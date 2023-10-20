በደቡብ ዋልታ ላይ የባህር ውስጥ እንስሳት መጥፋት፡ የአየር ንብረት እና የባህር ደረጃ ምስጢር

በቅርብ የተደረገ ጥናት ከ390 እስከ 385 ሚሊዮን ዓመታት በፊት በደቡብ ዋልታ አካባቢ የተከሰተውን የባህር ውስጥ እንስሳት ሚስጥራዊ መጥፋት ግልፅ አድርጓል። የተካሄደው ጥናት የአየር ንብረት እና የባህር ደረጃ ለውጦች በባህር ስነ-ምህዳር ላይ ስላላቸው ከፍተኛ ተጽእኖ አዲስ ግንዛቤን ይፈጥራል።
በቅድመ-መካከለኛው ዴቮኒያ ዘመን፣ የዛሬዋን አፍሪካን፣ ደቡብ አሜሪካን እና አንታርክቲካንን ያካተተው ልዕለ አህጉር ጎንድዋና በደቡብ ዋልታ አቅራቢያ ትገኝ ነበር። አሁን ከአንታርክቲካ ጋር ከምናገናኘው በረዷማ መልክአ ምድር በተቃራኒ፣ ይህ ጥንታዊ መሬት ሞቃታማ የአየር ጠባይ እና ከፍተኛ የባህር ከፍታ ስላጋጠመው ከፍተኛ ጎርፍ አስከትሏል።
በቀዝቃዛ ውሃ ውስጥ የበለፀገው የማልቪኖክስሆሳን ባዮታ የተባለው የባህር እንስሳት ቡድን ብቅ ማለቱ እና ከዚያ በኋላ መጥፋት ሳይንቲስቶች ግራ ሲጋቡ ቆይተዋል። ይህ ቡድን የተለያዩ የሼልፊሽ ዓይነቶችን ያቀፈ ሲሆን ብዙዎቹ አሁን ጠፍተዋል። ከሁለት መቶ ዓመታት ምስጢር በኋላ የጥናቱ መሪ ዶክተር ካሜሮን ፔን ክላርክ የእነዚህ እንስሳት አመጣጥ እና መጥፋት በመጨረሻ መገለጡን አብራርተዋል።
ይህንን ክስተት ለመመርመር ተመራማሪዎቹ ከፍተኛ መጠን ያለው የቅሪተ አካል መረጃን ሰብስበው ተንትነዋል። የተራቀቁ የትንታኔ ዘዴዎችን በመጠቀም፣ እያንዳንዱ የየራሱን ልዩ የቅሪተ አካል መዛግብት የያዙ የጥንት ዐለት ንጣፎችን በጥንቃቄ መርምረዋል። ትንታኔው ከ 7 እስከ 8 የሚደርሱ የተለያዩ ንብርብሮችን አሳይቷል, ይህም የባህር ውስጥ የእንስሳት ልዩነት ቀስ በቀስ እየቀነሰ መሆኑን ያሳያል.
ተመራማሪዎቹ እነዚህን ንብርብሮች ከጥንታዊ የአካባቢ መረጃ እና የአለም ሙቀት መዛግብት ጋር ሲያወዳድሩ አንድ አስደንጋጭ ግኝት አደረጉ። በባህር ዝርያዎች ልዩነት መቀነስ እና በተለዋዋጭ የባህር ደረጃዎች እና በአየር ንብረት ለውጦች መካከል ጠንካራ ግንኙነት አግኝተዋል. የማልቪኖክስሆሳን ባዮታ ያበለፀገው በአለምአቀፍ የማቀዝቀዝ ወቅት ነበር። ቀዝቀዝ ያሉ ሁኔታዎች እነዚህ እንስሳት ልዩ እንዲሆኑ አስችሏቸዋል፣ ይህም ከዋልታዎቹ አጠገብ ካለው የሰርከምፖላር ሙቀት ማገጃዎች ተጠቃሚ ሆነዋል። ይሁን እንጂ የአየር ሙቀት መጨመር ሲጀምር የማልቪኖክስሆሳን እንስሳት ጠፍተዋል, ይህም ለሞቃታማ ውሃ ተስማሚ ለሆኑ ዝርያዎች መንገድ ፈጥሯል.
በዚህ ወቅት የሚታየው የባህር ከፍታ ለውጥ የተፈጥሮ ውቅያኖስ እንቅፋቶችን በማፍረስ ሞቅ ያለ የኢኳቶሪያል ውሃ ወደ ደቡብ ዋልታ ሰርጎ እንዲገባ አስችሎታል። በውጤቱም, እነዚህ የሞቀ ውሃ ዝርያዎች የበላይ ሆነዋል, ይህም የማልቪኖክስሆሳን የባህር ውስጥ ፍጥረታት መጥፋታቸውን ያመለክታል. የማልቪኖክስሆሳን ባዮታ በመጥፋቱ ምክንያት የተከሰተው የዋልታ ሥነ-ምህዳር መበላሸቱ አስከፊ እና የማይቀለበስ ነበር።
ዶ/ር ፔን-ክላርክ ይህንን “የ390 ሚሊዮን ዓመት ዕድሜ ያለው የግድያ ምስጢር” ሲሉ ገልጸውታል። የጥናቱ ግኝቶች እንደሚያመለክተው በባህር ደረጃ እና በሙቀት ላይ የሚከሰቱ ለውጦች የተቀናጁ ተፅእኖዎች ለዚህ የመጥፋት ክስተት ዋና ምክንያቶች ናቸው። ይህ ልዩ ክስተት በቅድመ-መካከለኛው ዴቮንያን ጊዜ ውስጥ ከሚታወቁት የመጥፋት አደጋዎች ጋር የሚገጣጠም ቢሆንም፣ ተመራማሪዎች ትክክለኛ የዕድሜ ፍንጮች የላቸውም።
የዋልታ አከባቢዎችን እና ስነ-ምህዳሮችን በባህር ደረጃ እና የሙቀት ለውጥ ላይ ያለውን ስሜት መረዳት በተለይ አሁን ካለው የብዝሃ ህይወት ቀውስ አንፃር ወሳኝ ነው። ጥናቱ በዋልታ ክልሎች ውስጥ የሚከሰቱ ለውጦች ቋሚ ተፈጥሮን ያጎላል. እነዚህ ግኝቶች እነዚህን ተጋላጭ ሥነ-ምህዳሮች የመጠበቅ እና የመጠበቅን አጣዳፊነት ያጎላሉ።
ምንጮች:
- የጥናት መሪ ደራሲ ዶ/ር ካሜሮን ፔን-ክላርክ ከዊትዋተርስራንድ ዩኒቨርሲቲ የዝግመተ ለውጥ ጥናት ተቋም።