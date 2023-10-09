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የሶላር ሲስተም የቁስ ዲስክ ወደ ኢንተርስቴላር ክፍተት ቀድሞ ከታሰበው በላይ ይዘልቃል

Byገብርኤል Botha

ጥቅምት 9, 2023
የሶላር ሲስተም የቁስ ዲስክ ወደ ኢንተርስቴላር ክፍተት ቀድሞ ከታሰበው በላይ ይዘልቃል

አዲስ የቴሌስኮፕ ምስሎችን የመቃኘት ዘዴ የሶላር ሲስተም ዲስክ ቁስ አካል ወደ ኢንተርስቴላር ህዋ ላይ ቀድሞ ከሚታመንበት በላይ እንደሚሰፋ አረጋግጧል። ለዓመታት የከዋክብት ተመራማሪዎች የኩይፐር ቤልት የበረዶ ድንጋይ ሜዳማ ከፀሐይ በ48 AU ርቀት ላይ ቀጭን መስሎ ይታያል። ይሁን እንጂ የፍርስራሹ ቀበቶዎች በሌሎች ኮከቦች ዙሪያ በእጥፍ ሲራዘሙ ታይተዋል፣ ይህም የፀሐይ ስርዓታችን እንደታሰበው ትንሽ ላይሆን እንደሚችል ለማወቅ ተችሏል።

የካናዳው የሄርዝበርግ አስትሮኖሚ እና አስትሮፊዚክስ ምርምር ማዕከል ተመራማሪዎች የኒው አድማስ ፕሮብሌም በፀሃይ ስርአት ውጨኛ ክፍል ውስጥ ሲዘዋወር ኢላማዎችን ለመፈለግ አዲስ ዘዴ ተጠቅመዋል። ዘዴው፣ shift-stacking ተብሎ የሚጠራው፣ በተለያዩ ጊዜያት በርካታ ምስሎችን ማንሳት እና እነሱን በማጣመር የደበዘዙ ነገሮችን ታይነት ይጨምራል። ይህንን ሂደት ለማፋጠን ተመራማሪዎቹ በቴሌስኮፕ ምስሎች ውስጥ የ Kuiper Belt Objects ለመለየት የነርቭ ኔትወርክ በማሰልጠን የማሽን መማሪያን ቀጠሩ።

የጥናቱ ውጤት እንደሚያሳየው የማሽን መማሪያ ቴክኒክ በሰው ልጅ መረጃ ላይ ከሚገኘው ፍለጋ በእጥፍ ይበልጣል። ይህ በአዲስ አድማስ አቅጣጫ ከ60 እስከ 80 AU ርቀት ላይ ያለውን ከፍተኛ የቁስ መጠን ያሳያል። በዚህ ክልል ውስጥ ያሉት ተጨማሪ ፍርስራሾች በአዲስ አድማስ ጥናት እና በሐብል የጠፈር ቴሌስኮፕ በሁለቱም የታየውን ያልተለመደ ብርሃን ሊያብራራ ይችላል።

ተጨማሪ ምርምር እና ከወደፊት የዳሰሳ ጥናቶች ማረጋገጫዎች የሶላር ሲስተም የዲስክ ቁሳቁስ መጠን ምን ያህል እንደሆነ በትክክል ለመረዳት ያስፈልጋል። ነገር ግን፣ ግኝቶቹ እውነት ከሆኑ፣ በ 50 AU አካባቢ ባለው ክፍተት የተከፋፈሉ ሁለት ቀለበቶች የበረዶ ግግር መኖሩን ሊያመለክት ይችላል። ይህ ግኝት ስለ ሶላር ሲስተም ውጫዊ ክልሎች አመጣጥ እና ስብጥር አስገራሚ ጥያቄዎችን ያስነሳል።

ምንጭ፡- ይህ ጥናት በ54ኛው የጨረቃ እና ፕላኔት ሳይንስ ኮንፈረንስ 2023 ቀርቧል።

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