ዲ ኤን ኤ እና ብርጭቆን በመጠቀም ከተፈጠረ ብረት የበለጠ ቀላል ክብደት ያለው አዲስ ቁሳቁስ

የሳይንስ ሊቃውንት ከኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ፣ ከኮነቲከት ዩኒቨርሲቲ እና ከዩኤስ ዲፓርትመንት ኦፍ ኢነርጂ ብሩክሃቨን ናሽናል ላቦራቶሪ ከብረት ብረት የበለጠ ጠንካራ የሆነ ቀላል ክብደት ያለው ቁሳቁስ ሠርተዋል። በትብብር ተመራማሪዎቹ የጄኔቲክ መረጃን ለማከማቸት ኃላፊነት ያለው ዲ ኤን ኤ ፣ የመስታወት ዋና አካል ከሆነው ሲሊካ ጋር በማጣመር አዲሱን ቁሳቁስ ፈጥረዋል።
የዲኤንኤ ልዩ ገጽታዎች አንዱ ውስብስብ 3D መዋቅሮችን ወይም ኦሪጋሚዎችን በኑክሊዮታይድ ትስስር የመፍጠር ችሎታው ነው። እነዚህ የዲኤንኤ አወቃቀሮች እራሳቸውን ወደ ትላልቅ ጥልፍልፍ ግንባታዎች የሚገጣጠሙ እንደ የግንባታ ብሎኮች ሆነው ሊያገለግሉ ይችላሉ። ተመራማሪዎቹ እነዚህን የዲኤንኤ ክፈፎች በቀጭኑ የሲሊካ ሽፋን በመሸፈን ቀላል ክብደት ያለው እና በሚገርም ሁኔታ ጠንካራ የሆነ ቁሳቁስ መፍጠር ችለዋል። ቁሱ በተጨማሪም የባዮሚኔራላይዜሽን መርሆዎችን ያጠቃልላል, ይህም ህይወት ያለው ቲሹ ጥንካሬን ለመጨመር ማዕድናትን የሚያመርትበት ሂደት ነው.
ሳይንቲስቶቹ የቁሳቁስን ጥንካሬ ለመለካት ናኖንደንቴሽን፣ ልዩ የሜካኒካል ሙከራን ተጠቀሙ። ከብረት ብረት በአራት እጥፍ የሚበልጥ ጥንካሬ እንዳለው ደርሰውበታል፣ መጠኑ በአምስት እጥፍ ያነሰ ነበር። የቁሱ ጥንካሬ እና ጥንካሬ የሚመጣው ከዲ ኤን ኤ እና ሲሊካ ልዩ ውህደት እንዲሁም ናኖስኬል አወቃቀሩ ነው። ይህ ለምህንድስና እና ለመከላከያ መተግበሪያዎች አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል።
ተመራማሪዎቹ የበለጠ ጠንካራ ቀላል ክብደት ያላቸውን ቁሳቁሶች ለመፍጠር እንደ ካርቦይድ ሴራሚክስ ያሉ ሌሎች ቁሳቁሶችን አጠቃቀም የበለጠ ለመመርመር አቅደዋል። የእነሱ ግኝቶች በሴል ሪፖርቶች ፊዚካል ሳይንስ መጽሔት ላይ ታትመዋል. ይህ ግኝት ወደፊት ለአዳዲስ እቃዎች እና ቴክኖሎጂዎች እድገት ከፍተኛ አንድምታ ሊኖረው ይችላል።
ትርጓሜዎች
- ዲ ኤን ኤ፡ ባዮሎጂካል መረጃን የሚሸከም እና ሴሎች እንዴት እንደሚፈጠሩ፣ማደግ እና መራባት እንደሚችሉ የሚያስተምር ሞለኪውል ነው።
- ሲሊካ: የመስታወት ዋና አካል ፣ ጠንካራ እና ተሰባሪ ቁሳቁስ።
– ኦሪጋሚ፡ ወረቀትን ወደ ውስብስብ ንድፎች የማጠፍ ጥበብ።
- ኑክሊዮታይዶች - የዲኤንኤ ሕንጻዎች።
- ባዮሚኔራላይዜሽን፡- ሕያው ቲሹ ጥንካሬን ለመጨመር ማዕድናትን የሚያመርትበት ሂደት።
ምንጮች:
- ኦሪጅናል ጽሑፍ፡ ዲ ኤን ኤ ከሲሊካ ጋር በማጣመር ቀላል ክብደት ያላቸውን እጅግ በጣም ጠንካራ ቁሶችን ይሰጣል። (ምንጭ፡- ብሩክሃቨን ብሔራዊ ላብራቶሪ)
- የጆርናል ጽሑፍ፡- ዲ ኤን ኤ የነቃ ለስላሳ እና ጠንካራ የሲሊካ ቁሶች ንድፍ። (ምንጭ፡ ሴል ሪፖርቶች ፊዚካል ሳይንስ)