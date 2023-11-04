አዲስ ጥናት የዳይኖሰር መጥፋት ምክንያት የሆነው ብናኝ ፕሉምን ያሳያል

በተፈጥሮ ጂኦሳይንስ የታተመ አዲስ አስደናቂ ጥናት በዳይኖሰርስ መጥፋት ላይ አዲስ ብርሃን ፈንጥቋል፣ ይህም ትልቅ የአቧራ ደመና በመጥፋታቸው ላይ ትልቅ ሚና እንደነበረው ይጠቁማል። በጥናቱ መሰረት፣ ይህ ግዙፍ የደረቀ ብናኝ ላባ በምድር ከባቢ አየር ውስጥ እስከ 15 አመታት ሊቆይ ይችል ነበር፣ ይህም ከፍተኛ የሆነ የማቀዝቀዝ ውጤት በ24 ዲግሪዎች የሙቀት መጠን ይቀንሳል። በተጨማሪም ፎቶሲንተሲስ የተባለው በፕላኔታችን ላይ ያለውን ሕይወት ለማቆየት አስፈላጊው ሂደት ለሁለት ዓመታት ያህል ተዘግቶ ይቆይ ነበር።
የሳይንስ ሊቃውንት ምርመራቸውን ያደረጉት በሰሜን ዳኮታ ውስጥ በታኒስ ፓሊዮንቶሎጂ ሳይት ውስጥ የአስትሮይድ ተፅእኖን የሚያሳዩ መረጃዎችን በማቆየት ታዋቂ በሆነው የመጥፋት ክስተት ምክንያት እንደሆነ በሰፊው ይታመናል። የደለል ንጣፎችን በማጥናት, ከተጽዕኖው በኋላ ስላለው አሰቃቂ ሁኔታ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን አግኝተዋል.
የቀደሙት ንድፈ ሃሳቦች የጠቆረው ሰማይ በትልቅ የአስትሮይድ ተጽእኖ ምክንያት የተፈጠረ ሲሆን ይህም የእጽዋትን ረሃብ፣ አለም አቀፍ የሰደድ እሳት እና የሰልፈር ኤሮሶል ወደ ከባቢ አየር እንዲለቀቅ ምክንያት መሆኑን ቢገልጹም፣ የጨለማው ቆይታ እና ጥንካሬ ግልጽ አልሆነም። ይሁን እንጂ ተመራማሪዎች በኮምፒዩተር ሲሙሌሽን እና ደለል ትንተና በማጣመር በፕላም ውስጥ የሚገኙት የአቧራ ቅንጣቶች መጠናቸው ከአጉሊ መነጽር ባክቴሪያ ጋር የሚነፃፀር፣ የፀሐይ ብርሃንን በመዝጋት ረገድ ከጥላሸት ቅንጣቶች ወይም ከሰልፈር ኤሮሶሎች የበለጠ ትልቅ ሚና እንዳላቸው ተመራማሪዎች ጠቁመዋል።
ይህ ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ ጥናት ከተፅዕኖው በኋላ ምድርን ስላስጨነቀው የጨለማው ርዝማኔ እና ክብደት ላይ አስገራሚ ጥያቄዎችን ያስነሳል። ፎቶሲንተሲስ ረዘም ላለ ጊዜ መዘጋት በሁሉም የምግብ ሰንሰለት ውስጥ ያሉ ዝርያዎች ላይ ከባድ ፈተና እንደሚፈጥር ምንም ጥርጥር የለውም።
አዲሶቹ ግኝቶች በአቧራ ቧንቧ የተጫወተውን ቁልፍ ሚና ላይ ብርሃን ቢያሳይም፣ የአስትሮይድ ተጽእኖ ሰፋ ያለ የአካባቢ መዘዝ እንደነበረው መቀበል አስፈላጊ ነው። ለተከተለው የጅምላ መጥፋት ክስተት ተጠያቂ የሆነ አንድም የብር ጥይት የለም። ይልቁንስ፣ ለተለያዩ ቆይታዎች የተለያዩ ክልሎችን የነካ የተለያዩ የአካባቢ ተፅእኖዎች ውስብስብ መስተጋብር ነበር።
ይህ ጥናት ዳይኖሶሮችን ጠራርጎ ያጠፋውን አስከፊ ክስተት በመረዳታችን ውስጥ ትልቅ ምዕራፍ ነው። ሳይንቲስቶች በአቧራ ቧንቧዎች ተጽእኖ ላይ በማተኮር ለመጥፋት አስተዋፅዖ ስላደረጉ ውስብስብ ነገሮች ድር ላይ ወሳኝ ግንዛቤዎችን ሰጥተዋል, በዚህ ጥንታዊ ምስጢር ላይ አዲስ እይታን ይፋ አድርገዋል.
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡- የአቧራ ዝላይ ለዳይኖሰርስ መጥፋት አስተዋጽኦ ያደረገው እንዴት ነው?
መ: ግዙፉ የደቃቅ ብናኝ ደመና በምድር ከባቢ አየር ውስጥ ለ15 ዓመታት ያህል እንደቆየ ይታመናል፣ ይህም የማቀዝቀዝ ውጤት ያስገኛል እና ለፎቶሲንተሲስ አስፈላጊ የሆነውን የፀሐይ ብርሃንን ይገድባል። የተራዘመው ጨለማ እና በእጽዋት ህይወት ላይ ያለው ተጽእኖ ዳይኖሰርስን ጨምሮ በመላው የምግብ ሰንሰለት ላይ ተጽእኖ የሚያሳድሩ የመጥፋት ክስተቶች ሰንሰለትን ሊያስከትል ይችላል.
ጥ፡- ከአስትሮይድ ተጽእኖ በኋላ ምድር በጨለማ ውስጥ ለምን ያህል ጊዜ ቆየች?
መ: በጥናቱ መሰረት, ፎቶሲንተሲስ, በፕላኔታችን ላይ ህይወትን የሚደግፍ ሂደት, በግምት ለሁለት ዓመታት ያህል ተዘግቶ ሊሆን ይችላል. በፕላም ውስጥ ያሉት ጥቃቅን የአቧራ ቅንጣቶች የፀሐይ ብርሃንን በመዝጋት ከፍተኛ ሚና ተጫውተዋል, ይህም ወደ ረዘም ያለ ጨለማ ጊዜ ይመራሉ.
ጥ፡- ብቸኛው የዳይኖሰር መጥፋት መንስኤው አቧራው ነበር?
መ: አይ፣ የአቧራ ቧንቧ ከብዙ አስተዋፅዖ ምክንያቶች አንዱ ነበር። የአስቴሮይድ ተጽእኖ ለተለያዩ ጊዜያት የተለያዩ የአለም ክፍሎችን የሚጎዱ ተከታታይ የአካባቢ መዘዞችን አስነስቷል። የጅምላ መጥፋት ክስተትን ያስከተለው ከአንድ ምክንያት ይልቅ የእነዚህ ተፅዕኖዎች ጥምረት ነበር።