በህንድ ውቅያኖስ ውስጥ በጣም የታወቀው የኮራል ሪፍ መጥፋት ማስረጃ

የፕሊማውዝ ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶች ባደረጉት አዲስ ጥናት በህንድ ውቅያኖስ ውስጥ ከምድር ወለል 300 ጫማ ርቀት ላይ ባለው ኮራል ሪፍ ላይ የኮራል ክሊኒንግ በጣም የታወቀውን መረጃ አረጋግጧል። እንደ የሙቀት መጠን፣ አልሚ ምግቦች ወይም ብርሃን ያሉ ጭንቀቶች ኮራል በቲሹ ውስጥ የሚኖሩትን የ zooxanthellae አልጌዎችን በማስወጣት ወደ ነጭነት እንዲለወጥ ሲያደርጉ የኮራል ክሊኒንግ ይከሰታል። በጣም የተለመደው የኮራል ነጣ ያለ ምክንያት በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት የውቅያኖስ ሙቀት መጨመር ነው።
በጥልቅ እና በቀዝቃዛ ውሃ ውስጥ የሚኖሩት ሜሶፎቲክ ኮራል ስነ-ምህዳሮች ከዚህ ቀደም ጥልቀት ለሌለው የውሃ ሐይቆች መጠጊያ ይሆናሉ ተብሎ ይታሰባል። ነገር ግን ጥናቱ በእነዚህ ስነ-ምህዳሮች እና ጥልቀት በሌላቸው ኮራሎች መካከል ያለው ግንኙነት ውስን መሆኑን በማሳየት ውቅያኖሶችን ለማሞቅ ያላቸውን ተጋላጭነት መረዳት እንደሚያስፈልግ አመልክቷል። በመካከለኛው ህንድ ውቅያኖስ ላይ የተከሰተው የመጥፋት ክስተት በህንድ ውቅያኖስ ዲፖሊል ምክንያት ነው, ይህም በ 30% የውቅያኖስ ሙቀት መጨመር እና 80% የኮራል ሪፎችን በመጉዳት ለሙቀት መቋቋም ይችላል ተብሎ በሚታመን ጥልቀት.
የጥናቱ ተባባሪ የሆኑት ዶ/ር ፊሊፕ ሆሴጉድ በግኝቱ መገረማቸውን ገልጸው፣ ጥልቅ የሆኑ ኮራሎች በሚኖሩበት ቀዝቃዛ ውሃ ምክንያት የውቅያኖስ ሙቀትን የመቋቋም አቅም አላቸው ተብሎ መታሰቡን ገልጿል። ይሁን እንጂ ይህ ጥናት እንደሚያሳየው ጥልቀት ያላቸው ሪፎች በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት አደጋ ላይ ናቸው.
ጥናቱ "በቴርሞክሊን ጥልቀት ላይ ካለው ለውጥ ጋር የተያያዘ የሜሶፎቲክ ኮራል ነጭ ቀለም" በሚል ርዕስ ኔቸር ኮሙኒኬሽንስ በተባለው መጽሔት ላይ ታትሟል. የፕሊማውዝ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በማዕከላዊ ህንድ ውቅያኖስ ውስጥ ከአስር አመታት በላይ ጥናቶችን ሲያካሂዱ ቆይተዋል። በምርምር ጉዞአቸው ወቅት የሳተላይት መረጃን፣ የቦታ ክትትልን እና የውሃ ውስጥ ሮቦቶችን በማጣመር ስለ ክልሉ የውቅያኖስ ታሪክ እና ብዝሃ ህይወት መረጃ ለመሰብሰብ ይጠቀማሉ።
ተመራማሪዎቹ በኖቬምበር 2019 በምርምር የመርከብ ጉዞ ወቅት የኮራል ጉዳት የደረሰባቸውን ማስረጃ አግኝተዋል። በርቀት የሚንቀሳቀሱ የውሃ ውስጥ ተሽከርካሪዎች ከክትትል ካሜራዎች ጋር የነጣው ኮራል ምስሎችን ሲያነሱ፣ ጥልቀት የሌላቸው የውሃ ሪፎች የነጣው ምልክት አላሳዩም። በባህር ጉዞው ወቅት የተሰበሰበውን መረጃ እንዲሁም የሳተላይት መረጃ በውቅያኖስ ሙቀቶች ላይ ተጨማሪ ትንታኔ እንደሚያሳየው የነጣው የቴርሞክሊን ጥልቀት በመጨመሩ የአየር ንብረት ለውጥ የተፈጥሮ ዑደቶችን በማጉላት ነው።
ጥናቱ የሜሶፎቲክ ኮራል ስነ-ምህዳሮች ለሙቀት ጭንቀት ተጋላጭነታቸውን ያጎላል እና ጥልቅ የባህር ወለልን የመከታተል አስፈላጊነትን አፅንዖት ሰጥቷል. የነጭ ሪፍ ክስተቱ ከደረሰበት ጊዜ ጀምሮ ከፍተኛ መጠን ያለው ሪፍ ማገገሙ እንደሚያሳየው ሜሶፎቲክ ኮራሎች የማገገም አቅም አላቸው ነገርግን ወደፊት የሚነጣው ክስተት በኮራል ሞት እና በብዝሃ ህይወት መጥፋት ላይ ስለሚኖረው ተጽእኖ ስጋትን ይፈጥራል።
ተመራማሪዎቹ የአየር ንብረት ለውጥ በጥልቅ ውሃ ኮራሎች ላይ ስለሚያስከትላቸው ተጽእኖ ግንዛቤያችንን ማስፋት ወሳኝ ነው፣ ምክንያቱም እነዚህ ስነ-ምህዳሮች ብዙም ያልተማሩ ናቸው። የኤልኒኖ እና የህንድ ውቅያኖስ ዲፖሌ ጥምር ተጽእኖ በአካባቢው የሚሰማቸውን ተፅእኖዎች እያባባሰ ሲሆን እነዚህን ወሳኝ አካባቢዎች ለመጠበቅ ተጨማሪ ምርምር እና ጥበቃ ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ይሰጣል።
ምንጮች:
- የፕሊማውዝ ዩኒቨርሲቲ፡ (ምንም URL አልተሰጠም)
- EcoWatch: (ምንም ዩአርኤል አልተሰጠም)