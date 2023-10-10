የአስትሮኖሚካል ክስተቶች ሁኔታ ሪፖርት

በጥቅምት 10፣ 2023 የታተመው ይህ የሁኔታ ዘገባ በቅርብ ጊዜ የስነ ፈለክ ክስተቶች እና በአስትሮፊዚክስ መስክ የተገኙ ግኝቶችን ያቀርባል።
ከምድር ውጭ ሕይወት ፍለጋ
በዓለም ዙሪያ ያሉ ተመራማሪዎች ከመሬት በላይ ሕይወት ምልክቶችን ለማግኘት ያላሰለሰ ጥረት አድርገዋል። ፍለጋው የሚመራው ከፕላኔታችን በላይ ህይወት ሊኖር እንደሚችል በመረዳት ነው, እና የቅርብ ጊዜ እድገቶች የበለጠ ጉጉአቸውን አባብሰዋል.
አንድ ጉልህ እድገት በሩቅ የኮከብ ስርዓቶች መኖሪያ ቀጠና ውስጥ ሊኖሩ የሚችሉ ኤክስፖፕላኔቶች መገኘት ነው። እነዚህ ኤክሶፕላኔቶች ከምድር ጋር ተመሳሳይነት ያላቸው እንደ ቋጥኝ ቅንብር እና ፈሳሽ ውሃ በገጽታቸው ላይ የመኖር እድል አላቸው።
የጨለማው ጉዳይ ምስጢር
የጨለማ ቁስ ፍለጋ ሳይንቲስቶች ግራ መጋባታቸውን ቀጥለዋል። ጠቆር ቁስ ፣ በቀጥታ ሊታይ የማይችል ፣ የማይታወቅ ንጥረ ነገር ፣ የአጽናፈ ሰማይን ግዙፍ ክፍል እንደያዘ ይታመናል። በሚታዩ ነገሮች ላይ ያለው የስበት ተጽእኖ መኖሩን ያሳያል, ነገር ግን ትክክለኛው ባህሪው አይታወቅም.
የአስትሮፊዚክስ ሊቃውንት የጨለማ ቁስ ባህሪያትን እና ባህሪን በተሻለ ለመረዳት የጋላክሲክ ሽክርክር ምልከታዎችን እና የኮስሚክ ማይክሮዌቭ ዳራ ጥናትን ጨምሮ የተለያዩ የምርምር ዘዴዎችን ይጠቀማሉ። አንድ የቅርብ ጊዜ ግኝት ለጨለማ ቁስ አካል ስበት ተጽእኖ ይበልጥ የተጋለጡትን የድዋፍ ጋላክሲዎችን መመርመርን ያካትታል።
በኮስሞሎጂ ውስጥ አዲስ ድንበር
ኮስሞሎጂ የአጽናፈ ዓለሙን አመጣጥ፣ ዝግመተ ለውጥ እና መጠነ ሰፊ አወቃቀር ይዳስሳል። እንደ ኃይለኛ ቴሌስኮፖች እና ስሱ ጠቋሚዎች ያሉ የቅርብ ጊዜ የቴክኖሎጂ እድገቶች በዚህ መስክ ውስጥ አዲስ ድንበር ከፍተዋል።
የሳይንስ ሊቃውንት የጠፈር የዋጋ ግሽበትን በማጣራት ላይ ናቸው, ይህም በመጀመሪያዎቹ ደረጃዎች ውስጥ የአጽናፈ ሰማይ ፈጣን መስፋፋት ነው. ይህ መስፋፋት ስለ አጽናፈ ሰማይ አፈጣጠር ግንዛቤን ይሰጣል እና የጋላክሲዎችን ስርጭት እና የኮስሚክ ማይክሮዌቭ ዳራ ጨረሮችን ይተነብያል።
በተጨማሪም፣ በመሬት ስበት ሞገዶች ላይ እየተካሄደ ያለው ጥናት፣ በህዋ ጊዜ ውስጥ የሚፈጠሩት ግዙፍ የሰማይ ክስተቶች፣ ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለንን ግንዛቤ ላይ ለውጥ አድርጓል። የስበት ሞገዶችን መለየት ስለ ጥቁር ቀዳዳዎች እና ሌሎች የስነ ከዋክብት ክስተቶች ጥናት አዲስ መስኮት ያቀርባል.
ሳይንቲስቶች ወደ እነዚህ አስትሮፊዚክስ ትኩረት የሚስቡ አካባቢዎችን በጥልቀት መመርመራቸውን ሲቀጥሉ፣ የሰው ልጅ ስለ ጽንፈ ዓለም ያለው ግንዛቤ በየጊዜው እየሰፋ ነው።
ምንጮች:
- astro-ph.EP (ጥቅምት 10፣ 2023)
ትርጓሜዎች
- ከምድር ውጭ ያለ ሕይወት፡ ከምድር ውጭ ያለ ሕይወት
– Exoplanet፡ ከፀሀይ ስርዓታችን ውጪ በኮከብ የምትዞር ፕላኔት
– ጨለማ ጉዳይ፡- መላምታዊ፣ የማይታይ ንጥረ ነገር የአጽናፈ ዓለሙን ግዙፍ ክፍል የሚያካትት
- የኮስሚክ ማይክሮዌቭ ዳራ፡ ከመጀመሪያዎቹ አጽናፈ ሰማይ የተረፈ ደካማ ጨረር
- የኮስሚክ የዋጋ ግሽበት፡- ከቢግ ባንግ በኋላ የአጽናፈ ሰማይ ፈጣን መስፋፋት።
- የስበት ሞገዶች፡- በህዋ ጊዜ ውስጥ በግዙፍ የሰማይ ክውነቶች የተከሰቱ ሞገዶች