በነጠላ ሞለኪውል ደረጃ ከባዮሞለኪውሎች ጋር የሚያያዝ ግላይካንስ ቀጥተኛ ምስል

ከማክስ-ፕላንክ የ Solid-State ምርምር ተቋም የተውጣጣ የኦርጋኒክ ኬሚስቶች ቡድን ከቱቢንገን ዩኒቨርሲቲ እና ከኮፐንሃገን ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ጋር በመተባበር ከባዮሞለኪውሎች ጋር የተሳሰሩ ግሊካንስ ምስሎችን ለመቅረጽ በአጉሊ መነጽር ዘዴ ፈጥረዋል። በተለያዩ ባዮሎጂያዊ ሂደቶች ውስጥ የሚሳተፉ ካርቦሃይድሬትስ የሆኑት ግላይካንስ በተለምዶ በሴል ንጣፎች ላይ ይገኛሉ. በሳይንስ የታተመው ይህ ጥናት በነጠላ ሞለኪውል ደረጃ የምስል ቴክኒኮችን ግኝት ያሳያል።
ግላይካንስ በፕሮቲን እጥፋት ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል እና በባዮሎጂካል ሂደቶች ውስጥ ባለው ጠቀሜታ ምክንያት በሰፊው ጥናት ተደርጓል። በዚህ ጥናት ውስጥ ተመራማሪዎቹ ግሊካንስን ከሊፒድ እና ፕሮቲን ሞለኪውሎች (ግሊኮሳሚኖግሊንስ እና ግላይኮኮንጁጌትስ በመባል ይታወቃሉ) በብር እና በመዳብ ወለል ላይ ለመግፋት ኤሌክትሮስፕሬይ ዘዴን ተጠቅመዋል። ይህም ሞለኪውሎቹን የመቃኛ መሿለኪያ ማይክሮስኮፒን በመጠቀም በቀጥታ እንዲታዩ አስችሏል።
ይህንን ዘዴ በመጠቀም የምርምር ቡድኑ በ glycan ሰንሰለቶች ውስጥ የተወሰኑ monosaccharidesን መለየት እና በፕሮቲን የጀርባ አጥንት ላይ የ glycan አቀማመጦችን እና ተያያዥነት ያላቸውን ግንዛቤዎችን ማግኘት ችሏል ። ሳይንቲስቶቹ ቀደምት የካንሰር ባዮማርከርን ለመለየት የሚረዱ ከኦክሲጅን ጋር የተገናኙ ግላይካንስ ከሙሲን ፕሮቲኖች ጋር የተያያዙ ምስሎችን በመቅረጽ ይህን የምስል ዘዴ አተገባበር አሳይተዋል።
ይህ ልብ ወለድ ኢሜጂንግ ቴክኒክ ያልታወቁ ግላይኮላይፒድስ እና ግላይኮፕሮቲኖችን መለየትን ጨምሮ በተለያዩ የምርምር ጥረቶች ውስጥ ትልቅ አቅም አለው። በአንድ ሞለኪውል ደረጃ የ glycans ቅደም ተከተሎችን እና ቦታዎችን የማየት ችሎታ ስለ እነዚህ ካርቦሃይድሬትስ በባዮሎጂካል ሂደቶች ውስጥ ስለ መዋቅራዊ ባህሪያት እና ተግባራዊ ሚናዎች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ምንጭ: Kelvin Anggara et al፣ በነጠላ ሞለኪውል ደረጃ ከፕሮቲኖች እና ቅባቶች ጋር የተቆራኙ ግሊካንስ ቀጥተኛ ምልከታ ሳይንስ (2023)። DOI: 10.1126 / ሳይንስ.adh3856