አዲስ በቺፕ ላይ የተመሰረቱ የፎቶኒክ ሬዞናተሮች ዝቅተኛ የ UV ብርሃን ኪሳራን አስመዘገቡ

የሳይንስ ሊቃውንት በአልትራቫዮሌት (UV) እና በሚታዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ውስጥ ዝቅተኛ የአልትራቫዮሌት ብርሃን መጥፋት በቺፕ ላይ የተመሰረቱ የፎቶኒክ ሬዞናተሮችን በመፍጠር በአልትራቫዮሌት ፎቶኒክስ መስክ ትልቅ ስኬት አስመዝግበዋል። የእነዚህ ሬዞናተሮች እድገት በጥቃቅን ቺፕ ላይ የተመሰረቱ መሣሪያዎችን ለመፍጠር እና እንደ ስፔክትሮስኮፒክ ዳሳሽ፣ የውሃ ውስጥ ግንኙነት እና የኳንተም መረጃ ሂደት ባሉ መስኮች ውስጥ መሻሻሎችን ይከፍታል።
UV photonics፣ ከቴሌኮም እና ከሚታዩ ፎቶኒኮች ጋር ሲነፃፀሩ ብዙም ያልዳሰሰ ቢሆንም፣ የተወሰኑ የአቶሚክ ሽግግሮችን በኳንተም ኮምፒዩቲንግ ለማግኘት እና ለባዮኬሚካላዊ ዳሳሽ ልዩ ልዩ የፍሎረሰንት ሞለኪውሎች ወሳኝ ነው። አዲስ የተገነቡት ሬዞናተሮች በ UV የሞገድ ርዝመት የሚሰሩ የፎቶኒክ ዑደቶችን ለመገንባት መሰረት ይመሠርታሉ።
ተመራማሪዎቹ የአቶሚክ ንብርብር ማስቀመጫ (ALD) ሂደትን በመጠቀም ማይክሮ ሬዞናተሮችን ለመሥራት የአልሙኒየም ስስ ፊልሞችን ቀጥረዋል። አልሙኒየ ከፍተኛ የመተላለፊያ ክፍተት እና ለ UV ፎቶኖች ግልጽነት ያለው የብርሃን ብክነትን ለመቀነስ ተስማሚ ቁሳቁስ ሆኖ ተገኝቷል። የንድፍ እና የፋብሪካ ቴክኒኮችን በጥንቃቄ በማመቻቸት ሳይንቲስቶች በ UV የሞገድ ርዝመት ዝቅተኛ ኪሳራ አግኝተዋል.
ማይክሮ ሬሶነተሮቹ የተፈጠሩት ለብርሃን መገደብ የሚያስችል የጎድን አጥንት (waveguide) መዋቅርን ለመፍጠር የማሳመር ሂደትን በመጠቀም ነው። ተመራማሪዎቹ በብርሃን መጨናነቅ እና የተበታተነ ኪሳራን በመቀነስ መካከል ያለውን ሚዛን የሚጠብቅ ጥሩውን የኢትች ጥልቀት ለመወሰን አስመስሎ መስራትን አድርገዋል።
ቡድኑ በስሌታቸው መሰረትም የቀለበት ሬዞናተሮችን በተሳካ ሁኔታ ገንብቷል። እነዚህ የቀለበት አስተጋባዎች በ UV እና ሰማያዊ ባንዶች ውስጥ ልዩ የጥራት ሁኔታዎችን (Q factor) አሳይተዋል፣ ይህም የብርሃን መጥፋት ቀንሷል። የሞገድ ርዝመቶችን በትክክል ለመቆጣጠር እና በፎቶኒክ የተቀናጁ ወረዳዎች ውስጥ የተዋሃዱ የአልትራቫዮሌት ብርሃን ምንጮችን ለመፍጠር ከፍተኛ የQ ፋክተር ማግኘት አስፈላጊ ነው።
ዝቅተኛ የአልትራቫዮሌት ብርሃን መጥፋት በቺፕ ላይ የተመሰረቱ የፎቶኒክ ሬዞናተሮች መገኘቱ ለ UV photonics ወሳኝ ነጥብ ነው። ለቴሌኮም የተገነቡ አወቃቀሮችን የመተግበር ዕድሎች እና የሚታዩ የሞገድ ርዝመቶች እንደ ፍሪኩዌንሲ ማበጠሪያዎች እና መርፌ መቆለፊያዎች አሁን ወደ UV ባንድ ተዘርግተዋል። ከCMOS ጋር ተኳሃኝ የሆነ አልሙና በመጠቀም፣ የ UV ፎቶኒክስን ከነባር ቴክኖሎጂ ጋር ማቀናጀት የበለጠ ተግባራዊ ይሆናል።
የምርምር ቡድኑ በአሁኑ ጊዜ በተለያዩ የሞገድ ርዝመቶች ውስጥ በአሉሚኒየም ላይ የተመሰረቱ የቀለበት ሬዞናተሮችን በማሳደግ ላይ ያተኮረ ነው። ግባቸው አጠቃላይ የፎቶኒክ የተቀናጀ ወረዳ-ተኮር UV ስርዓት በትክክለኛ የሞገድ ርዝመት ቁጥጥር እና ሞዱላተሮች መመስረት ነው።
የዜና ማመሳከሪያ
እሱ, ሲ, እና ሌሎች. "በ UV እና ሰማያዊ ባንዶች ውስጥ እጅግ በጣም ከፍተኛ Q alumina optical microresonators." ኦፕቲካ doi.org/10.1364/OE.492510.
ምንጭ፡ ኦፕቲካ አሳታሚ ቡድን