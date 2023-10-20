በቀይ ድንክ ዙሪያ የመሬት መጠን ያላቸው ፕላኔቶች ይበልጥ የተለመዱ ናቸው? ምናልባት አይደለም

መኖሪያ ሊሆኑ የሚችሉ ኤክሶፕላኔቶች ፍለጋ ብዙውን ጊዜ የሚያተኩረው በምድር ላይ ባሉ ዓለማት ላይ ነው፣ ምድር ብቸኛዋ መኖሪያ የሆነች ፕላኔት እንደሆነች ግምት ውስጥ በማስገባት ነው። በ TRAPPIST-1 ስርዓት ውስጥ በቀይ ድንክ ኮከብ የሚዞሩ ሰባት የምድር-መጠን ፕላኔቶች በቅርብ ጊዜ የተደረገ ደስታ ፣ይህም ፕላኔቶች ከፀሀይ መሰል ከዋክብት ጋር ሲነፃፀሩ በቀይ ድንክዬዎች ዙሪያ በጣም የተለመዱ ሊሆኑ ይችላሉ የሚል ግምት አስከትሏል። ይሁን እንጂ, አዲስ ምርምር ሌላ ይጠቁማል.
የኤክሶፕላኔቶችን ማደን የጀመረው በናሳ የኬፕለር የጠፈር ቴሌስኮፕ ሲሆን ወደ 5,000 የሚጠጉ ኤክሶፕላኔቶችን በመለየት በሺዎች የሚቆጠሩ ተጨማሪ ማረጋገጫዎችን በመጠባበቅ ላይ ይገኛሉ። ከኬፕለር የተገኙ የመጀመሪያ ግኝቶች እንደሚያመለክተው የመሬት መጠን ያላቸው ኤክሶፕላኔቶች በመኖሪያ አካባቢዎች ውስጥ በ M-dwarfs (ቀይ ድንክ) አካባቢ በብዛት ይገኛሉ። ይሁን እንጂ ጊዜ እያለፈ ሲሄድ የኬፕለር መረጃ ትክክለኛነት ጥርጣሬዎች ተፈጠሩ.
በአሪዞና ዩኒቨርሲቲ በጋለን በርግስተን የተዘጋጀው “ለበለጠ የመሬት መጠን ያላቸው ፕላኔቶች ምንም ማስረጃ የለም” በሚል ርዕስ በቅርቡ የተደረገው ጥናት የቀደመውን ግምቶች ይቃወማል። በመኖሪያ አካባቢው ውስጥ የሚገኙት የምድር-መጠን ፕላኔቶች አስተማማኝ ማወቂያዎች ለ M ድንክ እንኳን የማይገኙ መሆናቸውን ያጎላል።
ኬፕለር በፀሐይ መሰል ኮከቦች ዙሪያ የምድርን መጠን ያላቸውን ፕላኔቶች ለመመልከት የተነደፈ ቢሆንም የሜካኒካል ውድቀቶች የረጅም ጊዜ ክትትሉን አቋርጠውታል ይህም ጥልቅ ጥናት እንዳይደረግ አድርጓል። ስለሆነም ተመራማሪዎች በቀይ ድንክ ዙሪያ የመሬት መጠን ያላቸውን ፕላኔቶች ለመገመት በኬፕለር ውስን መረጃ ላይ መተማመን ነበረባቸው። ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች የእነዚህን ፕላኔቶች ከፍተኛ ቁጥር ጠቁመዋል, ነገር ግን አዲሱ ጥናት እንደሚያመለክተው የኬፕለር ውጤቶች ትክክለኛ አይደሉም, ይህም የተገመተውን ክስተት መጠን አስተማማኝ አይደለም.
የኮከቦችን ባህሪያት በትክክል የሚለካውን የጋይያ የጠፈር መንኮራኩር በመጠቀም፣ ጥናቱ እንደሚያሳየው ብዙዎቹ የኬፕለር ኮከቦች ከዚህ በፊት ከታሰበው በላይ ትልቅ እና ሞቃት ነበሩ። የጋይያ የተሻሻለው መረጃ የኬፕለርን ውጤት ትክክለኛነት ያጋልጣል እና የመሬት መጠን ያላቸው ፕላኔቶች በቀይ ድንክዬዎች ዙሪያ በጣም የተለመዱ ናቸው የሚለውን ግምት የበለጠ ያሳጣዋል።
ጥናቱ ከዚህ ቀደም የተገመቱትን ግምቶች የሚፈታተን ቢሆንም፣ በቀይ ድንክ ዙሪያ መጓጓዣዎችን በመለየት ላይ ባለው ችግር ምክንያት ምድርን የሚመስሉ ፕላኔቶችን ማግኘት ፈታኝ መሆኑን ልብ ሊባል ይገባል። ከዚህም በላይ የቀይ ድንክ ፕላኔቶች መኖሪያነት ከፍተኛ የጨረር መጠን እና ያልተረጋጋ ከባቢ አየር ሊኖር ስለሚችል አሁንም እርግጠኛ ያለመሆን ርዕስ ነው።
ስለ ምድር ስፋት ያላቸው ኤክሶፕላኔቶች፣ የተለያዩ የከዋክብት አይነቶች እና የመኖሪያ አካባቢያቸው ብዙ የሚማሩት ነገር አለ። የበለጠ ትክክለኛ መረጃ ሲገኝ እና ሳይንቲስቶች ተጨማሪ ምርመራዎችን ሲያካሂዱ፣ ግንዛቤያችን እየጠነከረ ይሄዳል። በቀይ ድንክ እና በፀሐይ መሰል ኮከቦች ዙሪያ የምድርን መጠን ያላቸውን ፕላኔቶች ለመኖሪያ ምቹ በሆኑ ዞኖች ውስጥ ያለውን ስርጭት ለማወቅ የሚደረገው ጥረት እንደቀጠለ ነው።
ምንጮች:
- “ለበለጠ የምድር መጠን ያላቸው ፕላኔቶች በ Kepler's M Vus FGK Stars አካባቢ ምንም ማስረጃ የለም” (ዘ አስትሮኖሚካል ጆርናል፣ arxiv.org)