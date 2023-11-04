አዳዲስ ግኝቶች የዲዲሞስ እና የዲሞርፎስ አመጣጥን ይፋ አድርገዋል

ናሳ ባለፈው ሴፕቴምበር ባደረገው አስደናቂ ተልእኮ፣ አደገኛውን አስትሮይድ ዲሞርፎስ ከምድር ላይ አንድን መንኮራኩር በመስበር በተሳካ ሁኔታ አቅጣጫ አስቀምጧል። Double Asteroid Redirection Test (DART) በመባል የሚታወቀው ይህ ተልዕኮ የሰው ልጅ ሊከሰቱ የሚችሉትን የአስቴሮይድ ግጭቶችን የመከላከል አቅም በማሳየት ከሚጠበቀው በላይ አልፏል። ነገር ግን፣ የተፅዕኖው መዘዝ ሳይንቲስቶች ስለ ዳይሞፎስ እና ስለ ትልቁ አቻው ዲዲሞስ አመጣጥ አስደናቂ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል።
የDART ተጽእኖን ተከትሎ የተደረገ የቅርብ ጊዜ ጥናት ዲሞርፎስ እና ዲዲሞስ ከአንድ አካል የተውጣጡ መሆናቸውን አረጋግጧል። ከአስትሮይዶች የሚንፀባረቁትን ልዩ የብርሃን የሞገድ ርዝመቶችን የሚያመለክተው የስፔክትሮስኮፒክ ፊርማ በሁለቱ መካከል ተመሳሳይ ሆኖ ተገኝቷል። ሁለቱም አስትሮይዶች በዋነኛነት ከሲሊኮን እና ከኦክሲጅን የተውጣጣ ውህድ የሆነውን ሲሊኬት ያካትታሉ።
በመጀመርያው ተፅዕኖ ወቅት፣ በደቂቃዎች ውስጥ የሶዲየም እና የፖታስየም ዱካዎችን የያዙ ደቃቅ-ጥራጥሬ አቧራ እና የጋዝ ቁሶች ከስርአቱ ተበታትነዋል። ነገር ግን፣ የሁለተኛ ደረጃ የከባድ ፍርስራሾች ደመና ለወራት ቀጠለ። በሃዋይ የሚገኘው የናሳ 3ሚ IRTF ቴሌስኮፕ በመጠቀም የተደረጉ ምልከታዎች እንደሚያሳየው ይህ ፍርስራሹ ደመና ከቅድመ-ተጽእኖ ዲዲሞስ ስፔክትሮስኮፒክ ፊርማ ጋር ይዛመዳል፣ ይህም የጋራ ድርሰታቸውን ያረጋግጣል።
የፍርስራሹ ደመና ስብጥር በዲዲሞስ እና በዲሞርፎስ መካከል ስላለው ልዩነት ግንዛቤዎችን ሰጥቷል። ፍርስራሹ ከትላልቅ ቋጥኞች እና ከበድ ያሉ ነገሮች የተሰራ ቢሆንም፣ የዲዲሞስ ወለል ትንሽ እህል ያለው ሳይሆን አይቀርም። ይህ ትንበያ በመጪው የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ HERA ተልዕኮ የበለጠ ሊረጋገጥ ይችላል።
ነገር ግን ዲዲሞስ እና ዲሞርፎስ አንድ አካል ከነበሩ እንዴት ተለያዩ? መሪው ንድፈ ሃሳብ 'የማዞሪያ-ረብሻ' ሞዴል ሲሆን ይህም ደካማ ውስጣዊ ጥንካሬ ያላቸው ፈጣን የሚሽከረከሩ አስትሮይድ ንጥረ ነገሮችን ወደ ምህዋር በማስወጣት በመጨረሻ ሳተላይት እንደሚፈጥሩ ይጠቁማል። ዲዲሞስ፣ ፈጣን ሽክርክር እና ልዩ ጂኦሜትሪ ያለው የሉል ቅርጽ ከምድር ወገብ ቡልጋ ያለው፣ ከዚህ ሞዴል ጋር ይጣጣማል።
ከDART ተጽእኖ በኋላ በተሰበሰበው አዲስ መረጃ የዲዲሞስ እና የዲሞርፎስ አመጣጥ እንደ አንድ አካል የሚደግፉ ማስረጃዎች ተጠናክረዋል. ተመሳሳዩ የእይታ ፊርማ ጠንከር ያለ ጉዳይን ብቻ ሳይሆን ሳይንቲስቶች ዲሞርፎስን በዝርዝር ለማጥናት ልዩ እድል ይሰጣል ። የአጽናፈ ዓለማችንን ምስጢሮች መፈታታችንን ስንቀጥል፣እንዲህ ያሉ ተልእኮዎች እና ግኝቶች ስለ ኮስሞስ ያለን ግንዛቤ እያደገ እንዲሄድ እና የምድርን ደህንነት በማረጋገጥ ላይ ያለንን ሚና አስተዋፅዖ ያደርጋሉ።
በየጥ
የDART ተልዕኮ ግብ ምን ነበር?
የDART (ድርብ የአስቴሮይድ ማዘዋወር ሙከራ) አላማ ሆን ተብሎ የጠፈር መንኮራኩርን ከነሱ ጋር በመጋጨት አደገኛ አስትሮይድን ከምድር አቅጣጫ ማዞር ነበር።
ሳይንቲስቶች ስለ ዲዲሞስ እና ዲሞርፎስ አመጣጥ ምን ተማሩ?
ከDART ተጽእኖ በኋላ የተደረገ ጥናት ዲሞርፎስ እና ዲዲሞስ ከአንድ አካል የተፈጠሩ መሆናቸውን አረጋግጧል።
የሁለተኛ ደረጃ ፍርስራሹ ደመና ለምን አስፈላጊ ነበር?
የሁለተኛ ደረጃ ፍርስራሹ ደመና ከDART ተጽእኖ በኋላ ለወራት የቀጠለ እና ከቅድመ-ተፅእኖ ዲዲሞስ ስፔክትሮስኮፒክ ፊርማ ጋር ይዛመዳል፣ ይህም የሁለቱም አስትሮይድ ስብጥር ግንዛቤን ይሰጣል።
የ'ማዞሪያ-ረብሻ' ሞዴል ምንድን ነው?
የ'ማዞሪያ - ረብሻ' ሞዴል የሚጠቁመው ትንንሽ በፍጥነት የሚሽከረከሩ አስትሮይድስ ደካማ ውስጣዊ ጥንካሬ ያላቸው ቁሶችን ወደ ምህዋር በማስወጣት በመጨረሻም ሳተላይት ይፈጥራሉ። ይህ ሞዴል የዲዲሞስ እና የዲሞርፎስ መለያየትን ያብራራል.
ተመሳሳዩ የእይታ ፊርማ የዲዲሞስ እና የዲሞርፎስ አመጣጥ ጉዳይን እንዴት ያጠናክረዋል?
በዲዲሞስ እና ዲሞርፎስ መካከል ያለው ተመሳሳይ የእይታ ፊርማ በአንድ ወቅት አንድ አካል እንደነበሩ እና የጋራ መገኛቸውን ንድፈ ሀሳብ እንደሚደግፉ በጥብቅ ይጠቁማል።