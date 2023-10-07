ዘመናዊ ወፎች ከዳይኖሰር ቅድመ አያቶች የተወረሱ ፕሮቲኖች, የጥናት ግኝቶች

የዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ኮርክ (ዩሲሲ) እና የስታንፎርድ ሲንክሮሮን ራዲየሽን ብርሃን ምንጭ (ኤስኤስአርኤል) ሳይንቲስቶች በወፍ ላባ ጥናት ላይ ትልቅ ለውጥ አምጥተዋል፡ ዘመናዊ ወፎች ከ125 ሚሊዮን አመታት በፊት ፕሮቲኖችን ከዳይኖሰር ቅድመ አያቶቻቸው ወርሰዋል። ይህ ግኝት አንዳንድ የላባ ዳይኖሰርስ ዝርያዎች ላባቸውን ተጠቅመው መንሸራተት ይችሉ እንደነበር ይጠቁማል።
ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት የዳይኖሰር ላባዎች በዘመናችን ካሉት ወፎች ላባዎች የበለጠ ታዛዥ ያደረጓቸው ፕሮቲኖች እንደያዙ ይጠቁማሉ። ይሁን እንጂ ይህ አዲስ ጥናት እንደሚያሳየው አብዛኞቹ የዳይኖሰር ላባዎች የአልፋ-ኬራቲን ፕሮቲኖችን እንደያዙና ይህም የመተጣጠፍ ችሎታ እንዲኖራቸው አድርጓል። በአንጻሩ ዘመናዊ የወፍ ላባዎች በቤታ-ኬራቲን ፕሮቲኖች የበለፀጉ ናቸው, ይህም ለበረራ የሚያስፈልገውን ጥንካሬ ይሰጣቸዋል.
የምርምር ቡድኑ ጥናቱን ያካሄደው የዳይኖሰር Sinornithosaurus ክንፎችን በመጠቀም ሊንሸራተቱ የሚችሉ ዝርያዎችን እንዲሁም ቀደምት የአእዋፍ ዝርያዎችን ኮንፊሽዩሰርኒስ ነው። ከዩናይትድ ስቴትስ የመጡ የ50 ሚሊዮን ዓመታት ላባዎችንም ተንትነዋል። ከኤስኤስአርኤል የተገኘ ኃይለኛ ኤክስሬይ በመጠቀም፣ ቅሪተ አካሎቹ የቤታ-ኬራቲን ፕሮቲኖች አሁንም በቀድሞ መልክ ይገኙ እንደሆነ ወይም በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ ዓመታት የተለወጡ መሆናቸውን ለማወቅ ምርመራ ተደረገ።
ውጤቶቹ እንደሚያሳዩት የቅሪተ አካላት ሂደት አልፋ-ፕሮቲን ሊፈጥር ይችላል, ይህም ፍጡር በህይወት በነበረበት ጊዜ በላባ ውስጥ ላይኖር ይችላል. አንዳንድ የቅሪተ አካል ላባዎች አልፋ ፕሮቲኖችን ይዘዋል፣ ነገር ግን ተመራማሪዎቹ እነዚህ ፕሮቲኖች ብቅ ያሉት ቅሪተ አካሉ በጊዜ ሂደት በደረሰበት ከፍተኛ ሙቀት ነው።
የጥናቱ መሪ ፕሮፌሰር ማሪያ ማክናማራ እንደተናገሩት በጥሩ ሁኔታ የተጠበቁ የሚመስሉ ቅሪተ አካላት እንኳን በቅሪተ አካላት ሊለወጡ ይችላሉ። ቡድኑ የቅሪተ አካላትን ሂደት የበለጠ ለመረዳት እና የቅሪተ አካላትን ኬሚካላዊ ሚስጥሮች ለመክፈት አዳዲስ መሳሪያዎችን በማዘጋጀት ላይ ሲሆን ይህም ስለ ጠቃሚ ቲሹዎች እና ባዮሞለኪውሎች ዝግመተ ለውጥ አዳዲስ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ናቹራል ኢኮሎጂ እና ኢቮሉሽን በተሰኘው ጆርናል ላይ የታተመው ይህ ጥናት በዳይኖሰርስ እና በአእዋፍ መካከል ያለውን አዲስ ተመሳሳይነት አጉልቶ የሚያሳይ ሲሆን በሚሊዮን ከሚቆጠሩ ዓመታት በፊት በነበሩት ላባዎች ኬሚካላዊ ይዘት ላይ ብርሃን ፈንጥቋል።
ምንጮች:
- የዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ኮርክ (ዩሲሲ)
– ስታንፎርድ ሲንክሮሮን የጨረር ብርሃን ምንጭ (SSRL)
- የተፈጥሮ ኢኮሎጂ እና ዝግመተ ለውጥ