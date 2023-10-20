በህንድ ውቅያኖስ ውስጥ የተገኘ የኮራል ሪፍ ብሊች ጥልቅ ማስረጃ

የሳይንስ ሊቃውንት በህንድ ውቅያኖስ ውስጥ የኮራል ሪፍ ክሊኒንግ እጅግ በጣም ጥልቅ የሆነ መረጃ በማግኘታቸው እስካሁን ድረስ ተመዝግበው ይገኛሉ። ከ90 ሜትር በላይ ጥልቀት ያለው ይህ ማስረጃ ለውቅያኖስ ስነ-ምህዳር ጤና አስፈላጊ በሆኑት ኮራል ሪፎች ላይ እየደረሰ ያለውን ጉዳት ከባድነት ስለሚያሳይ ጠቃሚ ነው።
በኔቸር ኮሙኒኬሽን የታተመው በፕሊማውዝ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የተደረገ ጥናት እንዳመለከተው ከህንድ ውቅያኖስ ወለል በታች ከ90 ሜትር በላይ የሚገኙት የኮራል ሪፍ አካባቢዎች ከፍተኛ የሆነ የንጣ መጥፋት ያጋጠማቸው ሲሆን ይህም እስከ 80 በመቶው የሚደርሰው በተወሰኑ ክልሎች ተጎጂ ነው። . ይህ ጉዳት በህንድ ውቅያኖስ 30 በመቶ የባህር ሙቀት መጨመር ምክንያት ሊሆን ይችላል።
አስገራሚው ግኝቶች ጥልቅ ኮራሎች ለውቅያኖስ ሙቀት የበለጠ የመቋቋም ችሎታ አላቸው የሚለውን የቀድሞ እምነት ይቃረናሉ። የጥናቱ መሪ የሆኑት ዶ/ር ፊል ሆሴጉድ “በዓለም ላይ በተመሳሳይ ጥልቀት ላይ የሚገኙ ሪፎች ተመሳሳይ የአየር ንብረት ለውጥ ሊያጋጥማቸው ይችላል” በማለት መገረሙን ገልጿል።
ተመራማሪዎቹ በማዕከላዊ ህንድ ውቅያኖስ ላይ ባደረጉት ጥናት የውሃ ውስጥ ሮቦቶችን እና በሳተላይት የተገኘ የውቅያኖስ መረጃን ተጠቅመዋል። እ.ኤ.አ. በኖቬምበር 2019 በምርምር ጉዞ ወቅት ፣ ካሜራዎች የተገጠመላቸው በርቀት የሚሰሩ የውሃ ውስጥ ተሽከርካሪዎችን በመጠቀም በጥልቅ ሪፎች ውስጥ የኮራል የነጣው የመጀመሪያ ምልክቶችን ተመልክተዋል። ይህ የነጣው የቴርሞክሊን ጥልቀት በመጨመሩ ነው ፣ይህም የሙቀት መጠኑ በፍጥነት ከጥልቀት ጋር በሚለዋወጥበት ንብርብር ፣ይህም ከኤልኒኖ ጋር ከሚመሳሰል የክልል የአየር ንብረት ሁኔታዎች ጋር የተቆራኘ እና በአየር ንብረት ቀውስ የበለጠ ተባብሷል።
በ2020 እና 2022 መካከል የተጎዳው ሪፍ አንዳንድ ክፍሎች የመልሶ ማገገሚያ ምልክቶችን ያሳዩ ቢሆንም ሳይንቲስቶች በጥልቁ ውቅያኖስ ውስጥ የሚደረገውን የክትትል ጥረቶች አጣዳፊነት ያሳስባሉ። ጥልቀት በሌለው የውሃ ኮራሎች ላይ የሚደርሰውን ጉዳት ለማካካስ ተብሎ የሚጠበቀው ሜሶፎቲክ ኮራሎችም ለአደጋ የተጋለጡ መሆናቸው ተገለፀ።
ባለፉት ጥቂት አሥርተ ዓመታት ውስጥ፣ ሞቃታማው የሕንድ ውቅያኖስ ከፍተኛ የውቅያኖስ ሙቀት መጨመር አጋጥሞታል፣ ከ1 እስከ 1951 ባለው ጊዜ ውስጥ በአማካይ የባሕር ወለል ሙቀት (SST) በ2015 ዲግሪ ሴልሺየስ ጨምሯል፣ የሕንድ መንግሥት መረጃ። ይህ ሙቀት በ 0.15 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ በአስር አመት ውስጥ እየተፈጠረ ነው.
ይህ ግኝት የአየር ንብረት ለውጥን ለመቅረፍ እና በዓለም ዙሪያ ያሉ የኮራል ሪፎችን ለመጠበቅ አፋጣኝ እርምጃ አስፈላጊ መሆኑን አጽንዖት ይሰጣል። የጉዳቱን መጠን ለመረዳት እና ለእነዚህ ተጋላጭ ስነ-ምህዳሮች ውጤታማ የጥበቃ ስልቶችን ለማዘጋጀት የክትትል ጥረቶችን መጨመር አለበት።
ምንጮች:
- የተፈጥሮ ግንኙነቶች (ጥናት)
- የፕሊማውዝ ዩኒቨርሲቲ (የምርምር ተቋም)
- የህንድ መንግስት መረጃ