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የዘመናዊ ወፎች ላባዎች ከዳይኖሰር ቅድመ አያቶች የተወረሱ ፕሮቲኖች

Byሮበርት አንድሪው

ጥቅምት 2, 2023
የዘመናዊ ወፎች ላባዎች ከዳይኖሰር ቅድመ አያቶች የተወረሱ ፕሮቲኖች

ሳይንቲስቶች የዘመናችን ወፎች ላባ ፕሮቲኖችን ከዳይኖሰር ቅድመ አያቶቻቸው እንደወረሱ በቅርቡ ደርሰውበታል። ይህ ራዕይ አንዳንድ ላባ ያላቸው የዳይኖሰር ዝርያዎች ላባዎቻቸውን ለመንሸራተት መጠቀም እንደሚችሉ ይጠቁማል።

ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት የዳይኖሰር ላባዎች ከዘመናዊ አእዋፍ ጋር ሲነፃፀሩ የበለጠ ተለዋዋጭ እንዲሆኑ የሚያደርጉ ፕሮቲኖችን ይዘዋል ። አብዛኞቹ የዳይኖሰር ላባዎች ተለዋዋጭነትን የሚያቀርቡ የአልፋ-ኬራቲን ፕሮቲኖችን ያቀፈ ነበር። በሌላ በኩል የአእዋፍ ላባዎች በዋናነት በቤታ-ኬራቲን ፕሮቲኖች የተዋቀሩ ሲሆን ይህም ለበረራ ያጠናክራሉ.

ይሁን እንጂ የዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ኮርክ (UCC) ተመራማሪዎች አሁን ይህ ጽንሰ-ሐሳብ በቅሪተ አካላት ምክንያት በሚፈጠር መበስበስ ላይ የተመሰረተ ሊሆን እንደሚችል ያምናሉ, ይህም ወደ አለመግባባት ያመራል. በግኝታቸው መሰረት፣ በዳይኖሰር ላባ ውስጥ ያሉት ፕሮቲኖች ለ125 ሚሊዮን ዓመታት ሳይለወጡ ቆይተዋል፣ ይህም ላባዎች በእርግጥ ግትር እንደነበሩ እና የመንሸራተት ችሎታን እንደሰጡ ይጠቁማል።

ጥናቱ ከስታንፎርድ ሲንክሮሮን የጨረር ብርሃን ምንጭ (SSRL) የሳይንስ ሊቃውንት በኤስ.ኤ.ኤል.ኤ ናሽናል አፋጣኝ ላቦራቶሪ ዲፓርትመንት ውስጥ አሳትፏል። ተመራማሪዎች በቅሪተ አካል ውስጥ የሚገኙትን ፕሮቲኖች በመመርመር ከዘመናዊ የወፍ ላባዎች ጋር በማነፃፀር የላቀ ቴክኖሎጂን ተጠቅመዋል።

ይህ ግኝት ስለ ላባ ዝግመተ ለውጥ እና ስለ ወፎች በረራ እና ስለ ዳይኖሰር ቅድመ አያቶቻቸው ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። የእነዚህን አስደናቂ ፍጥረታት ውስብስብነት በማሳየት ስለ ዳይኖሰር ላባዎች ባህሪያት ቀደም ሲል የነበሩትን ግምቶች ይፈትሻል።

ምንጮች:
- የዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ኮርክ (ዩሲሲ)
– ስታንፎርድ ሲንክሮሮን የጨረር ብርሃን ምንጭ (SSRL)፣ በኃይል መምሪያ SLAC ብሔራዊ አፋጣኝ ላቦራቶሪ።

By ሮበርት አንድሪው

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