ዳይኖሰርስ በሌሎች ፕላኔቶች ላይ ሊዘዋወር ይችላል፡ ኦክስጅንን እና ፋኔሮዞይክ መድረክን ማሰስ

በሮያል አስትሮኖሚካል ሶሳይቲ ወርሃዊ ማስታወቂያ ላይ የታተመ እጅግ በጣም ጠቃሚ ጥናት የፓሊዮንቶሎጂን መሰረት አናግቷል እና የአለም ሳይንቲስቶችን ሀሳብ አቀጣጥሏል። ዳይኖሰሮች በምድር ላይ ጠፍተዋል ከሚለው የረዥም ጊዜ እምነት በተቃራኒ ተመራማሪዎች እነዚህ አስደናቂ ፍጥረታት አሁንም በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ባሉ ሌሎች ፕላኔቶች ውስጥ ሊንሸራሸሩ እንደሚችሉ ተመራማሪዎች ጠቁመዋል።
በዚህ አስገራሚ መላምት ውስጥ ዋናው ነገር ኦክስጅንን በማሰስ ላይ ነው። በዳይኖሰር ዘመን ምድር 30% አካባቢ የኦክስጂን መጠን አግኝታለች፣ ይህም በአሁኑ ጊዜ በፕላኔታችን ላይ ከሚገኙት 21 በመቶው ከፍ ያለ ነው። እነዚህ ከፍ ያለ የኦክስጂን መጠን በሚሊዮን ለሚቆጠሩ አመታት የዳይኖሰርቶችን መኖር እና የበላይነት በመደገፍ ረገድ ወሳኝ ሚና ተጫውተዋል።
በዚህ ንድፈ ሐሳብ ላይ የበለጠ እየሰፋ ሲሄድ፣ ሳይንቲስቶች እንደሚጠቁሙት ተመጣጣኝ የኦክስጂን መጠን በሩቅ ፕላኔቶች ላይ ካለ፣ ዳይኖሰር መሰል የውጭ ዜጎች እንዲበለጽጉ እና እንዲዳብሩ ምቹ ሁኔታዎችን ይፈጥራል። በሌሎች ፕላኔቶች ላይ የህይወት ምልክቶችን መፈለግ ብዙውን ጊዜ የምድርን ወቅታዊ የአካባቢ ሁኔታዎች እንደ አብነት ይመሰረታል። ነገር ግን ይህ ጥናት ከምድር ላይ አሁን ካለችበት ሁኔታ ከፍ ያለ የኦክስጂን መጠን ያላቸው ፕላኔቶች ከምድር ውጭ ያሉ ዳይኖሰርቶችን ለማግኘት ቁልፍ ሊሆኑ እንደሚችሉ ይከፍታል።
ተመራማሪዎች በሌሎች ፕላኔቶች ላይ የ Phanerozoic ደረጃን የሚያሳይ ማስረጃ ለማግኘት ላይ ትኩረት ያደርጋሉ. ፋኔሮዞይክ 12% የሚሆነውን የምድር ታሪክ ብቻ ይወክላል ነገር ግን በፕላኔታችን ላይ ያለው ህይወት ከቀላል ረቂቅ ተሕዋስያን በላይ የተፈጠረበትን ጊዜ ያጠቃልላል። ሳይንቲስቶች የፋኔሮዞይክ ደረጃን የሚያመለክቱ ልዩ የብርሃን አሻራዎችን በመለየት ከአንድ ሕዋስ ፍጥረታት ባለፈ የላቁ የህይወት ዓይነቶችን ፍለጋ እንደሚያሻሽሉ ያምናሉ።
ይህ እጅግ በጣም ጥሩ ምርምር የህይወት ምልክቶችን ብቻ ሳይሆን ውስብስብ እና ትላልቅ ፍጥረታትን በኮስሞስ ውስጥ የማግኘት ተስፋን ይሰጣል። በትክክለኛ ሁኔታዎች እና የምድርን የመጀመሪያ ጊዜ የሚያስታውስ አካባቢ በፕላኔቶች መካከል የተደረጉ ጥናቶች በምድራችን ፕላኔታችን ላይ ታይተው የማያውቁ ዳይኖሰርቶችን ሊያገኙ ይችላሉ።
ሳይንቲስቶች ፍለጋቸውን ሲጀምሩ፣ ባዕድ ዳይኖሶሮችን የማግኘት እድሉ በማይደረስበት ሁኔታ ይቀራል። አእምሮን የሚያደናቅፍ ቢመስልም፣ የአጽናፈ ዓለሙ ስፋት ወሰን የለሽ ቦታን ለፍለጋ እና የተደበቁ ድንቆችን ፈልቅቆ ይወጣል። በኮስሞስ ጥልቀት ውስጥ ምን ሌሎች ያልተለመዱ ፍጥረታት ግኝትን እንደሚጠብቁ ማን ያውቃል? ከመሬት ውጭ ያለ ህይወት ፍለጋ የእውቀት እና የአዕምሮ ድንበራችንን በመግፋት መማረኩን እና መነሳሳቱን ቀጥሏል።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. ዳይኖሰርስ በእርግጥ በሌሎች ፕላኔቶች ላይ ሊኖር ይችላል?
በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ዳይኖሰርስ አሁንም በሌሎች ፕላኔቶች ላይ ሊኖር የሚችልበት እድል አለ. ሳይንቲስቶች ከምድር አሁን ካለው ሁኔታ ከፍ ያለ የኦክስጂን መጠን ያላቸው ፕላኔቶች ዳይኖሰር መሰል መጻተኞች እንዲበቅሉ እና እንዲዳብሩ ተስማሚ ሁኔታዎችን ሊሰጡ ይችላሉ የሚለውን ሀሳብ እየመረመሩ ነው።
2. ዳይኖሰርስን ለማግኘት የኦክስጅን ጠቀሜታ ምንድን ነው?
በዳይኖሰር ዘመን፣ ምድር ከፍተኛ የኦክስጂን መጠን ነበራት፣ አሁን ካለው 30% ጋር ሲነጻጸር 21% ገደማ ነው። የሳይንስ ሊቃውንት እነዚህ ከፍ ያለ የኦክስጂን መጠን በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ዓመታት የዳይኖሰርን መኖር እና የበላይነትን በመደገፍ ረገድ ወሳኝ ሚና ተጫውተዋል ብለው ያምናሉ። በሩቅ ፕላኔቶች ላይ ተመጣጣኝ የኦክስጂን መጠን ማግኘት የዳይኖሰር መሰል ፍጥረታት መኖራቸውን ሊያመለክት ይችላል።
3. የ Phanerozoic ደረጃ ምንድን ነው, እና ለምን አስፈላጊ ነው?
የፋኔሮዞይክ ደረጃ በጣም ቅርብ የሆነውን 12 በመቶውን የምድር ታሪክ ይወክላል፣ ይህም ከማይክሮ ህዋሳት ባለፈ በጣም ውስብስብ እና የተለያየ የህይወት ዘይቤ ያለው ነው። ሳይንቲስቶች ዳይኖሰርስን ጨምሮ ከአንድ ሕዋስ ፍጥረታት በላይ የላቀ ሕይወት መኖሩን ሊያመለክት ስለሚችል በሌሎች ፕላኔቶች ላይ ስለ ፋኔሮዞይክ ደረጃ ማስረጃን እየፈለጉ ነው።
4. ከመሬት ውጭ ያሉ ዳይኖሶሮችን የማግኘት ተስፋዎች ምንድናቸው?
መላምት ሆኖ ሳለ፣ ከመሬት ውጭ ያሉ ዳይኖሶሮችን የማግኘት እድሉ በሳይንሳዊ ጥያቄ ውስጥ ነው። ከፍተኛ የኦክስጂን መጠን ያላቸውን ፕላኔቶች እና የፋኔሮዞይክ ደረጃ ምልክቶችን በመመርመር ሳይንቲስቶች በምድር ላይ ታይተው የማያውቁ ዳይኖሶሮችን ሊያገኙ እንደሚችሉ ተስፋ ያደርጋሉ። ዳይኖሰርን ጨምሮ ከመሬት ውጭ የሆነ ህይወት ፍለጋ በሳይንስ ማህበረሰቡ ውስጥ ደስታን እና መደነቅን ቀጥሏል።