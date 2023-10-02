ባህላዊ የስነ ፈለክ ምድቦችን በመቃወም በኦሪዮን ኔቡላ ውስጥ በደርዘን የሚቆጠሩ የጁፒተር መጠን ያላቸው ነገሮች ተገኝተዋል

እጅግ አስደናቂ በሆነ ግኝት ሳይንቲስቶች በጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ባደረጉት ምልከታ በኦሪዮን ኔቡላ ውስጥ በደርዘን የሚቆጠሩ የፕላኔቶችን መጠን ያላቸውን ነገሮች ለይተዋል። እንደ ጁፒተር-ማስ ሁለትዮሽ ዕቃዎች ወይም ጃምቦስ የሚባሉት እነዚህ ነገሮች በወላጅ ኮከብ ዙሪያ የሚዞሩ ስለሌሉ የፕላኔቶች ባሕላዊ ትርጓሜዎችን ይቃወማሉ። ይህ ግኝት አሁን ያሉትን የኮከብ እና የፕላኔቶች አፈጣጠር ፅንሰ-ሀሳቦችን የሚፈታተን ሲሆን ይህም የጁፒተር መጠን ያላቸው ነገሮች በኔቡላ ውስጥ ኮከቦችን በሚፈጥሩት ተመሳሳይ ሂደት ሊፈጠሩ አይችሉም።
የጁፒተር-ማስ ሁለትዮሽ ነገሮች ወይም ጃምቦስ አሁን ካሉት የሰማይ ነገሮች ምድቦች ጋር በትክክል አይጣጣሙም። ከዋክብት ለመሆን በጣም ትንሽ ናቸው ነገር ግን በቴክኒካል ፕላኔቶች አይደሉም ምክንያቱም በኮከብ ዙሪያ ምህዋር ውስጥ አይደሉም። እነዚህ ነገሮች የገጽታ ሙቀት ወደ 1,000 ዲግሪዎች አካባቢ አላቸው እና በአጻጻፍ ውህደታቸው ፕላኔት የሚመስሉ ናቸው፣ በእንፋሎት እና ሚቴን በከባቢ አየር ውስጥ ተገኝተዋል። ምንም እንኳን እድሜያቸው ወደ አንድ ሚሊዮን የሚጠጋ ቢሆንም፣ ያለ አስተናጋጅ ኮከብ በፍጥነት ይቀዘቅዛሉ እና በሚገርም ሁኔታ ይቀዘቅዛሉ።
ምልከታዎቹ እነዚህ ሚስጥራዊ ነገሮች መኖራቸውን በሚጠቁሙ ከመሬት ላይ ከተመሠረቱ ቴሌስኮፖች በተገኘ መረጃ ተመስጧዊ ናቸው። ግኝቱ የፕላኔቶችን አፈጣጠር ሞዴሎችን ይፈትናል እና ለቀጣይ ምርምር አስደሳች እድሎችን ይከፍታል። ቡድኑ ጁፒተር-ጅምላ ሁለትዮሽ ነገሮች በሚለው ስም ላይ እልባት ያገኙ በመቶዎች ከሚቆጠሩት ፕላኔት መሰል ነገሮች መካከል በደርዘን የሚቆጠሩ ጥንዶች በማግኘታቸው ነው።
ግኝቶቹ ለሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች አዳዲስ ጥያቄዎችን አስነስተዋል፣ ለምሳሌ እነዚህ ነገሮች ከኮከብ ምህዋር ሲወጡ እንደ ሁለትዮሽ ጥንድ ሆነው ሊኖሩ እንደሚችሉ ያሉ። አሁን ያሉት ንድፈ ሃሳቦች የተስተዋሉትን በርካታ ቁሶች ሙሉ በሙሉ አያብራሩም, ይህም አዲስ የመፍጠር ዘዴ ሊጫወት እንደሚችል ይጠቁማል. ይህ ግኝት ስለ ኮከቦች አፈጣጠር ግንዛቤያችን ትልቅ አስተዋፅዖ ተደርጎ የሚታይ ሲሆን በዘርፉ ላይ ተጨማሪ ምርመራዎችን እንደሚያደርግ ጥርጥር የለውም።
ምንጮች፡ ዘ ጋርዲያን