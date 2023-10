ኮምፕሌክስ ኳንተም ዳይናሚክስን ለማጥናት እንደ ኳንተም ሲሙሌተሮች የሚያገለግሉ አልማዞች

By

በሴንት ሉዊስ የዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ውስብስብ የኳንተም ዳይናሚክስን ለማጥናት አልማዝን እንደ ኳንተም ሲሙሌተሮች እየተጠቀሙ ነው ሲል በፊዚካል ሪቪው ሌተርስ ላይ የወጣ ጥናት አመልክቷል። ተመራማሪዎቹ አልማዞችን ከናይትሮጅን አተሞች ጋር በመጨፍጨፍ በኤሌክትሮኖች የተሞሉ እንደ ስፒን እና ማግኔቲዝም ያሉ የኳንተም ባህሪያትን በሚያሳዩ ክሪስታል መዋቅር ውስጥ ጉድለቶችን ይፈጥራሉ. እነዚህ ጉድለት ያለባቸው አልማዞች ለአካባቢያቸው ምላሽ የሚሰጡ እና እርስ በርስ የሚገናኙ እንደ ኳንተም ዳሳሾች ሆነው ሊያገለግሉ ይችላሉ።

ክላሲካል ኮምፒውተሮች የኳንተም ስርዓቶችን ለመምሰል በቂ አይደሉም። ነገር ግን፣ ሊቆጣጠር የሚችል የኳንተም ሲስተም በመጠቀም ውስብስብ የኳንተም ዳይናሚክስን በቀጥታ መምሰል እንደሚቻል የምርምር ቡድኑ አሳይቷል። ቡድኑ በምህንድስና ኳንተም ሲስተም ውስጥ የማስመሰል ፕሮግራም ፈጠረ እና ውጤቱን ተመልክቷል፣ ይህ አካሄድ በክላሲካል ኮምፒውተሮች ፈጽሞ የማይቻል ነው።

በተመራማሪዎቹ የተገነባው አልማዝ ላይ የተመሰረተ አሰራር እንደሌሎች የኳንተም ሲሙሌሽን ስርዓቶች እጅግ በጣም ቀዝቃዛ የሙቀት መጠን ከሚያስፈልጋቸው በክፍል ሙቀት ውስጥ ይሰራል። ቡድኑ የሙቀት መጨመርን በመከላከል የስርዓት መረጋጋትን መጠበቅ ችሏል, ስርዓቱ ከመጠን በላይ ኃይልን ስለሚስብ, ጉድለቶቹ የኳንተም ባህሪያቸውን እንዲያጡ አድርጓል. ስርዓቱን በፍጥነት በማሽከርከር, ቡድኑ የሙቀት መጨመርን ያዘገያል እና ስርዓቱን በተረጋጋ ሁኔታ ውስጥ ያስቀምጣል.

ይህ በአልማዝ ላይ የተመሰረተ የኳንተም ስርዓት የፊዚክስ ሊቃውንት በበርካታ ኳንተም ክልሎች መካከል ያለውን መስተጋብር በአንድ ጊዜ እንዲያጠኑ ያስችላቸዋል። እንዲሁም የኳንተም ሲስተም የኳንተም ሁኔታን ረዘም ላለ ጊዜ ጠብቆ ማቆየት በመቻሉ ከፍተኛ ስሜት የሚነካ የኳንተም ዳሳሾችን የመፍጠር አቅም አለው። ቡድኑ በሴንተር ፎር ኳንተም ሌፕስ ካሉ ሌሎች ተመራማሪዎች ጋር በመተባበር በተለያዩ ዘርፎች ግንዛቤዎችን ለማግኘት እና የሴንሰር አፈጻጸምን የማሻሻል እና የኳንተም ቁሳቁሶችን እና ቴርሞዳይናሚክስን ለማጥናት እየሠራ ነው።

ይህ ጥናት ለኳንተም ሲሙሌሽን እድገት አስተዋፅዖ ያደርጋል እና በኳንተም ፊዚክስ መስክ ድንገተኛ ክስተቶችን እና አዲስ የቁስ አካልን ለማጥናት አንድምታ አለው።

ማጣቀሻ፡ "Quasi-Floquet Prethermalization in a Disordered Dipolar Spin Ensemble in Diamond" በ Guanghui He, Bingtian Ye, Ruotian Gong, Zhongyuan Liu, Kater W. Murch, Norman Y. Yao እና Chong Zu, 27 September 2023, የአካላዊ ግምገማ ደብዳቤዎች.

DOI: 10.1103 / PhysRevLett.131.130401

ምንጮች:

- አካላዊ ግምገማ ደብዳቤዎች፡- በአሜሪካ ፊዚካል ሶሳይቲ የታተመ በአቻ የተገመገመ ሳይንሳዊ መጽሔት

- በሴንት ሉዊስ ውስጥ የዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ: የምርምር ተቋም

– የኳንተም ሊፕስ ማእከል፡ የምርምር ቡድኑን ኳንተም ማስመሰልን በማሳደግ ደግፏል