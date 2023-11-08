የስበት ሞገዶችን ለማወቅ የጨረቃ ሴይስሞሜትሮች እምቅ ችሎታ

በቤጂንግ መደበኛ ዩኒቨርሲቲ የስነ ፈለክ ትምህርት ክፍል የተመራማሪዎች ቡድን በጨረቃ ላይ የሴይስሞሜትሮችን በማሰማራት የስበት ሞገዶችን (GWs) ለመለየት የሚያስችል አዲስ ሀሳብ አቅርቧል። ሳይንስ ቻይና ፊዚክስ፣ ሜካኒክስ እና አስትሮኖሚ በተባለው ጆርናል ላይ የታተመው እጅግ አስደናቂ ምርምር ጨረቃን እንደ ዌበር ባር አይነት የማስተጋባት ጅምላ በመጠቀም የ deci-Hertz የስበት ሞገዶችን የመለየት እድልን ይዳስሳል።
የስበት ሞገዶች በግዙፍ ነገሮች መፋጠን ምክንያት የሚፈጠሩ የቦታ ጊዜ ጨርቃጨርቅ ሞገዶች ናቸው። እነዚህ ሞገዶች እንደ ጥቁር ቀዳዳ ውህደት እና የኒውትሮን ኮከቦች ግጭት ያሉ ስለ አስትሮፊዚካል ክስተቶች ጠቃሚ መረጃዎችን ይይዛሉ። እንደ LIGO ያሉ በመሬት ላይ የተመሰረቱ መሳሪያዎች እና እንደ LISA ያሉ በቦታ ላይ የተመሰረቱ አንቴናዎች ያሉ የአሁን መመርመሪያዎች የተወሰኑ የፍሪኩዌንሲ ክልሎችን ሲሸፍኑ፣ የ deci-Hertz GWsን በመለየት ረገድ ትልቅ ክፍተት አለ።
የታቀደው ሙከራ በጨረቃ ወለል ላይ ትናንሽ ሌዘር ኢንተርፌሮሜትሪክ ሴይስሞሜትሮችን መገንባትን ያካትታል። እነዚህ የሴይስሞሜትሮች በ deci-Hertz GWs ማለፍ ምክንያት የጨረቃን ቅርፅ እና አቀማመጥ ለውጦችን ይቆጣጠራሉ። በ 0.1 እና 1Hz መካከል ያለው ልዩ የጨረቃ ድምጽ ማጉያ ድግግሞሽ እንደነዚህ ያሉ የስበት ሞገዶችን ለመለየት ጥሩ እድል ይሰጣል.
የዚህ የጨረቃ ሴይስሞሜትር ድርድር የንድፍ እና የማሰማራት ስልት ተዘርዝሯል። ቡድኑ የጨረቃን የትርጉም እና የመዞሪያ እንቅስቃሴዎችን ለመከታተል ስድስት ዲግሪ ነፃነት (DOFs) ሊገነዘቡ የሚችሉ የሴይስሞሜትሮችን ለመጠቀም አቅዷል። በተጨማሪም፣ ባለ ሁለት ደረጃ ሴንሰር ሲስተም፣ ኢንተርፌሮሜትሪክ ሴንሰሮችን እና የበርሚንግሃምን ኦፕቲካል ዳሳሾች እና ኤሌክትሮማግኔቲክ አንቀሳቃሾችን (BOSEMs) ጨምሮ የጨረቃ የመሬት መንቀጥቀጥ መፈናቀልን ለመለካት ጥቅም ላይ ይውላል።
የድርድር ቦታ ምርጫ ወሳኝ ነው። በቀን እና በሌሊት መካከል ያለው የጨረቃ የሙቀት ልዩነት የተረጋጋ እና ዝቅተኛ የሙቀት ሁኔታዎችን መፈለግን ይጠይቃል። አራት ሊሆኑ የሚችሉ ቀዝቃዛ ቦታዎች ተለይተዋል, ነገር ግን የመጨረሻው ምርጫ ወደፊት በሚደረጉ የጨረቃ ተልዕኮዎች እና የበለጠ ትክክለኛ መረጃ ይወሰናል.
