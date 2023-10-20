Dinuclear Ruthenium Complex በጣም የተመረጠ የፎቶካታሊቲክ CO2 ቅነሳን ያስችላል

የቱኩባ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ካርቦን ሞኖክሳይድ (CO2) ወደ ካርቦን ሞኖክሳይድ (ካርቦን ሞኖክሳይድ) ለመለወጥ እንደ ቀልጣፋ የፎቶ ካታሊስት ሆኖ የሚያገለግል የዲንዩክሌር ሩተኒየም (RU) ኮምፕሌክስ በማዘጋጀት በታዳሽ ሃይል መስክ ከፍተኛ እድገት አሳይተዋል። ይህ ግኝት የቅሪተ አካል ነዳጆችን መመናመን እና የአለም ሙቀት መጨመርን ለመዋጋት ትልቅ ተስፋ አለው።
በእጽዋት ውስጥ ካለው የፎቶሲንተሲስ ሂደት ጋር በሚመሳሰል መልኩ የፀሐይ ኃይልን ወደ ኬሚካላዊ ኃይል መለወጥ እና ማከማቸት የአካባቢ ችግሮችን ለመፍታት ወሳኝ ናቸው። ቡድኑ በጣም ቀልጣፋ የ CO2 ቅነሳ ምላሽን ለማግኘት የሩ ዲንዩክሌር ኮምፕሌክስ ኃይለኛ የፎቶካታሊቲክ ባህሪያትን ተጠቅሟል፣ ይህም ለ CO ከ 99% በላይ ምርጫን አስገኝቷል።
ሙከራውን ለማካሄድ የሩ ዲንዩክሌር ኮምፕሌክስን እንደ ፎቶካታላይስት እና መስዋዕትነት የሚቀንስ ኤጀንት የያዘው የዲሜቲኤታሚድ እና የውሃ ድብልቅ በ CO450 ከባቢ አየር ውስጥ 2 nm ማዕከላዊ የሞገድ ርዝመት ያለው ብርሃን ተጋልጧል። ከ 10 ሰአታት በኋላ, ሁሉም የሚቀንስ ኤጀንት ተበላ, እና CO2 በተሳካ ሁኔታ ወደ CO ተቀይሯል.
ተመራማሪዎቹ በ 450 nm ከፍተኛው የምላሹ የኳንተም ምርት 19.7% መሆኑን ወስነዋል። በሚያስደንቅ ሁኔታ ፣ የፎቶካታሊቲክ CO2 ቅነሳ በሚያስደንቅ ቅልጥፍና ቀጥሏል ፣ ምንም እንኳን በጋዝ ደረጃ ውስጥ ያለው የመጀመሪያ የ CO2 መጠን ወደ 1.5% ሲቀንስ እንኳን። ይህ የሚያሳየው ከሞላ ጎደል ሁሉም የተዋወቀው CO2 ወደ CO ሊቀየር እንደሚችል ነው።
አዲስ የተገነባው የሩ ዲንዩክሌር ስብስብ የተሻሻለው መረጋጋት በሊጋንድ የተቀጠረው ጠንካራ የኬላንግ ተጽእኖ ምክንያት ነው. የኮምፕሌክስ ሁለቱ የሩ ውስብስብ ክፍሎች በፎቶሴንቲዜሽን ውስጥ ይሳተፋሉ፣ ይህም በምላሽ ሁኔታዎች ውስጥ ያለውን መረጋጋት የበለጠ ያሳድጋል።
ተመራማሪዎቹ ዝቅተኛ የ CO2 ውህዶች ከምድር ከባቢ አየር ጋር ተመጣጣኝ በሆነ መልኩ እንኳን የ CO2 ቅነሳ ሂደትን በብቃት ለመምራት የሚያስችል የምላሽ ስርዓት ለመፍጠር የሩ ውስብስብ እንቅስቃሴን የበለጠ ለማሳደግ ዓላማ አላቸው።
ይህ ጥናት ካርቦን ልቀትን ወደ ኬሚካል ለመቀየር የፀሐይ ኃይልን ለመጠቀም አዳዲስ እድሎችን ከፍቷል።
ምንጭ፡- የአሜሪካ ኬሚካል ሶሳይቲ ጆርናል