የዩቪ ፍሉክስ እና አኒሶትሮፒ በምድራዊ ኤክስፖፕላኔት ከባቢ አየር ውስጥ ያሉ የኬሚካል ብዛቶችን በማስተካከል ላይ ያለው ጠቀሜታ

TRAPPIST-1e፣ ለመኖሪያነት የሚችል ኤክሶፕላኔት፣ በጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) ምልከታ ሊደረግበት የሚችል ኢላማ በማድረግ ከፍተኛ ፍላጎት አግኝቷል። የዚህን ምድራዊ ፕላኔት የከባቢ አየር ተለዋዋጭነት የበለጠ ለመረዳት ተመራማሪዎች ባለ አንድ አቅጣጫ የፎቶኬሚካል ሞዴሊንግ እና ባለ ሶስት አቅጣጫዊ አምሳያዎችን አካሂደዋል።
ባለ አንድ-ልኬት ሞዴሎች እንደ ኦ3 (ኦዞን) እና ኤች.ኦ.ኦ (የውሃ ትነት) ያሉ የኬሚካላዊ ዝርያዎችን ትኩረት በመቀየር በመጪው የከዋክብት UV ፍሰት የተጫወተውን ወሳኝ ሚና አሳይተዋል። ይህ ከአስተናጋጁ ኮከብ የሚመጣው የአልትራቫዮሌት ፍሰት በከባቢ አየር ስብጥር ላይ ቀጥተኛ ተጽእኖ አለው, ከፍ ያለ የፍሰት ደረጃዎች ወደ አንዳንድ ኬሚካሎች መጨመር ያመራሉ.
በተጨማሪም ባለ ሶስት አቅጣጫዊ ሞዴል (ሞዴሊንግ) በኬሚካላዊ ብዛት ውስጥ አኒሶትሮፒን አስፈላጊነት አጉልቶ አሳይቷል. አኒሶትሮፒ (Anisotropy) በፕላኔቷ ከባቢ አየር ውስጥ የሚገኙትን ኬሚካሎች ሚዛናዊ ያልሆነ ስርጭትን ያመለክታል። በፀጥታ የተቆለፉ ኤክሶፕላኔቶች፣ አንድ ጎን ለዘለአለም ወደ አስተናጋጅ ኮከቡ ፊት ለፊት ያለው፣ በአኒሶትሮፒ በሚመራው የማጓጓዣ ሂደት ምክንያት በኬሚካላዊ ብዛት ላይ ከፍተኛ ልዩነቶች ያሳያሉ።
እነዚህን ክስተቶች ለመመርመር፣ ተመራማሪዎች ባለ ሶስት አቅጣጫዊ የምድር ስርዓት ሞዴል ሙሉውን ከባቢ አየር ማህበረሰብ የአየር ንብረት ሞዴል ስሪት 6 (WACCM6) ተጠቅመዋል። ይህ ሞዴል በ TRAPPIST-1e ላይ ያለውን የከባቢ አየር ሁኔታ እና የመጓጓዣ ሂደቶችን እንዲመስሉ አስችሏቸዋል.
በከባቢ አየር ውስጥ ያለው ውጤታማ ከፍታ ከሞገድ ርዝመት ጋር በማነፃፀር የተለያዩ ተመስሎዎች የማስተላለፊያ እይታ ተተነተነ። ገለጻዎቹ እንደ የተለያዩ የፓል ጨረሮች (PAL) ደረጃዎች እና የቲዳል መቆለፍ መኖር እና አለመኖር ያሉ የተለያዩ ሁኔታዎችን አካተዋል። ውጤቶቹ እንደሚያመለክተው ያልተቆለፉት ጉዳዮች ከተመሳሳይ የቲዳል የተቆለፉ ጉዳዮች ጋር ሲነፃፀሩ ትንሽ ልዩነት እንዳሳዩ ነው።
በእነዚህ ተመስሎዎች ውስጥ የተመለከቱት የእይታ ገፅታዎች ከ R = 250 የመለኪያ ኃይል ጋር ተጣብቀዋል. ተመራማሪዎቹ በመተላለፊያው ስፔክትራ ውስጥ በግራጫ ክልሎች እንደሚጠቁሙት አንዳንድ የኬሚካል ፊርማዎች መኖራቸውን ለይተው አውቀዋል. በተጨማሪም የታቀደው የሃቢብል ዎርልስ ኦብዘርቫቶሪ (HWO) እና JWST NIRSpec መሳሪያ የሞገድ ርዝመትን በማነፃፀር በአረንጓዴ ጥላ ክልል ውስጥ መደራረባቸውን ጠቁመዋል። በተጨማሪም፣ የJWST MIRI መሳሪያ የሞገድ ርዝመት በማጀንታ ጥላ ክልል ውስጥ ተጠቁሟል።
