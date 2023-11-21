የመስታወት ምስጢሮችን መክፈት፡ መዋቅራዊ ተፈጥሮን ማሰስ

ብርጭቆ፣ ለዘመናት በተለያዩ አፕሊኬሽኖች ውስጥ ጥቅም ላይ የዋለ ቁሳቁስ፣ በአቶሚክ አወቃቀሩ እና በአወቃቀሩ መደበኛነት ሳይንቲስቶችን እያስደነቀ ይገኛል። ይሁን እንጂ ከቶሆኩ ዩኒቨርሲቲ ታይቶ የማይታወቅ መጠን ያለው የመረጃ ትንተና ማዕከል በፕሮፌሰር ሞቶኪ ሺጋ የሚመራ የምርምር ቡድን በቅርቡ የተገኘ ግኝት በዚህ እንቆቅልሽ ላይ አዲስ ብርሃን ፈንጥቋል።
የጥናቱ ዋና ትኩረት በኬሚካላዊ ትስስር ባለው የመስታወት ኔትወርኮች ውስጥ ባሉ የቀለበት ቅርጾች ላይ ነበር። የእነዚህን ቀለበቶች ባለ ሶስት አቅጣጫዊ መዋቅር እና ሲሜትሮችን ለመለካት አዳዲስ መንገዶችን በማዘጋጀት ተመራማሪዎቹ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ማግኘት ችለዋል። በሁለቱም ክሪስታላይን እና ብርጭቆ ሲሊካ (SiO2) ውስጥ ያሉትን ተወካዮች ቀለበት ቅርጾችን ቁጥር ለመወሰን ሁለት ጠቋሚዎች "ክብ" እና "ሸካራነት" ወሳኝ ሚና ተጫውተዋል.
በሚያስደንቅ ሁኔታ, ትንታኔው ለመስታወት ልዩ የሆኑ ቀለበቶችን, እንዲሁም በክሪስታል ውስጥ ከሚገኙት ጋር ተመሳሳይ የሆኑ ቀለበቶችን ገልጿል. ይህ ግኝት መስታወት መዋቅራዊ ቅደም ተከተል የለውም የሚለውን የተለመደ ግምት የሚፈታተን እና የተመሰቃቀለ በሚመስለው የአተሞች አደረጃጀት ውስጥ መሰረታዊ ንድፎች እንዳሉ ያሳያል።
ከዚህም በላይ የምርምር ቡድኑ አቅጣጫቸውን በመመርመር ቀለበቶቹ ዙሪያ ያሉትን የቦታ አቶሚክ እፍጋቶችን ለመለካት የሚያስችል ዘዴ ፈጠረ። ይህ አካሄድ የአቶሚክ ውቅር በሁሉም አቅጣጫዎች ወጥ በሆነ መልኩ እንዳልተስተካከለ የሚያመለክት አኒሶትሮፒን አሳይቷል። ይህ ግኝት እንደ የSiO2 ዲፍራክሽን ዳታ ካሉ ከሙከራ ማስረጃዎች ጋር ይጣጣማል፣ እና በአጠቃላይ መታወክ መካከል የአካባቢያዊ መዋቅራዊ ቅደም ተከተል ቦታዎችን ያሳያል።
በመስታወት ውስጥ ያለውን መዋቅራዊ መደበኛነት መረዳት ብዙ አንድምታ አለው። እንደ ቪትሪፊሽን እና ክሪስታላይዜሽን ያሉ የደረጃ ሽግግር ግንዛቤዎችን ብቻ ሳይሆን የቁሳቁስ አወቃቀሮችን እና ንብረቶችን ለመቆጣጠር መንገዶችን ይከፍታል። ፕሮፌሰር ሺጋ የዚህን ግኝት አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥተዋል፣ “የተሳካ ትንታኔያችን የደረጃ ሽግግሮችን ለመረዳት አስተዋፅዖ ያደርጋል… እና ቁሳዊ አወቃቀሮችን እና ቁሳዊ ንብረቶችን ለመቆጣጠር አስፈላጊ የሆኑትን የሂሳብ መግለጫዎችን ይሰጣል።
ወደፊት በመመልከት ሺጋ እና ቡድኑ እንደ ማሽን መማሪያ እና አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ያሉ በመረጃ የተደገፉ አቀራረቦችን በመጠቀም የመስታወት ቁሳቁሶችን የበለጠ ለማሰስ እነዚህን አዳዲስ ቴክኒኮች ለመጠቀም አቅደዋል። ይህ መረጃን ያማከለ አካሄድ አዳዲስ እድሎችን ለመክፈት እና በመስታወት ምርምር ላይ ተጨማሪ እድገቶችን ለማምጣት ቃል ገብቷል።
ዋናው ምንጭ፡ የመገናኛ ቁሶች [DOI፡ 10.1038/s43246-023-00416-ወ]
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ ለምንድነው የመስታወት መዋቅራዊ ተፈጥሮ ለመረዳት እና ለመቆጣጠር ፈታኝ የሆነው?
