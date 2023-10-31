የተቀበሩ ማዕድናትን ለማግኘት የማሻሻያ ቴክኒክ ማይክሮቢያል ዲ ኤን ኤ ይጠቀማል

ተመራማሪዎች በማዕድን ፍለጋ መስክ እጅግ በጣም ጥሩ የሆነ ግኝት አድርገዋል። በብሪቲሽ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ የሳይንስ ሊቃውንት በገፀ ምድር ላይ የሚገኙትን ረቂቅ ተህዋሲያን ዲ ኤን ኤ በማጥናት ከአልማዝ ጋር የተያያዘውን የተቀበረ ኪምበርላይትን ለመለየት ወራሪ ያልሆነ ዘዴ ፈጥረዋል። ይህ የፈጠራ ቴክኒክ ከባህላዊ የጂኦኬሚካላዊ ትንተና የበለጠ ትክክለኛ አማራጭ ይሰጣል፣ ይህም የማዕድን ዘርፍን ሊቀይር ይችላል።
ተመራማሪዎቹ በኔቸር ኮሙኒኬሽን ምድር እና ኢንቫይሮንመንት ላይ ባሳተሙት ጥናታቸው በአፈር ውስጥ የሚገኙ ረቂቅ ተህዋሲያን ከማዕድን ቁሶች ጋር ሲገናኙ ለውጦችን እንደሚያደርጉ ያስረዳሉ። እነዚህ ለውጦች የተቀበሩ የማዕድን ክምችቶችን መኖራቸውን የሚያሳዩ እንደ "ባዮሎጂካል አሻራዎች" ሆነው ሊያገለግሉ ይችላሉ. የሳይንስ ሊቃውንት የእነዚህን ጠቋሚ ማይክሮቦች የዲ ኤን ኤ ቅደም ተከተሎችን በመተንተን ከምድር ገጽ በታች በአስር ሜትሮች የተቀበረ የኪምቤርላይት ቦታን መለየት ችለዋል።
የዚህ ጥናት አንድምታ ከአልማዝ ፍለጋ የዘለለ ነው። ለአለም አቀፍ ወደ አረንጓዴ ሃይል ሽግግር ወሳኝ የሆኑ ሌሎች ማዕድናትን ለመለየት ተመሳሳይ የዲኤንኤ ቅደም ተከተል ዘዴዎች ሊተገበሩ ይችላሉ. ለምሳሌ፣ የቡድኑ ቀጣይነት ያለው ጥናት የታዳሽ ሃይል ቴክኖሎጂዎችን ለማምረት አስፈላጊ የሆኑትን የፖርፊሪ መዳብ ክምችት በመለየት ረገድ ተስፋ ሰጪ ውጤቶችን አሳይቷል።
የማይክሮባይል ዲ ኤን ኤ ኃይልን በመጠቀም ይህ ዘዴ ለማዕድን ፈላጊዎች ጊዜን እና ሀብቶችን ይቆጥባል። ይህ ወራሪ ያልሆነ አካሄድ በቁፋሮ እና በኬሚካላዊ ትንተና ላይ ብቻ ከመተማመን ይልቅ የተቀበሩ ማዕድናትን ለመለየት ወጪ ቆጣቢ እና ቀልጣፋ መንገድ ይሰጣል። ከዚህም በላይ በማዕድን ኢንዱስትሪ ውስጥ ለተጨማሪ ፈጠራ አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል.
በየጥ
ጥ: የማይክሮባይል ዲ ኤን ኤ ቴክኒክ እንዴት ነው የሚሰራው?
መ: በአፈር ውስጥ ያሉ ረቂቅ ተሕዋስያን ከማዕድን ቁሶች ጋር ሲገናኙ ለውጦችን ያደርጋሉ. የእነዚህን ጠቋሚ ማይክሮቦች የዲኤንኤ ቅደም ተከተል በመተንተን ተመራማሪዎች የተቀበሩ የማዕድን ክምችቶችን መኖር እና ቦታ መለየት ይችላሉ.
ጥ: ይህ ዘዴ ከባህላዊ ዘዴዎች ጋር ሲወዳደር ምን ጥቅሞች አሉት?
መ፡ ከተለምዷዊ የጂኦኬሚካላዊ ትንተና በተለየ፣ በአፈር ውስጥ ያሉትን ቁፋሮ እና መፈተሽ የሚያካትት፣ የማይክሮባይል ዲ ኤን ኤ ቴክኒክ ወራሪ ያልሆነ፣ የበለጠ ትክክለኛ እና የበለጠ ወጪ ቆጣቢ ነው።
ጥ: ይህ ዘዴ ከአልማዝ በስተቀር ሌሎች ማዕድናት ላይ ሊተገበር ይችላል?
መ: አዎ, ይህ ዘዴ በማዕድን ፍለጋ ውስጥ ሰፋ ያለ አፕሊኬሽኖች አሉት. ተመራማሪዎቹ ለታዳሽ ኢነርጂ ቴክኖሎጂዎች ወሳኝ የሆኑትን ፖርፊሪ የመዳብ ክምችቶችን በመለየት ረገድም ተስፋ ሰጪ ውጤቶችን አሳይተዋል።
ጥ፡- በማዕድን ዘርፍ ላይ ያለው አንድምታ ምንድን ነው?
መ፡ ይህ የማስፈጸሚያ ቴክኒክ የተቀበሩ ማዕድናትን ለመለየት የበለጠ ትክክለኛ እና ቀልጣፋ ዘዴ በማቅረብ የማዕድን ዘርፉን የወደፊት ሁኔታ እንደገና ሊገልጽ ይችላል። ለማዕድን ሰሪዎች ጊዜን እና ሀብቶችን የመቆጠብ አቅም አለው, ይህም ምርታማነትን መጨመር እና ወጪ ቆጣቢነትን ያመጣል.
ምንጮች:
- የተፈጥሮ ግንኙነቶች ምድር እና አካባቢ (https://www.nature.com/ncomms/)
- የብሪቲሽ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ (https://www.ubc.ca/)