ፕሮፖዛሉ የተልእኮ ተግዳሮቶችን ለመፍታት ድጋሚ ስራዎችን ያካትታል። እያንዳንዱ የሴይስሞሜትር ስድስት የፎቶ ዳሳሾች አሉት, ምንም እንኳን የአካባቢያዊ የመሬት አቀማመጥን ለመለካት አራቱ ብቻ አስፈላጊ ናቸው. የሴይስሞሜትሮች የስርጭት ንድፍ የገጽታ ለውጦችን ለመያዝ እና ወደ ትላልቅ ክልሎች ለማሰራጨት በጥንቃቄ የተነደፈ ነው።
የትኛውም ተልእኮ ያለ ተግዳሮቶች አይመጣም፣ እና ይህ ሀሳብ የተለየ አይደለም። የዳራ ቴርማል ሴይስሚክ ጫጫታ ትልቅ እንቅፋትን ያቀርባል፣ እና መረጃን ማግኘት፣ ማከማቸት እና ማቀናበር ችግር ይፈጥራል። በሴይስሞሜትሮች እና በመሬት መካከል አስተማማኝ እና ከፍተኛ-ባንድዊድዝ ግንኙነት መመስረቱ አስፈላጊ ነው። ይሁን እንጂ በቴክኖሎጂ ውስጥ ያሉ ቀጣይ እድገቶች እና የወደፊት መፍትሄዎች እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ይጠበቃሉ.
ለማጠቃለል፣ የዲሲ ሄርትዝ የስበት ሞገዶችን ለመለየት በጨረቃ ላይ የኢንተርፌሮሜትሪክ ሴይስሞሜትር ድርድር የመገንባት ጽንሰ-ሀሳብ ትልቅ አቅም አለው። የጨረቃን አካባቢ ልዩ ባህሪያት መጠቀም ለጂደብሊው ፊዚክስ መስክ ከፍተኛ አስተዋፅዖ ያደርጋል፣ ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለንን ግንዛቤ ያሳድጋል፣ እና እንደ መካከለኛ የጅምላ ጥቁር ጉድጓዶች ያሉ ክስተቶችን ለመመርመር ያስችላል። የ GW የስነ ፈለክ ድንበሮችን መግፋታችንን ስንቀጥል አስደሳች ጊዜዎች ከፊታችን ይጠብቃሉ።
በየጥ
ጥ፡ የስበት ሞገዶች ምንድናቸው?
የስበት ሞገዶች በግዙፍ ነገሮች መፋጠን ምክንያት የሚፈጠሩ የቦታ ጊዜ ጨርቃጨርቅ ሞገዶች ናቸው።
ጥ: - በጨረቃ ላይ ያሉ የሴይስሞሜትሮች የስበት ሞገዶችን እንዴት መለየት ይችላሉ?
በጨረቃ ላይ ያሉት ሴይስሞሜትሮች በስበት ሞገዶች ማለፍ ምክንያት የጨረቃን ቅርፅ እና አቀማመጥ ለውጦችን መከታተል ይችላሉ።
ጥ፡- ጨረቃን እንደ አስተጋባ ክብደት በመጠቀም የስበት ሞገዶችን መለየት ምን ጥቅም አለው?
የጨረቃ ተፈጥሯዊ አስተጋባ ድግግሞሽ በ deci-Hertz የስበት ሞገዶች ክልል ውስጥ ትወድቃለች፣ይህን መሰል ሞገዶችን ለመለየት ተመራጭ ያደርገዋል።
ጥ፡ የጨረቃ ሴይስሞሜትሮችን በመተግበር ረገድ ምን ተግዳሮቶች መሟላት አለባቸው?
ተግዳሮቶች የዳራ ቴርማል ሴይስሚክ ጫጫታ ማሸነፍ፣ የመረጃ ማግኛ እና ማቀነባበሪያ ስርዓቶችን መተግበር እና ከምድር ጋር አስተማማኝ የግንኙነት ትስስር መፍጠርን ያካትታሉ።
ጥ፡ ሃሳቡ ለጂደብሊው ፊዚክስ ዘርፍ እንዴት አስተዋፅዖ ሊያደርግ ይችላል?
ፕሮፖዛሉ የ deci-Hertz የስበት ሞገዶችን የመለየት ክፍተት በመሙላት እና እንደ መካከለኛ የጅምላ ጥቁር ጉድጓዶች ያሉ አስትሮፊዚካል ክስተቶች ግንዛቤያችንን ማሳደግ ይችላል።