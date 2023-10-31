በዳይኖሰርስ መጥፋት ላይ የአቧራ አስከፊ ተፅዕኖን ይፋ ማድረግ

ብዙዎች ይህ ለዳይኖሰር መጥፋት ያደረሰው እና የአጥቢ እንስሳት ዘመንን ያስከተለው የአስትሮይድ ተጽእኖ እንደሆነ ያምናሉ። ይሁን እንጂ በቅርቡ የተደረገ ጥናት ለመጥፋት ትልቅ ሚና የተጫወተውን ወሳኝ ነገር ማለትም አቧራ ላይ ብርሃን ፈንጥቋል።
ተመራማሪዎች በአስትሮይድ ተጽዕኖ የተነሳ አቧራ መውጣቱ ለዓለም አቀፉ ጥፋት ትልቅ ሚና እንዳለው ከረዥም ጊዜ ጀምሮ ገምተዋል። ኔቸር ጂኦሳይንስ በተሰኘው ጆርናል ላይ ባሳተመው አዲስ ጥናት ሳይንቲስቶች የአቧራ መጥፋትን በመንዳት እና በምድር ላይ ያለውን የህይወት ሚዛን በማበላሸት ያለውን ኃይለኛ ሚና ይፋ አድርገዋል።
በሰሜን ዳኮታ ከሚገኘው ታኒስ ሳይት የተገኘ ደለል መረጃን በመተንተን፣ ተመራማሪዎቹ ከተፅዕኖው በኋላ ያለውን ሁኔታ የሚያሳዩ ማስመሰያዎችን ሰርተዋል። እነዚህ ተመስሎዎች እንደሚያሳዩት የተፈጨው ድንጋይ ወደ ከባቢ አየር የሚለቀቀው ደቃቅ ብናኝ በአካባቢው ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል። ከ0.8-8.0 ማይክሮሜትር የሚለካው የአቧራ ቅንጣቶች አለም አቀፋዊ የደመና ሽፋን በመፍጠር የፀሐይ ብርሃንን በመዝጋት ፎቶሲንተሲስን እስከ ሁለት አመት ድረስ አግዶታል።
የአቧራ መውደቅ እንዲሁ ምቾት ብቻ አልነበረም። በተፅዕኖው የተፈጠረው አጠቃላይ የአቧራ መጠን ወደ 2,000 ጊጋ ቶን የሚገመት ሲሆን ይህም ከኤቨረስት ተራራ ክብደት 11 እጥፍ ይበልጣል። ለ15 ዓመታት በከባቢ አየር ውስጥ መገኘቱ ምድርን በጨለማ እና በቀዝቃዛ ሁኔታ ውስጥ አስገባት። ሳይንቲስቶች “ተጽእኖ ክረምት” ብለው የገለጹትን የገጽታ ሙቀት ወደ 27 ዲግሪ ፋራናይት (15 ዲግሪ ሴልሺየስ) ቀንሷል።
ይህ አስከፊ ክስተት በተለያዩ ስነ-ምህዳሮች ላይ የመጥፋት አደጋን አስከትሏል። ዕፅዋት በፎቶሲንተሲስ አማካኝነት ምግብ የማምረት አቅማቸውን ሲያጡ፣ የአረም እንስሳት ተርበዋል፣ ሥጋ በል እንስሳትም ያለ ምርኮ ቀሩ። በባህር ውስጥ ያሉ የምግብ መረቦች መደርመስ ትንንሽ ፋይቶፕላንክተንን መጥፋት አስከትሏል፣ ይህም የስነምህዳር ውድቀቱን የበለጠ አባብሶታል።
ከዚህ "ተፅዕኖ ክረምት" ማገገሚያ በርካታ አስርት ዓመታትን ፈጅቷል, ቅድመ-ተፅዕኖ ያለው የሙቀት ሁኔታ ከ 20 ዓመታት በኋላ ብቻ ይመለሳል. በዚህ ወቅት፣ የዳይኖሰር የበላይነት አብቅቶ፣ አጥቢ እንስሳት እንዲነሱ እና በምድር ላይ የበላይ ፍጥረታት እንዲሆኑ እድል ፈጠረ።
ጥናቱ የጅምላ መጥፋት ዋነኛ አንቀሳቃሽ የአቧራ ጠቀሜታ አጉልቶ ያሳያል። ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች እንደ ሰልፈር እና ጥቀርሻ ባሉ ሌሎች ነገሮች ላይ ያተኮሩ ቢሆንም፣ ይህ ጥናት የአቧራ ማዕከላዊ ሚና የፕላኔቷን ታሪክ በመቅረጽ ረገድ ያለውን ሚና አጉልቶ ያሳያል።
በየጥ:
ጥ፡ የዳይኖሰርስ መጥፋት ምክንያት የሆነው ምንድን ነው?
መ፡ የዳይኖሰር መጥፋት በዋነኝነት የተከሰተው በአስትሮይድ ተጽእኖ በመሬት ላይ ያለውን ከፍተኛ የህይወት ክፍል በማጥፋት ነው።
ጥ: አቧራ ለመጥፋታቸው አስተዋጽኦ ያደረገው እንዴት ነው?
መ: በአስትሮይድ ተጽዕኖ የተነሳ አቧራ መውደቅ የፀሐይ ብርሃንን ዘግቷል፣ ፎቶሲንተሲስን ይከላከላል እና በተለያዩ ስነ-ምህዳሮች ላይ የመጥፋት ሰንሰለትን ያስነሳል።
ጥ፡ የክረምት ክስተት ተፅእኖ ለዳይኖሰርስ መጥፋት ልዩ ነው?
መልስ፡ ተፅእኖ ክረምቶች በምድር ታሪክ ውስጥ ተከስተዋል፣ነገር ግን የዳይኖሰርስን ዘመን ያበቃው ክስተት በጣም የታወቀው ምሳሌ ነው።
ጥ፡- ምድር ከተፅዕኖው ለማገገም ምን ያህል ጊዜ ፈጀባት?
መ: ከተፅዕኖው ማገገም ክረምቱ አሥርተ ዓመታት ፈጅቷል ፣ ቅድመ-ተፅዕኖ ያለው የሙቀት ሁኔታ ከ 20 ዓመታት በኋላ ተመልሰዋል።
ጥ፡ ከመጥፋቱ ክስተት የተረፉ ፍጥረታት አሉ?
መልስ፡ ወደ እንቅልፍ ደረጃ የሚገቡ ወይም ከአጠቃላይ የአኗኗር ዘይቤ ጋር የሚላመዱ ፍጥረታት በአጠቃላይ የመዳን እድላቸው ከፍ ያለ ነው። ለምሳሌ ያህል ትናንሽ አጥቢ እንስሳት ከአደጋው በኋላ ማደግ ችለዋል።