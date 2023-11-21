የኮሜት 12 ፒ/ፖንስ ብሩክስ አስገራሚ ታሪክ እና አስገራሚ ባህሪ

እ.ኤ.አ. በ 1812 ኮሜት 12 ፒ/ፖንስ ብሩክስ ለመጀመሪያ ጊዜ የታየው ነበር ፣ ፈረንሳዊው የስነ ፈለክ ተመራማሪ ዣን ሉዊስ ፖንስ ጅራት የሌለው ቅርጽ የሌለው ነገር ሆኖ ሲያገኘው። በቀጣዮቹ ሳምንታት ውስጥ ብሩህነት እና ታይነት አገኘ, በሴፕቴምበር ላይ ባለ ሶስት ዲግሪ ጅራት 4.0 ደርሷል. በርካታ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ምህዋሯን ለማስላት ሞክረው ነበር፣ ይህም ከ65 እስከ 75 ዓመታት የሚደርስ ጊዜ ያለው ወቅታዊ ኮሜት እንደሆነ ወሰኑ።
በፍጥነት እ.ኤ.አ. በ 1883 አሜሪካዊው የኮሜት ታዛቢ ዊልያም አር ብሩክስ ኮሜቶችን ለመፈለግ ባደረገበት ወቅት እንደገና አገኘው። መጀመሪያ ላይ ደክሞ፣ ከ11.0 ወደ 8.0 መጠን በመቀየር እና በዓይን የሚታይ ሆነ፣ ያልተጠበቀ የድምቀት ፍንዳታ ደረሰበት። ዝርዝር ንድፎች ከውስጡ የሚፈልቁ የፈረስ ጫማ ቅርጽ ያላቸው አውሮፕላኖች ያሉት ኒውክሊየስ አሳይተዋል። ኮሜት በጃንዋሪ 1884 ወደ ፀሀይ የቀረበበትን መንገድ ፈጠረ እና ቀስ በቀስ እየደበዘዘ በዚያው አመት ሰኔ ወር ላይ ጠፋ።
በቀጣዮቹ ዓመታት የምሕዋር ስሌቶች በ1954 ተመልሶ ሊመጣ እንደሚችል ጠቁሟል። ኮሜት በ1953 እንደገና ተገኘ፣ በብሩህነት ጉልህ የሆነ ፍንዳታ በማሳየቱ በአንድ ምሽት 100 እጥፍ ብሩህ እንዲሆን አድርጎታል። በሜይ 22, 1954 ፔሪሄልዮን በመባል የሚታወቀው ወደ ፀሐይ በጣም ቅርብ የሆነ ቦታ ላይ ደርሷል. ከፔሪሄልዮን በኋላ, ከደቡብ ንፍቀ ክበብ የበለጠ ታየ.
ኮሜት 12 ፒ/ፖንስ-ብሩክስ ሞላላ ምህዋርን ይከተላል፣ ፔሪሄሊዮን ከምድር እስከ ፀሀይ ያለውን ርቀት በግምት በሦስት አራተኛ ይሆናል። ይህ ምህዋር ከሃሌይ ኮሜት ጋር ተመሳሳይ ነው። በተጨማሪም ኮሜቶች 13P/Olbers፣ 23P/Brorsen-Metcalf፣ እና 20D/Westfal ምንም እንኳን የጠፉ ቢሆኑም ተመሳሳይ ምህዋሮችን ይጋራሉ፣ ይህም የኔፕቱን የኮሜት ቤተሰብ ማዕረግ አግኝተዋል።
በቅርብ ዓመታት ውስጥ ኮሜት 12 ፒ/ፖንስ-ብሩክስ ያልተጠበቀ ብሩህነት ትኩረትን ሰብስቧል። እ.ኤ.አ. በ 2020 የተመለሰው ፣ በመጀመሪያ በከፍተኛ መጠን 23.0 በጣም ደካማ ነበር ፣ ግን ከዚያ በኋላ ወደ 10.0 በሬክተር ደመቀ። እ.ኤ.አ. በ1883 የነበረውን ባህሪ የሚያስታውስ ድንገተኛ የብሩህነት ፍንጣቂዎች ተስተውለዋል፣ ይህም ኮማው እንዲሰፋ እና የፈረስ ጫማ ወይም የሰይጣን ቀንዶች እንዲመስል አድርጓል።
የነዚህ ፍንዳታዎች ትክክለኛ መንስኤ በውል ባይታወቅም በኮሜት ኒዩክሊየስ ውስጥ ያለው ጋዝ መከማቸት ወደ ስንጥቅ እንደሚያመራ፣ አቧራ እና በረዶ ወደ ህዋ በመልቀቅ እና ጊዜያዊ ብሩህነት እንዲጨምር እንደሚያደርግ ሳይንቲስቶች ይገምታሉ። ኮሜት ጉዞውን ሲቀጥል የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የወደፊት እንቅስቃሴውን እና ባህሪውን በጉጉት ይጠባበቃሉ።
በየጥ
1. የኮሜት 12 ፒ/ፖንስ-ብሩክስ ጊዜ ስንት ነው?
ኮሜት 12 ፒ/ፖንስ-ብሩክስ ከ65 እስከ 75 ዓመታት የሚደርስ ጊዜ አለው።
2. በ1883 እና 1953-54 በኮሜት ላይ የተመለከቱት ቀደምት ምልከታዎች ያልተጠበቁ የብሩህነት ፍንዳታዎችን የሚያሳዩት እንዴት ነው?
በነዚህ ምልከታዎች ላይ ኮሜት ድንገተኛ የብሩህነት ጭማሪ አጋጥሞታል፣ ምናልባትም በኒውክሊየስ ውስጥ ባለው የጋዝ ክምችት የተነሳ አቧራ እና በረዶ ወደ ህዋ እንዲለቀቅ አድርጓል።
3. የኮሜት 12 ፒ/ፖንስ-ብሩክስ ምህዋር ከሃሌይ ኮሜት ጋር እንዴት ይነጻጸራል?
የ Comet 12P/Pons-Brooks ምህዋር በቅርጽ እና በመጠን ከሃሌይ ኮሜት ጋር ተመሳሳይ ነው፣ ምንም እንኳን ሃሌይ ከፕላኔቶች ተቃራኒ በሆነ የኋሊት አቅጣጫ ይንቀሳቀሳል።
4. በኔፕቱን የኮሜት ቤተሰብ ውስጥ ያሉት ሌሎች ኮከቦች ምንድን ናቸው?
ከኮሜት 12 ፒ/ፖንስ-ብሩክስ በተጨማሪ 13P/Olbers፣ 23P/Brorsen-Metcalf፣ እና 20ዲ/ዌስትፋል የተባሉት ኮሜትዎች የኔፕቱን የኮሜት ቤተሰብ አካል ናቸው።
5. ለምንድነው 12P/Pons-Brooks ኮሜት "የዲያብሎስ ኮሜት" በመባል የሚታወቀው?
የ12P/Pons-Brooks ኮሜት የዲያብሎስ ቀንድ ቅርጽ በሚመስሉ ጩኸቶች ወቅት በሚያሳየው ልዩ ገጽታ “የዲያብሎስ ኮሜት” የሚል ቅጽል ስም አግኝቷል።