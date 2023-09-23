ደረቅ አካባቢዎችን ወደ ካርቦን ማጠቢያዎች መለወጥ፡ የአየር ንብረት ለውጥን ለመቅረፍ አዲስ አቀራረብ

በቅርብ ጊዜ በ Trends in Plant Science ታትሞ ባወጣው የአስተያየት ወረቀት ላይ፣ በሄሪበርት ሂርት የሚመራው የዕፅዋት ሳይንቲስቶች ቡድን ከኪንግ አብዱላህ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ለመቆጣጠር እና የአየር ንብረት ለውጥን ለመቋቋም የሚያስችል አዲስ ዘዴ አቅርቧል። ተመራማሪዎቹ የግብርና ፍላጎቶችን እና የምግብ ምርትን ሳያበላሹ ደረቅ አካባቢዎችን ወደ ካርቦን ማጠቢያዎች እንዲቀይሩ ሐሳብ አቅርበዋል.
በ2 ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን ከፍተኛ ደረጃ ላይ በመድረሱ፣ ልቀትን ከመቀነስ ባለፈ መፍትሄዎችን የመፈለግ አጣዳፊነት ይታያል። የአየር ሙቀት መጨመር፣ የበረዶ ንጣፍ መቅለጥ፣ የባህር ከፍታ መጨመር እና የአየር ንብረት መዛባት የሰው ልጅ የስልጣኔ መሰረትን አደጋ ላይ ይጥላል። በከባቢ አየር ውስጥ ያለውን ካርቦሃይድሬት (CO2) መያዝ እና ማከማቸት አስፈላጊ ነው፣ እና ደን መልሶ ማልማት እንደ ተስፋ ሰጭ ስትራቴጂ ተቆጥሯል። ይሁን እንጂ ብዙውን ጊዜ ከግብርና መስፈርቶች ጋር ይጋጫል.
ተመራማሪዎቹ የስነ-ምህዳር ተግባራትን ወደ ነበሩበት በመመለስ እና የካርቦን መመንጠርን እንደ ተመራጭ ስትራቴጂ በማስተዋወቅ በረሃዎችን እንደገና አረንጓዴ ለማድረግ ሀሳብ አቅርበዋል ። በምህንድስና ተስማሚ የእጽዋት፣ የአፈር ማይክሮቦች እና የአፈር አይነት ውህድ፣ ደረቅ ስነ-ምህዳሮች የተሻሻለ የአፈር ጤና፣ የተሻሻለ የፎቶሲንተቲክ ቅልጥፍና እና ትልቅ ስር ባዮማስ ጋር ወደ ቀልጣፋ የካርቦን ቀረጻ ስርዓት ሊሸጋገሩ ይችላሉ። ደረቃማ አካባቢዎችን መልሶ ማግኘቱ ጥቅሙ ለእርሻ እና ለምግብ ምርት ከሚውሉ መሬቶች ጋር አለመወዳደር ነው።
ደረቅ አካባቢዎች ከምድር ገጽ አንድ ሶስተኛውን ይሸፍናሉ። እነዚህ አካባቢዎች በውሃ እጥረት ምክንያት በአነስተኛ እፅዋት ተለይተው ይታወቃሉ, አንዳንድ ተክሎች በእነዚህ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ለመኖር ተስማምተዋል. አንዳንዶቹ ልዩ የፎቶሲንተሲስ ዘዴዎችን ይጠቀማሉ, ሌሎች ደግሞ ልዩ ስርወ-ስርአት አላቸው, ጥቂቶቹ ደግሞ በድርቅ ጊዜ ወደ ውሃነት የሚቀይሩ ኦክሳሌትስ ያመርታሉ.
ተመራማሪዎቹ ደረቅ መሬቶችን ወደ ካርቦን ማጠቢያዎች ለመለወጥ ወሳኝ ዘዴ የሆነውን ኦክሳሌት-ካርቦኔት መንገድን ያጎላሉ. የአፈር ውስጥ ረቂቅ ተህዋሲያን ኦክሳሌቶችን እንደ ዋናው የካርቦን ምንጫቸው ይጠቀማሉ, ይህም የካርቦኔት ሞለኪውሎችን ወደ አፈር ውስጥ ይለቀቃሉ. በካልሲየም የበለፀገ እና የአልካላይን አፈር ውስጥ እነዚህ ሞለኪውሎች ከካልሲየም ጋር ምላሽ በመስጠት የተረጋጋ የካልሲየም ካርቦኔት ክምችቶችን ይፈጥራሉ. በዚህ ባዮጂኦኬሚካላዊ ሂደት፣ ከአስራ ስድስት የፎቶሲንተቲክስ ቋሚ የካርቦን አተሞች መካከል አንዱ ወደ ካርቦኔት ሊከፋፈሉ ይችላሉ።
ይህንን ለውጥ ለመጀመር ተመራማሪዎቹ "የመራባት ደሴቶች" እንዲፈጠሩ ሐሳብ አቅርበዋል - ተክሎች እና ረቂቅ ተሕዋስያን የሚያበቅሉበት እና ቀስ በቀስ የሚስፋፉባቸው ትናንሽ ኪስኮች, ውሎ አድሮ መላውን በረሃማ መልክዓ ምድር በእፅዋት ይሸፍናሉ.
የዚህ ዘዴ እምቅ ተስፋ ሰጪ ቢሆንም, ለማሸነፍ ፈተናዎች አሉ. በደረቃማ ሁኔታዎች ውስጥ የዘገየ የእጽዋት እድገት የካርበን መቆራረጥ ፍጥነት ሊገድበው ይችላል። በተጨማሪም የዚህ አካሄድ ተቀባይነት እና ውጤታማነት ደረቃማ አካባቢዎች ባላቸው አገሮች ቁርጠኝነት እና ድጋፍ ላይ የተመሰረተ ነው።
እንደገና አረንጓዴ ደረቃማ መሬቶች ከፍተኛ መጠን ያለው ካርቦን ከመፍጠር ባለፈ ሥነ-ምህዳሮችን ወደ ነበሩበት መመለስ እና በምድር ላይ በጣም በረሃማ በሆኑ ቦታዎች ላይ ህይወት መተንፈስ ይችላል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለአየር ንብረት ቀውስ ውጤታማ መፍትሄዎችን ሲፈልግ፣ ይህ አዲስ አቀራረብ ለወደፊቱ ዘላቂነት ያለው ተስፋ እና እምቅ ብርሃን ይሰጣል።
ምንጮች:
- የአስተያየት ወረቀት፡ በእፅዋት ሳይንስ ውስጥ ያሉ አዝማሚያዎች፣ ሂርት እና ሌሎች። (2022)