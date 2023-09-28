የደም ዝውውር እጢ ሴል ማግለል Dielectrophoresis አጠቃቀም

ይህ መጣጥፍ የኤኢኤስ ሚድ-ሙያ ሽልማት ተሸላሚ የሆነችውን ሮቢን ኬ አናንድ ለኤሌክትሮፎረስስ እና ማይክሮ ፍሎይዲክስ መስክ ላደረገችው ልዩ አስተዋፅዖ ያብራራል። አናንድ ከቡድኗ ጋር በመሆን የእጢ ሴል ትንተናን ለማሰራጨት እና በውሃ ውስጥ-ዘይት ጠብታዎች ውስጥ የኬሚካል ዝርያዎችን ለማበልጸግ እና ለመለየት ዘዴዎችን ፈጥረዋል።
የአናንድ የቅርብ ጊዜ ወረቀት ትኩረት የሚዘዋወሩ ሜላኖማ ሴሎችን (ሲኤምሲዎች) ለመምረጥ በዲኤሌክትሮፎረቲክ (DEP) ዘዴ ላይ ነው። ለሲቲሲ ማግለል የወቅቱ ዘዴዎች የተወሰኑ የወለል አንቲጂኖች ወይም የሕዋስ መጠን መኖር ላይ ይመረኮዛሉ። ነገር ግን፣ እነዚህ ዘዴዎች አስተማማኝ የገጽታ አንቲጂኖች ለሌሉት ብርቅዬ ሲኤምሲዎች ውጤታማ አይደሉም።
ዲኢፒ በሴሉ ሞርፎሎጂ እና ስብጥር ላይ የተመሰረተ ስለሆነ ከሴል መጠን ብቻ የበለጠ የተመረጠ ነው. የአናንድ የቀድሞ ስራ ዲኢፒን በገመድ አልባ ባይፖላር ኤሌክትሮድ (BPE) ድርድር ለተመረጠ ነጠላ ሴል ቀረጻ መጠቀሙን አሳይቷል። አሁን በምርምርዋ ውስጥ ያሉት አዳዲስ እድገቶች ነጠላ-ሕዋስ ሙከራዎችን እና ኤሌክትሮኬሚካል ሙከራዎችን በBPE ድርድር መሳሪያ ውስጥ ማካተትን ያካትታሉ።
ከአናንድ ሥራ አንድ አስደሳች ግኝት ከሜላኖማ ሕመምተኞች የተገኙ ነጭ የደም ሴሎች መካከል የባዮፊዚካል ንብረቶች መለዋወጥ ነው. ይህ ግኝት የሚያመለክተው የደም ዝውውር የሜላኖማ ሴሎችን ለመምረጥ መስፈርት ለእያንዳንዱ ናሙና ማመቻቸት ይቻላል.
በነጠላ ሕዋስ ትንተና መስክ ውስጥ ያሉ ተግዳሮቶች ክሊኒካዊ ጠቀሜታን ማሳየት እና በባለሙያዎች ጉዲፈቻ ማግኘትን ያካትታሉ። የትንታኔ የመጨረሻ ነጥቦችን ቅድሚያ ለመስጠት እና ከአዳዲስ ዘዴዎች የተገኙ መረጃዎችን ከክሊኒካዊ ውጤቶች ጋር ለማዛመድ ከህክምና ባለሙያዎች ጋር መተባበር ወሳኝ ነው።
ይህንን ሥራ በተመለከተ የተቀበሉት ግብረመልስ አዎንታዊ ነው፣ በሴል ጥለት እና ሌሎች አፕሊኬሽኖች ላይ ሊኖረው የሚችለውን ተፅእኖ በጉጉት። ለባክቴሪያ ህዋሶች ወይም ከሴሉላር ሴል ሴል ሴሎች ጋር ያለውን አቀራረብ ማስተካከል እና የተመረጡ ህዋሶችን ለታች ትንተና ስለመልቀቅ ጥያቄዎች አሉ.
የዚህ ምርምር የወደፊት እርምጃዎች የሕዋስ ለኤሌክትሪክ መስክ በሚሰጠው ምላሽ ውስጥ የተወከለውን ጠቃሚ ባዮፊዚካል መረጃ ለማውጣት እና ለመጠቀም ዘዴዎችን ማዘጋጀትን ያካትታሉ።
የAES መካከለኛ የስራ ዘርፍ ሽልማት ተቀባይ መባሉ ለአናንድ ክብር እና የሳይንሳዊ ማህበረሰቡን በተለይም ተማሪዎችን እና ቀደምት የሙያ ሳይንቲስቶችን ለመደገፍ ነው።
ማጣቀሻዎች:
- AES መካከለኛ-ሙያ ሽልማት። FACSS የትንታኔ ሳይንስ እና ፈጠራ 2023።
- ቼን, ኤች, እና ሌሎች. (2023) የሚዘዋወሩ የሜላኖማ ህዋሶችን ከደም አካባቢ በዲኤሌክትሮፎረስስ በማገገም ላይ የቀረጻ ቅልጥፍና፣ ንጽህና እና ነጠላ ሕዋስ ማግለል መጠን። ላብ ቺፕ, 23 (12), 2586-2600.
- አናንድ, አርኬ, እና ሌሎች. (2015) በቢፖላር ኤሌክትሮድ ላይ አሉታዊ ዳይኤሌክትሮፎረቲክ ቀረጻ እና ነጠላ ሴሎች መባረር፡ የፋራዳይክ ion ማበልጸግ እና መሟጠጥ ተጽእኖ። ጄ.ኤም. ኬም. ሶክ, 137 (3), 776-783.
- ሊ, ኤም., እና ሌሎች. (2017) በገመድ አልባ ኤሌክትሮድ ድርድር ላይ በዲኤሌክትሮፎረሲስ አማካኝነት ነጠላ የደም ዝውውር ዕጢ ሴሎችን በከፍተኛ ደረጃ የተመረጠ ቀረጻ። ጄ.ኤም. ኬም. ሶክ, 139 (26), 8950-8959.