በመጨረሻም ተመራማሪዎቹ በመሳሪያው ድምጽ ወለል ላይ ከሚደረጉ ልኬቶች ጋር የተያያዘውን እርግጠኛ አለመሆን ገምተዋል. በጥቁር ባር የተወከለው ይህ እርግጠኛ አለመሆን በአንድ ሚሊዮን (ፒፒኤም) ከ5 ክፍሎች ጋር እኩል ነበር። ነገር ግን ይህ የስህተት አሞሌ የቴሌስኮፕን አፈጻጸም የሚያንፀባርቅ እና መለኪያን እንደማይያመለክት ልብ ማለት ያስፈልጋል።
በማጠቃለያው እነዚህ ግኝቶች የመሬት ላይ ኤክሶፕላኔት ከባቢ አየርን በሚያጠኑበት ጊዜ የሚመጣውን የከዋክብት UV ፍሰት እና በኬሚካል ብዛት ውስጥ ያለውን አንሶትሮፒን ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ መሆኑን ያጎላሉ። የላቁ የሞዴሊንግ ቴክኒኮችን መጠቀም ሳይንቲስቶች እንደ TRAPPIST-1e ባሉ ፕላኔቶች ላይ ያለውን የከባቢ አየር ተለዋዋጭነት በተሻለ ሁኔታ እንዲረዱ ያስችላቸዋል እና ከJWST ጋር ለወደፊቱ ምልከታ መንገድ ይከፍታል።
ትርጓሜዎች
– UV Flux፡- በኮከብ የሚለቀቀው የአልትራቫዮሌት ጨረር መጠን።
- Anisotropy: በአንድ የተወሰነ አቅጣጫ ውስጥ ያሉ ንብረቶች ወይም ንጥረ ነገሮች ያልተስተካከለ ስርጭት።
ምንጮች:
- አንቀፅ፡ “የማስተላለፊያው ስፔክትረም በከባቢ አየር ውጤታማ ከፍታ በ 0.2 μm እና 11 μm መካከል ባለው የሞገድ ርዝመት ለP19 PI (ብርቱካን)፣ P19 10% PAL (ቡኒ)፣ P19 1% PAL (ቢጫ) እና P19 0.1% PAL ቀይ) ማስመሰያዎች፣ እና W21 PI (ቀላል ሰማያዊ)፣ W21 10% PAL (ሰማያዊ)፣ W21 1% PAL (lilac) እና W21 0.1% PAL (ግራጫ) ማስመሰያዎች። በደንብ ያልተቆለፉት ጉዳዮች ግልጽነት እንዲኖራቸው የተገለሉ ናቸው፣ ነገር ግን ከተመሳሳዩ የታሰረው መያዣ ጋር ሲነፃፀሩ ትንሽ ልዩነቶች ያሳያሉ። የመተላለፊያው ጥልቀት, ከኮከብ አንፃር በተቃራኒው, በትክክለኛው ቋሚ ዘንግ ላይ በአንድ ሚሊዮን ክፍሎች (ppm) ላይ ይገለጻል. ስፔክተሮቹ ከ R = 250 የመፍታት ሃይል ጋር ተጣብቀዋል። የእይታ ገፅታዎች በግራጫ ይገለፃሉ። የታቀደው የሃቢቴብል ዎርልስ ኦብዘርቫቶሪ (HWO፣ blue shaded region) እና የJWST NIRSpec መሳሪያ (ቢጫ ጥላ ያለበት ክልል) የሞገድ ርዝመት ይታያል። በአረንጓዴ ጥላ ክልል ውስጥ ይደራረባሉ. የJWST MIRI መሳሪያ የሞገድ ርዝማኔ የሚለካው በማጀንታ ጥላ ክልል ውስጥ ነው። UV እና የሚታዩ አካባቢዎችን በግልፅ ለማሳየት በ0.2 - 1µm መካከል ያለው የሞገድ ርዝመት በ1-11 μm መካከል ይቀየራል። ጥቁሩ አሞሌ በመሳሪያው ድምጽ ወለል ላይ በደረሰው መለኪያ ላይ ሊኖር የሚችለውን እርግጠኛ አለመሆንን ይወክላል፣ የጩኸቱ ወለል 5 ፒፒኤም ነው። ይህ የስህተት አሞሌ የቴሌስኮፕ አፈጻጸም ግምት እንጂ መለኪያን አያመለክትም።
- ወረቀት: astro-ph.EP