች ያስፈልጋሉ, ይህም በእውነታው እውነታ ላይ ብርሃን ሊፈጥር ይችላል.
ምንጮች:
- "ሁለተኛው የኢንፎዳይናሚክስ ህግ የማስመሰል መላምትን ይደግፋል" በዶክተር [የሳይንቲስት ስም] (AIP Advances)