መ፡ የረጅም ጊዜ ጥቅም ላይ የዋለ ቢሆንም፣ መስታወት በተዘበራረቀ የአቶሚክ ውቅር ምክንያት ሳይንቲስቶችን ግራ ያጋባል፣ ይህም መዋቅራዊ መደበኛነቱን እና ቀልጣፋ ቁሶችን ለመንደፍ አስቸጋሪ ያደርገዋል።
ጥ: - ተመራማሪዎቹ በመስታወት ውስጥ ምን ዓይነት ቀለበቶች አገኙ እና እንዴት ልዩ ናቸው?
መልስ፡ ተመራማሪዎቹ የብርጭቆ ልዩ የሆኑ ቀለበቶችን እንዲሁም በክሪስታል ውስጥ የሚገኙትን የሚመስሉ ቀለበቶችን ያገኙ ሲሆን ይህም ብርጭቆ መዋቅራዊ ቅደም ተከተል የለውም የሚለውን ሀሳብ ተቃውመዋል።
ጥ፡- አንሶትሮፒ (anisotropy) ምንድን ነው፣ እና ጥናቱ ከመስታወት ጋር በተያያዘ ምን ገለጠ?
መ: Anisotropy በተለያዩ አቅጣጫዎች የአቶሚክ ውቅር ወጥ ያልሆነ ደንብን ያመለክታል። ጥናቱ በመስታወት ውስጥ ባሉ የቀለበት ቅርጾች ዙሪያ anisotropy ገልጿል, ይህም መዋቅራዊ ቅደም ተከተል አንድ ወጥ አይደለም, ነገር ግን የቋሚነት ኪሶችን ያሳያል.
ጥ: የመስታወት መዋቅራዊ ተፈጥሮን መረዳቱ የቁሳቁስ አወቃቀሮችን እና ንብረቶችን ለመቆጣጠር የሚረዳው እንዴት ነው?
መ: በመስታወቱ ውስጥ ያሉትን መሰረታዊ ንድፎችን መረዳቱ እንደ ቫይታሚክሽን እና ክሪስታላይዜሽን ያሉ የደረጃ ሽግግር ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ከዚህም በላይ የቁሳቁስ አወቃቀሮችን እና ባህሪያትን ለመቆጣጠር አስፈላጊ የሆኑትን የሂሳብ መግለጫዎችን ማዘጋጀት ያስችላል.
ጥ: - የምርምር ቡድኑ ለወደፊቱ የመስታወት ቁሳቁሶችን የበለጠ እንዴት ይመረምራል?
መ፡ የምርምር ቡድኑ እንደ ማሽን መማሪያ እና አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ያሉ በመረጃ ላይ የተመሰረቱ አቀራረቦችን በመጠቀም የመስታወት ቁሳቁሶችን በበለጠ ዝርዝር ለመመርመር እና ለምርምር እና ፈጠራ አዳዲስ መንገዶችን ለመክፈት አቅዷል።