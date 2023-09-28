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የዳይኖሰር መጥፋት፡ የአደጋ ክስተቶች ጥምረት

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 28, 2023
የዳይኖሰር መጥፋት፡ የአደጋ ክስተቶች ጥምረት

በእያንዳንዱ ሕፃን አእምሮ ውስጥ፣ ዳይኖሰርስ እስከ ዛሬ ካሉት እጅግ አስደናቂ ፍጥረታት አንዱ ነው። የተለመደው ግንዛቤ ከ66 ሚሊዮን አመታት በፊት አስትሮይድ ከመሬት ጋር ሲጋጭ ዳይኖሰርስ መጥፋት ችሏል። ይህ አስደንጋጭ ክስተት የኒውክሌር ክረምትን አስከትሏል, ምክንያቱም ፀሐይ በአቧራ በመዘጋቷ ምክንያት ከሻንጣ እና ከኤቪያን ያልሆኑ ዳይኖሰርስ የሚበልጡ እንስሳት በሙሉ ጠፍተዋል. ይህ ለትንንሽ፣ የበለጠ መላመድ የሚችሉ አጥቢ እንስሳት ምድርን እንዲቆጣጠሩ መንገድ ጠርጓል።

ይሁን እንጂ በቅርቡ የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው አስትሮይድ ምድርን አጥቶ የነበረ ቢሆንም እንደ ታይራንኖሳዉረስ ሬክስ ያሉ ዳይኖሰርቶች ቀድሞውንም ጥፋት እንደነበሩ አረጋግጧል። “Deccan Traps” በመባል የሚታወቁት ተከታታይ ግዙፍ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታዎች ዳይኖሶሮችን ወደ አንድ ሚሊዮን ዓመታት በሚጠጋ ጊዜ ውስጥ እንዲጠፉ ያደርጋቸው እንደነበር ጥናቱ አመልክቷል።

የዲካን ወጥመዶች በዘመናዊቷ ህንድ አካባቢን የሚሸፍኑ ግዙፍ የላቫ ሮክ ንጣፎች ናቸው። እነዚህ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታዎች የተከሰቱት በኋለኛው የክሬታሴየስ ዘመን፣ የአስትሮይድ ተጽእኖ ጋር በተመሳሳይ ጊዜ ነው። ጥናቱ እንደሚያመለክተው እነዚህ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታዎች ከፍተኛ መጠን ያላቸውን ጋዞች እና ቅንጣቶች ወደ ከባቢ አየር በመልቀቅ ከፍተኛ የአየር ንብረት ለውጥ ያስከትላሉ።

ይህ ረጅም የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ በከፍተኛ ሁኔታ የሙቀት አማቂ ጋዞች መጨመር እና የሙቀት መጨመር ያስከትላል። በሱፐር አህጉር ፓንጋኢያ ቀስ በቀስ መፍረስ ምክንያት በተፈጠረው ተለዋዋጭ ስነ-ምህዳር ውጥረት ውስጥ ለነበሩት የምድራችን የአየር ንብረት ለዳይኖሰሮች የማይመች ይሆን ነበር።

የአስትሮይድ ተጽእኖ በዳይኖሰርቶች ላይ ከባድ ጉዳት ቢያደርስም አሁን ግን ያልተለመዱ ክስተቶች ጥምረት እጣ ፈንታቸውን እንደዘጋቸው ግልጽ ነው። ጥናቱ በጂኦሎጂካል ሂደቶች እና በምድር ላይ ባለው የህይወት ሚዛን መካከል ያለውን ውስብስብ መስተጋብር አጽንዖት ይሰጣል።

የእነዚህን ፍጥረታት ውስብስብነት እና ወደ መጥፋት ምክንያት የሆኑትን ሁኔታዎች መረዳታችን ለፕላኔታችን ታሪክ እና ደካማነት ጥልቅ አድናቆት እንድናገኝ ያስችለናል። ኃያላን ፍጥረታት እንኳን በተፈጥሮ ኃይሎች ሰለባ ሊወድቁ እንደሚችሉ ለማስታወስ ያገለግላል።

ምንጮች:
- የአንቀፅ ርዕስ፡ የዳይኖሰር መጥፋት አስትሮይድ ምድርን ከመምታቱ እጅግ የላቀ ነበር።
- የአንቀፅ ርዕስ፡ ዳይኖሰርስ አስትሮይድ ከመምጣቱ ከረጅም ጊዜ በፊት በመጥፋት ላይ ነበሩ።
- የአንቀጽ ርዕስ፡ እሳተ ገሞራዎች ዳይኖሶሮችን ገድለዋል ይላል አዲስ ጥናት

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