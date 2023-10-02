የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ሳይንስ

ባህላዊ የስነ ፈለክ ምድቦችን በመቃወም በኦሪዮን ኔቡላ ውስጥ በደርዘን የሚቆጠሩ የጁፒተር መጠን ያላቸው ነገሮች ተገኝተዋል

Byቪኪ Stavropoulou

ጥቅምት 2, 2023
ባህላዊ የስነ ፈለክ ምድቦችን በመቃወም በኦሪዮን ኔቡላ ውስጥ በደርዘን የሚቆጠሩ የጁፒተር መጠን ያላቸው ነገሮች ተገኝተዋል

እጅግ አስደናቂ በሆነ ግኝት ሳይንቲስቶች በጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ባደረጉት ምልከታ በኦሪዮን ኔቡላ ውስጥ በደርዘን የሚቆጠሩ የፕላኔቶችን መጠን ያላቸውን ነገሮች ለይተዋል። እንደ ጁፒተር-ማስ ሁለትዮሽ ዕቃዎች ወይም ጃምቦስ የሚባሉት እነዚህ ነገሮች በወላጅ ኮከብ ዙሪያ የሚዞሩ ስለሌሉ የፕላኔቶች ባሕላዊ ትርጓሜዎችን ይቃወማሉ። ይህ ግኝት አሁን ያሉትን የኮከብ እና የፕላኔቶች አፈጣጠር ፅንሰ-ሀሳቦችን የሚፈታተን ሲሆን ይህም የጁፒተር መጠን ያላቸው ነገሮች በኔቡላ ውስጥ ኮከቦችን በሚፈጥሩት ተመሳሳይ ሂደት ሊፈጠሩ አይችሉም።

የጁፒተር-ማስ ሁለትዮሽ ነገሮች ወይም ጃምቦስ አሁን ካሉት የሰማይ ነገሮች ምድቦች ጋር በትክክል አይጣጣሙም። ከዋክብት ለመሆን በጣም ትንሽ ናቸው ነገር ግን በቴክኒካል ፕላኔቶች አይደሉም ምክንያቱም በኮከብ ዙሪያ ምህዋር ውስጥ አይደሉም። እነዚህ ነገሮች የገጽታ ሙቀት ወደ 1,000 ዲግሪዎች አካባቢ አላቸው እና በአጻጻፍ ውህደታቸው ፕላኔት የሚመስሉ ናቸው፣ በእንፋሎት እና ሚቴን በከባቢ አየር ውስጥ ተገኝተዋል። ምንም እንኳን እድሜያቸው ወደ አንድ ሚሊዮን የሚጠጋ ቢሆንም፣ ያለ አስተናጋጅ ኮከብ በፍጥነት ይቀዘቅዛሉ እና በሚገርም ሁኔታ ይቀዘቅዛሉ።

ምልከታዎቹ እነዚህ ሚስጥራዊ ነገሮች መኖራቸውን በሚጠቁሙ ከመሬት ላይ ከተመሠረቱ ቴሌስኮፖች በተገኘ መረጃ ተመስጧዊ ናቸው። ግኝቱ የፕላኔቶችን አፈጣጠር ሞዴሎችን ይፈትናል እና ለቀጣይ ምርምር አስደሳች እድሎችን ይከፍታል። ቡድኑ ጁፒተር-ጅምላ ሁለትዮሽ ነገሮች በሚለው ስም ላይ እልባት ያገኙ በመቶዎች ከሚቆጠሩት ፕላኔት መሰል ነገሮች መካከል በደርዘን የሚቆጠሩ ጥንዶች በማግኘታቸው ነው።

ግኝቶቹ ለሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች አዳዲስ ጥያቄዎችን አስነስተዋል፣ ለምሳሌ እነዚህ ነገሮች ከኮከብ ምህዋር ሲወጡ እንደ ሁለትዮሽ ጥንድ ሆነው ሊኖሩ እንደሚችሉ ያሉ። አሁን ያሉት ንድፈ ሃሳቦች የተስተዋሉትን በርካታ ቁሶች ሙሉ በሙሉ አያብራሩም, ይህም አዲስ የመፍጠር ዘዴ ሊጫወት እንደሚችል ይጠቁማል. ይህ ግኝት ስለ ኮከቦች አፈጣጠር ግንዛቤያችን ትልቅ አስተዋፅዖ ተደርጎ የሚታይ ሲሆን በዘርፉ ላይ ተጨማሪ ምርመራዎችን እንደሚያደርግ ጥርጥር የለውም።

ምንጮች፡ ዘ ጋርዲያን

By ቪኪ Stavropoulou

ተዛማጅ ለጥፍ

ሳይንስ

የአውስትራሊያ ተመራማሪዎች ለኮንሰርስ የደም ምርመራ በማዳበር ረገድ እድገት አደረጉ

ጥቅምት 3, 2023 ገብርኤል Botha
ሳይንስ

የናሳ ሳይኪ ተልእኮ፡ በብረት የበለጸገ ኮር አስትሮይድን ማሰስ

ጥቅምት 3, 2023 Mampho Brescia
ሳይንስ

ያለ Gibberellin የ Bryophytes መላመድን መመርመር

ጥቅምት 3, 2023 Mampho Brescia

አመለጠዎት

ሳይንስ

የአውስትራሊያ ተመራማሪዎች ለኮንሰርስ የደም ምርመራ በማዳበር ረገድ እድገት አደረጉ

ጥቅምት 3, 2023 ገብርኤል Botha 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

የናሳ ሳይኪ ተልእኮ፡ በብረት የበለጸገ ኮር አስትሮይድን ማሰስ

ጥቅምት 3, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

ያለ Gibberellin የ Bryophytes መላመድን መመርመር

ጥቅምት 3, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

አዲስ ዘዴ በማርስ ላይ የአሚኖ አሲድ መሰል ውህዶችን ለማወቅ ያስችላል፣ ከምድራዊ ህይወት ፍለጋን ያሳድጋል።

ጥቅምት 3, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች