የቀደምት አጽናፈ ሰማይ አስገራሚ ግንዛቤዎችን ያሳያል፡ ወጣት ጋላክሲዎች ያልተጠበቀ ኬሚካላዊ ቅንብርን ያሳያሉ

የሰሜን ምዕራብ ዩኒቨርሲቲ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቡድን ከጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ (JWST) የተገኘውን መረጃ በመጠቀም ስለ ጥንት አጽናፈ ሰማይ ጋላክሲዎች ዝግመተ ለውጥ አስደናቂ ግኝቶችን አድርጓል። ተመራማሪዎቹ ከቢግ ባንግ በኋላ ከሁለት እስከ ሶስት ቢሊዮን ዓመታት ውስጥ በተፈጠሩት “በአሥራዎቹ” ጋላክሲዎች ላይ ያተኮሩ ሲሆን ይህም ስለ አጽናፈ ሰማይ አመጣጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጡ ነበር።
በባህላዊ መንገድ የሩቅ ጋላክሲዎችን ማጥናት ወደ ኋላ እንደማየት ነው ብርሃን ወደ እኛ ለመድረስ በቢሊዮን የሚቆጠሩ ዓመታት ይፈጅበታል። የቡድኑ ትንተና Ionized Lines in Interstellar Aurorae (CECILIA) የዳሰሳ ጥናት መረጃ በመጠቀም የኬሚካል ዝግመተ ለውጥ ውስንነት ያልተጠበቁ ግኝቶችን አሳይቷል። እነዚህ ጋላክሲዎች ከተጠበቀው በላይ ሞቃት ብቻ ሳይሆን በሚያስገርም ሁኔታ እንደ ኒኬል ያሉ ከባድ ንጥረ ነገሮችን ይዘዋል.
የምርምር ቡድኑ ከ23 ጋላክሲዎች በተሰበሰበው ብርሃን የተፈጠረውን የተቀናጀ ምስል በመጠቀም ስምንት ንጥረ ነገሮች ሃይድሮጅን፣ ሂሊየም፣ ናይትሮጅን፣ ኦክሲጅን፣ ሲሊከን፣ ሰልፈር፣ አርጎን እና ኒኬል መኖራቸውን ለይቷል። ቀለል ያሉ ንጥረ ነገሮች በጉጉት ሲጠበቁ፣ ከብረት የበለጠ ክብደት ያለው የኒኬል ንጥረ ነገር መኖሩ ያልተለመደ መገለጥ ነበር።
ኒኬልን በሩቅ ጋላክሲዎች መመልከት በጣም አልፎ አልፎ የሚከሰት ክስተት ነው፣ ወደ እኛ ቅርብ ባሉ የቆዩ ጋላክሲዎች ውስጥም እንኳ። በተለምዶ ኒኬል ከበርካታ የከዋክብት ዑደቶች በኋላ ፣ በሱፐርኖቫስ ፣ እና ከዚያ በኋላ በጋላክሲው ውስጥ የከባድ ንጥረ ነገሮች ውህደት እና መስፋፋት ይስተዋላል። የኒኬል ግኝት በእነዚህ ቀደምት ጋላክሲዎች ውስጥ ስላሉት ከዋክብት ልዩ የሆነ ነገር ይጠቁማል።
የጥናቱ መሪ ረዳት ፕሮፌሰር አሊሰን ስትሮም በእነዚህ ወጣት ጋላክሲዎች ውስጥ ያለው ከፍተኛ የሙቀት መጠን ከልዩ ኬሚካላዊ ቅንጅታቸው ጋር ሊገናኝ እንደሚችል ይገምታሉ። በጋላክሲዎች ውስጥ ያለው የሙቀት መጠን እና ኬሚስትሪ በተፈጥሯቸው የተሳሰሩ በመሆናቸው የተለያዩ የጋላክሲ ሙቀቶች የእነርሱ የተለየ ኬሚካላዊ ዲ ኤን ኤ መገለጫ መሆናቸውን ገልጻለች።
ይህ አዲስ ምርምር ስለ መጀመሪያው አጽናፈ ሰማይ እና ስለ ጋላክሲዎች አፈጣጠር አዳዲስ ጥያቄዎችን ይከፍታል። የጥናቱ ውጤት በአስትሮፊዚካል ጆርናል ሌተርስ ላይ ታትሞ የወጣ ሲሆን ይህም የኮስሚክ ታሪካችንን በፈጠሩት ውስብስብ እና ውስብስብ ሂደቶች ላይ ብርሃን ፈጅቷል።
በየጥ
1. ጥናቱ ስለ መጀመሪያዎቹ የአጽናፈ ዓለም ጋላክሲዎች ምን ገለጠ?
ጥናቱ እንደሚያሳየው ቀደምት አጽናፈ ሰማይ “በአሥራዎቹ ዕድሜ ውስጥ የሚገኙ” ጋላክሲዎች ከሚጠበቀው በላይ ሞቃት እና እንደ ኒኬል ያሉ ከባድ ንጥረ ነገሮችን ያካተቱ ናቸው ፣ ይህም በሩቅ ጋላክሲዎች ውስጥ በአንጻራዊ ሁኔታ ሲታይ አነስተኛ ነው።
2. እነዚህን ጋላክሲዎች ለማጥናት ምን ዓይነት ዘዴዎች ጥቅም ላይ ውለዋል?
የስነ ፈለክ ተመራማሪዎቹ ከጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) እና ከኬሚካል ኢቮሉሽን የተገደበው ionized Lines በ Interstellar Aurorae (CECILIA) ዳሰሳ የተገኙ መረጃዎችን ተጠቅመዋል። ከበርካታ ጋላክሲዎች የተሰበሰቡ የብርሃን ሞገዶችን በማጣመር የተዋሃደ ምስል ፈጥረዋል።
3. የኒኬል መኖር አስፈላጊ የሆነው ለምንድነው?
ኒኬል በተለምዶ ከበርካታ ዙር ሱፐርኖቫስ እና የከባድ ንጥረ ነገሮች ውህደት በኋላ ወደ እኛ ቅርብ በሆኑ የቆዩ ጋላክሲዎች ይስተዋላል። በእነዚህ ወጣት ጋላክሲዎች ውስጥ መገኘቱ በከዋክብት ህዝቦች ውስጥ ልዩ ባህሪያትን ይጠቁማል.
4. የጋላክሲ ሙቀት እና ኬሚስትሪ እንዴት ይገናኛሉ?
የእነዚህ ጋላክሲዎች ከፍተኛ የሙቀት መጠን ከተለየ ኬሚካላዊ ውህደታቸው ጋር ሊገናኝ እንደሚችል የጥናቱ መሪ ደራሲ ጠቁመዋል። በጋላክሲዎች ውስጥ ያለው የጋዝ ሙቀት እና ኬሚስትሪ ከውስጥ የተሳሰሩ ናቸው።